Ингулец - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 сентября 2022

Летом 2020-го года "Ингулец" и "Минай" дебютировали в УПЛ, успешно завершив свой путь в Первой лиге. Два года - вполне неплохой срок, дабы сделать промежуточные выводы. Оба клуба придерживались разной стратегии, ведь пока "Минай" постоянно менял игроков и наставников, "Ингулец" вел себя осторожнее, сохраняя лидеров и главного тренера Сергея Лавриненко. Правда итог получился одинаковым. "Ингулец" и "Минай" два года подряд не смотрели дальше борьбы за выживание и далеко не факт, что смогут сделать это в новой кампании. Или же мы зря закапываем команды по итогам трех турах? Возможно некоторые ответа даст очный матч.

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"Ингулец" 15:00 "Минай"

VBET-лига. 4-й тур

12 сентября, Петрово, стадион "Ингулец"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: "Setanta Sports +"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

"Казаки" и дальше подтверждают статус одной из самых миролюбивых команд чемпионата. Сейчас на счету коллектива два бала в трех матчах. Не очень плохо, однако ни в игре против "Черноморца", ни против "Металлиста" коллектив Лавриненко не был близок к победе. "Ингулец" третий сезон подряд продолжает делать ставку на проверенную схему - надежная игра в обороне, борьба, контратаки. Работает далеко не всегда.

Любимая схема Сергея Лавриненко 4-2-3-1 осталась на месте, однако в новом сезоне иногда меняется наполнение. Например, в прошлом туре "казаки" сыграли без чистого форварда, что не особо принесло результат. Прогнозируем, что в понедельник с первых минут появится Артем Ситало - он умеет навязать борьбу и точно будет полезен в матче примерно равных команд.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Павлов, Ченбай, Сакив - Кучеренко, Коробенко - Козак, Запорожец, В.Близниченко - Ситало

"Минай":

В последний раз закарпатцы побеждали на футбольном поле в июле 2021-го года. По словам команды, на них не сильно давит этот факт, однако, как нам кажется, болельщики сильно заждались победы любимчиков в рамках украинского чемпионата. Свой путь на западе страны Владимир Шаран начал неплохо - справедливая ничья с крепким "Колосом", когда "Минай" точно смотрелся не хуже, и поражение "Александрии", с решающим голом на 90+ минуте.

Евгений Селезнев таки подписал новый контракт с закарпатцами, однако в прошлом туре на поле не вышел. Как нам кажется, не выйдет и в этом, по крайней мере в старте. Шаран определился с приблизительным составом своей новой команды, а потому не стоит ждать от него резких изменений. Пусть вначале идеально начнут работать теперешние наработки.

Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Витенчук, Хахлев - Воробчак, Твердохлиб, Кулиев - Вишневский

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 10 Ингулец 3 0 2 1 3-4 -1 2 0 14 Минай 2 0 1 1 2-3 -1 1 0

Статистика команд

"Ингулец":

"Минай":

Очные встречи

"Ингулец" - "Минай": трансляция матча

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"Ингулец" - "Минай": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Минай" от UA-Football

Ничья 1:1. Стандартный матч УПЛ. Ни одна из команд не подходит к игре четвертого тура в статусе фаворита и очень часто такие поединки заканчиваются вничью. Вероятно, небольшое преимущество будет на стороне "казаков", которые не только сыграют дома, но и в принципе обладают более сыгранным составом с постоянным тренером. С другой стороны, "Минай" на старте сезона смотрится точно не хуже, а потому мы не смогли определиться с фаворитом.