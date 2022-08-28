Колос - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 28.08.2022

Сезон команды начали с разным настроением – "Колос" взял три очка, тогда как "Рух" уступил на своем поле в историческом для УПЛ матче. Почему историческому, потому что во время игры с "Металлистом" трижды включалась воздушная тревога, так что поединок растянулся на четыре часа. Впрочем, неудачу на футбольном поле львовянам удалось перекрыть шумом в информационном поле – они продолжали воевать с единым телепулом и официально присоединились к лагерю отступников, искали причины своего поражения в плохом судействе, а также обвиняли "порохоботов" в хакерской атаке на их официальный сайт. Все это хорошо для привлечения внимания к клубу, но как показывает практика, болельщики лучше всего "клюют" на победы.

VBET лига. Второй тур

28 августа. Коваливка. Стадион Колос

"Колос" (Коваливка) 13:00 "Рух" (Львов)

Телетрансляция – Setanta Sports

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"Колос": последние новости

Итак, коваливцы первом туре обыграли "Кривбасс", который летом проводил очень агрессивную трансферную кампанию. Это была классическая для украинского чемпионата победа – основанная на борьбе, терпении и максимальной эффективности в атаке. Минимум моментов конвертировали в один гол после стандарта.

Но победителей не судят. Собственно, от Ярослава Вишняка как раз и требовали вернуть команде традиционную неуступчивость, и он с этой задачей справился. Добавить надежность должен Сергей Чоботенко, о подписании которого объявили в пятницу. Этот центральный защитник долгое время был лидером обороны "Мариуполя", должен был присоединиться к "Днепру-1", но после смены тренера там так и не оказался. В последнее время просматривался в "Шахтере".

Впрочем, вряд ли он сразу же окажется в стартовом составе. Гончаренко хорошо сыграл против "Кривбасса", Новак является одним из лидеров. Переход на игру с тремя центрбеками вряд ли предполагается. А вот второй новичок (хотя довольно условно его можно назвать новичком) Денис Безбородько вполне может выйти в старте. Он может сыграть вместо арендованного у "Динамо" Кирилла Попова. Хотя выбор у Вишняка в этом плане как ни у кого в лиге богат, ведь кроме упоминавшихся двух форвардов есть еще сверхопытный Лысенко и молодой и голодный к игре Исаенко.

Ориентировочный состав:

Волынец – Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец – Ориховский, Милько – Ильин, Болбат, Мякушко – Безбородько

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"Рух": последние новости

Леонид Кучук праздновал в субботу день рождения. Это уже давно не мотивация для игроков, но факт приятен как минимум для самого тренера. Оценить игру против "Металлиста" крайне тяжело – гол, забитый Климчуком, был очень качественным, но развить успех мешали перерывы из-за включаемой трижды воздушной тревоги.

Будете ли тренер вносить коррективы в стартовый состав, сказать сложно. Возможно, опытный Федорчук заменит такого же опытного Довгого, шансы на выход с первых минут есть у Притулы и Бойчука. Впрочем, предположим, что состав будет максимально приближен к тому, который противостоял "Металлисту".

Ориентировочный состав:

Паньков – Сыч, Билый, Слюсар, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Личные встречи

Команды сыграли между собой семь поединков и пока статистика равна – по три победы и одна ничья. В рамках УПЛ сыграно три матча и тоже равная статистика – по одной победе при одной ничьей. Именно единственная встреча в прошлом чемпионате не выявила победителя – тогда на гол Борячука ответил Новак. Борячука в составе львовян уже нет, а у "Колоса" сменился главный тренер. Интересно, что в этой паре гораздо чаще побеждают гости – до последней встречи шла серия из четырех гостевых побед подряд.

Статистика противостояния

Три победы "Колоса", три победы "Руха", одна ничья. Общий счет 8:7 в пользу коваливцев.

Последние пять встреч

15.08.2021. УПЛ. "Колос" – "Рух" 1:1

27.02.2021. УПЛ. "Колос" – "Рух" 1:2

20.09.2020. УПЛ. "Рух" – "Колос" 1:2

13.04.2019. ПЛ. "Колос" – "Рух" 0:1

01.09.2018. ПЛ. "Рух" – "Колос" 0:2

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Колос – Рух

Букмекеры небольшое предпочтение отдают коваливцам, но это случай, когда определить фаворита крайне сложно. Обе команды имеют сбитые составы, которые мало изменились. Имели возможность основательно готовиться к сезону и достаточно уверенно стоять на ногах с финансовой точки зрения. У тренера "Руха" больше опыта, но и Ярослав Вишняк доказал, что умеет подстраиваться под соперника. В этом матче ощутимое преимущество получит тот, кому удастся забить первый гол. Но вряд ли это будет феерия – "Колос" умеет сушить игру, и Леонид Кучук в этом настоящий мастер.