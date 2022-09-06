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Капитан Миная после ничьей с Колосом: У нас был шанс победить

Премьер-лига
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Команды обменялись голами, не выявив сильнейшего

Капитан Миная после ничьей с Колосом: У нас был шанс победить

Фото: ФК Минай

Новина українською

Капитан "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат игры 3-го тура УПЛ против "Колоса" (1:1).

– Игра получилась очень эмоциональная, жесткая, очень много борьбы. Точнее, сначала был футбол, а уже после перерыва преобладала именно борьба. Но шанс победить у нас все же был – пенальти в ворота "Колоса" при счете 1:1. Но это лотерея – шансы 50 на 50. Мы своим, к сожалению, не воспользовались.

Счет 1:1 я считаю более-менее хорошим для нас результатом. Хотя мы очень хотели победить.

– Команда все же больше расстроена?

– И да, и нет. 50 на 50. У нас были моменты, но и у соперника были возможности забить. Повторюсь, тяжелая игра. Сначала поле полили – хорошо мяч ходил, а когда высохло – прыгал как лягушка. Трудный матч и где-то справедливый результат. Для нас это одно очко, первое в этом сезоне. Нужно двигаться дальше. А дальше – "Ингулец". Готовимся, – резюмировал Бандура.

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В статье: Александр Бандура Колос (Ковалевка) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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