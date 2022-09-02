Днепр-1 - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.09.2022

Параллельно с этим матчем будет проходить игра между "Зарей" и "Динамо", но это не означает, что противостояние "Днепра-1" и "Вереса" лишено статуса центрального. Обе команды отлично начали новый чемпионат. Обе удивили. "Днепр-1" – тем, что разгромил "Динамо" во втором туре. "Верес" – тем, что взял шесть очков из шести возможных, переиграв, в частности, статусную "Ворсклу".

Команды ставят перед собой разные задачи, но обе обладают уникальным стилем. Именно это придает будущему противостоянию изюминку и интригу. Кроме того, очень интересно посмотреть на "Днепр-1", от которого ситуация потребует действовать первым номером. Возможно, такой опыт пригодится в группе Лиги конференций, где в компании с украинской командой находится "Вадуц".

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УПЛ. Третий тур. 03.09.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Дердо

"Днепр-1" 13:00 "Верес"

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"Днепр-1"

Контраст от выступлений "Днепра-1" в начале сезона очень резкий. Команда Александр Кучера проиграла АЭКу и вылетела из Лиги Европы, но затем одолела в УПЛ "Динамо", которое является участником Лиги Европы из первой корзины. Пожалуй, и один результат, и другой следует считать ситуативным. Для формирования тенденции еще нужно время.

С Игорем Йовичевичем "Днепр-1" достаточно стабильно брал очки с середняками и аутсайдерами, но ничего не предлагал грандам и лидерам таблицы. Победа 3:0 над "Динамо" претендует на то, чтобы стать точкой опоры в новой парадигме "Днепра-1", однако нужно еще доказать свое умение добывать результат с позиции силы. Матч против "Вереса" – показательный экзамен.

По подбору кадров "Днепр-1" существенно превосходит "Верес". Даже с рядом травмированных игроков. Горбунов, Адамюк, Пурита, Лучкевич не помощники, но уже в заявке находится свежий новичок, игрок сборной Алжира Янис Амаш. Его наличие в команде позволит тренеру использовать Бузанелло не только на позиции левого защитника, но и в полузащите. Также получил место в заявке Фарес Балули, который в последние полгода был без игровой практики, зато ранее неплохо выступал за "Металлист".

Артем Довбик просится на трансфер и "Днепр-1" уже якобы получил предложение по нему. Но пока что он в команде, а значит – и в ориентировочном составе.

Ориентировочный состав: Валеф – Танчик, Сваток, Бабенко, Бузанелло – Сарапий, Бланко – Гуцуляк, Пихалёнок, Громов – Довбик

"Верес"

После победы над "Ворсклой" Юрий Вирт сказал, что у его команды маленькие цели. Но аппетит всегда приходит во время еды. Выиграв два матча из двух возможных и оказавшись среди лидеров, ровенчане почувствовали вкус триумфа, который на спортсменов действует как наркотик. Поэтому "Днепру-1" не стоит надеяться на то, что "Верес" не будет стремиться победить.

В двух стартовых турах команда из Ровно показала два разных лица. "Черноморец" сумела одолеть с позиции силы, а "Ворсклу" – после переломного момента во втором тайме. Этот результат развеял предположение скептиков о том, что ровенчане умеют удерживать счет, но не способны взламывать ход матчей. Способны. С характером все хорошо.

С кадрами у "Вереса" тоже неплохо. Юрий Вирт не сторонник ротации, по сравнению с первым туром во втором была только одна смена в стартовом составе – да и та вынужденная. Вместо Сергея Шестакова, который пропустит и отчетный матч, появился Роман Гагун.

Еще одна добровольная "потеря" у "Вереса" произошла на неделе. Защитник Артем Данилюк отправился в аренду к представителю Первой лиги. Интересно, сыграет ли против "Днепра-1" Михаил Сергийчук: в матче с "Ворсклой" он вышел на замену, но до финального свистка не доиграл (обратная замена).

Ориентировочный состав: Когут – Е. Пасич, Мельник, Вовченко, Гагун – Кучеров, Клец – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – Гайдучик

"Днепр-1" - "Верес". Статистика личных встреч

История этого противостояния совсем небогата. Точнее, крайне бедная – всего-навсего один матч. В первом (и единственном) круге прошлогоднего чемпионата "Днепр-1" одолел "Верес" со счетом 1:0. Единственный гол на счету Марио Чуже, который уже не выступает в УПЛ.

18.09.2021

УПЛ. "Днепр-1" - "Верес" 1:0

"Днепр-1" - "Верес". Последние матчи команд

Для "Днепра-1" это будет уже четвёртый официальный матч этого сезона. От трех предыдущих впечатления противоположны. Два поражения от АЭКа (Ларнака), но яркая, эффектная победа над "Динамо". Поединок против "Вереса" должен продемонстрировать готовность подопечных Кучера эффективно действовать первым номером против соперников без существенных амбиций.

Против "Черноморца", по словам Вирта, "Верес" сыграл почти идеально. Даже несмотря на нереализованный пенальти. Против "Ворсклы" был очень вялый первый тайм, но второй вполне компенсировал предыдущие недоработки. В матче с "Днепром-1" ровенчане будут ориентироваться именно на свои лучшие периоды игры.

"Днепр-1" - "Верес". Турнирное положение команд

"Верес" – выше, но по потерянным очкам команды идут на одном уровне. Без потерянных. "Днепру-1" также есть смысл учитывать тот факт, что посреди недели состоится дебют в группе Лиги конференций. Это не значит, что днепрянам нужно экономить силы, но подумать над правильным распределением энергии не помешает.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 3 2 1 0 2-0 +2 7 0 2 Заря 2 2 0 0 6-3 +3 6 0 3 Колос 2 2 0 0 3-0 +3 6 0 4 ФК Александрия 2 2 0 0 4-2 +2 6 0 5 Верес 2 2 0 0 3-1 +2 6 0 6 Металлист 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 7 СК Днепр-1 1 1 0 0 3-0 +3 3 0 8 Металлист 1925 2 0 2 0 0-0 0 2 0 9 Ингулец 2 0 1 1 2-3 -1 1 0 10 Черноморец 2 0 1 1 0-1 -1 1 0 11 ФК Львов 1 0 0 1 2-3 -1 0 0 12 ФК Минай 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 13 Кривбасс 2 0 0 2 0-2 -2 0 0 14 Ворскла 2 0 0 2 2-5 -3 0 0 15 Динамо 1 0 0 1 0-3 -3 0 0 16 Рух 3 0 0 3 1-5 -4 0 0

"Днепр-1" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. Ставка с риском, но можно попробовать. В этом матче точно не будет много голов, "Верес" не позволит "Днепру-1" так легко пересекать центр поля, как позволяло "Динамо". Да и прессинг, который любят применять днепряне, не удивит подопечных Вирт". Другое дело, что и подарки в защите, которые предоставляли "Черноморец" и "Ворскла", "Верес" на этот раз не получит. Так что "тотал меньше 2,5" не вызывает сомнений.