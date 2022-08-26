Металлист 1925 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 августа 2022

Так уж вышло, что одесский "Черноморец" во втором туре подряд сыграет против команды, с которой двумя годами ранее они успешно штурмовали Первую лигу. Что интересно, "Верес" и "Металлист 1925" не сильно изменились с того времени - у них все тот же тренер и все та же структура игры. Одесситов же кидает из стороны в сторону - они то берут целый набор воспитанников "Динамо", то наоборот, делают ставку на опытных ребят и на проверенного Григорчука. Возможно, именно из-за этой нестабильности "моряки" так быстро стали отстающим, плохо начав новый сезон. Смогут ли они исправить впечатления в туре втором? Именно, чтобы узнать это и написан данный анонс.

"Металлист 1925" 15:00 "Черноморец"

VBET-лига. 2-й тур

27 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Е.Арановский

Трансляция: "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Вероятно, харьковскому клубу очень понравилось играть на "Олимпийском" в первом туре, потому "1925" решил заявить данную арену домашней на этот непростой сезон. Неудивительно, что со столицей у коллектива Кривенцова связанны положительные эмоции - в прошлом туре его команда провела добротный матч против "Шахтера", сумев сыграть в нулевую ничью. Но главное даже не результат, а игра, благодаря которой он был достигнут - компактность в обороне, образцовые контратаки, интересные стандарты. Пусть позади всего один тур, но "1925" уже завоевывает сердца нейтральных зрителей.

Хочемо привітати наших молодших земляків @FCMetalist з дебютом в УПЛ. Здається, лиш вчора було створено вашу команду, аж ось ви вже в еліті й розпочиаєте з перемоги! Так тримати! На благо Харкова і всього харківського футболу!#kharkiv #metalist #UPL — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) August 24, 2022

Схема 4-1-4-1, а также её наполнение, не подвели Кривенцова в прошедший вторник, а потому не будет особых причин отходить от своих принципов в игре против одесситов. В теории, несколько замен возможны, но это будет скорее косметический ремонт, нежели капитальный. Правда нам кажется, что обойдется даже без этого, несмотря на трансфер Андрея Борячука.

Ориентировочный состав: Мозиль - Шершень, Курило, Безуглый, Рудавский - Габелок - Русин, Кравченко, Мартынюк, Ременяк - Зубков

"Черноморец":

Как мы написали выше, в первом туре одесситы не впечатлили. Не особо остался доволен игрой своей команды и Роман Григорчук, заявив, что против "Вереса" его команда допустила невероятное количество различных ошибок. Отсюда и минимальное поражение. Местами случались проблески в виде неплохого контроля мяча и комбинационной игры, но ноль ударов в створ за 90 минут - это показатель. Показатель, увы отрицательный.

В составе "моряков" стоит ожидать некоторых изменений. Такой вывод можно сделать на основе слов того же Григорчука, который заявил, что после замен в перерыве команда стала действовать лучше. Ожидаем появление Плаксы в центре поля, а также делаем ставку на Брагару на правом крыле атаки. Салюк не впечатлил против "Вереса", Путря в заявку не попал, а Брагару уже имеет опыт игры на фланге обороны - там Григорчук использовал вингера на зимних сборах.

Ориентировочный состав: Непогодов - Брагару, Ермаков, Джеймс, Селин - Кравченко, Политыло, Плакса - Юсов, Гладкий, Штогрин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА І В Н П М РМ О ЧІ 7 Металлист 1925 1 0 1 0 0-0 0 1 0 14 Черноморец 1 0 0 1 0-1 -1 0 0

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Черноморец":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Черноморец": трансляция матча

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"Металлист 1925" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Металлиста 1925" 1:0. Конечно, выводы на основании одного тура - вещь рискованная, но почему-то сложилось впечатление, что харьковчане банально лучше готовы к сезону. Кадрово "моряки" не сильно превосходят харьковчан (если в принципе превосходят), в то время как Кривенцов строит свою команду уже не первый год, в отличие от не так давно прибывшего Григорчука. Да, опыт на стороне Романа Иосифовича, но мы поставим на то, что в будущем матче минимальная победа будет за номинальными хозяевами встречи. Так сказать по совокупности факторов.