Капитан Миная после ничьей с Колосом: У нас был шанс победить

Капитан "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат игры 3-го тура УПЛ против "Колоса" (1:1).

– Игра получилась очень эмоциональная, жесткая, очень много борьбы. Точнее, сначала был футбол, а уже после перерыва преобладала именно борьба. Но шанс победить у нас все же был – пенальти в ворота "Колоса" при счете 1:1. Но это лотерея – шансы 50 на 50. Мы своим, к сожалению, не воспользовались.

Счет 1:1 я считаю более-менее хорошим для нас результатом. Хотя мы очень хотели победить.

– Команда все же больше расстроена?

– И да, и нет. 50 на 50. У нас были моменты, но и у соперника были возможности забить. Повторюсь, тяжелая игра. Сначала поле полили – хорошо мяч ходил, а когда высохло – прыгал как лягушка. Трудный матч и где-то справедливый результат. Для нас это одно очко, первое в этом сезоне. Нужно двигаться дальше. А дальше – "Ингулец". Готовимся, – резюмировал Бандура.