Верес - Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 07.10.2022

Будь сейчас мир и чемпионат проходил при нормальных обстоятельствах, мы бы рассматривали этот поединок под углом противостояния двух философий. "Верес" позиционирует себя как народный клуб, который считает каждую копейку и пытается жить в соответствии со своими возможностями. "Металлист" прокладывал свой путь к элите за счет больших финансовых вливаний своего владельца, которому результат нужен был здесь и сейчас. В условиях форс-мажора стратегия "Вереса" оказалась более практичной – по крайней мере, ровенцы не потеряли полсостава и ключевых легионеров. Но поможет ли это получить очередные три очка, узнаем совсем скоро.

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7 октября. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" 15:00 "Металлист"

Арбитр: по состоянию на утро пятницы УПЛ еще не объявил назначение

Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube

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Новости Вереса

Второй матч подряд ровенчане проведут на своем уже реконструированном стадионе "Авангард". Первая игра получилась весьма интригующей по ходу событий, но вряд ли порадовала болельщиков клуба. "Верес" дважды вел в счете в противостоянии с "Рухом", но дважды позволял львовянам сравнять. И это при условии, что до этого команда Юрия Вирта отличалась в первую очередь надежной защитой.

Впрочем, ресурсов, чтобы менять линию обороны у Юрия Вирта фактически нет. Скорее всего, сыграет та же четверка – Гагун, Мельник, Вовченко и Квасный. Хотя против "Руха" по неизвестным причинам не играл Евгений Пасич, возможно, он вернется не фланг.

После ничьей с "Рухом" Вирт указывал, что у его команды много брака в последней трети поля, то есть в атаке. Эти слова наталкивают на мысль, что тренер сменит основного форварда – значит вместо Гайдучика ожидаем Сергийчука или Шестакова.

Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Мельник, Вовченко, Квасный – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Г.Пасич – Сергийчук

Новости Металлиста

Харьковчане прошедшую неделю наверняка потратили на то, чтобы поправить свое психологическое состояние. Не часто проигрываешь 1:6, пусть и от одного из грандов украинского футбола. Наставник "Металлиста" Олег Ратий жаловался на центр защиты, где у харьковчан есть проблемы. Это означает, что кого-то из пары Мизюк – Порох может заменить опытный Федорив.

Неожиданным оказалось решение тренерского штаба выставить на игру против "Шахтера" Игоря Чайковского. Но расчет на его опыт не сработал. В таком случае прогнозируем возвращение Панасенко в основу, тем более что Сергей сыграет против своей бывшей команды, поэтому должен быть особенно мотивирован.

Любопытно, кто сыграет на флангах атаки. В прошлый раз это были Картушов и Коркишко, но есть еще Подлипинец, Рязанцев и Кныш. Выбор у тренеров "Металлиста" есть, но будет непросто угадать.

Ориентировочный состав: Рыбка – Романюк, Мизюк, Федорив, Клименчук – Панасенко, Ралюченко, Танковский – Подлипинец, Прядун, Коркишко

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Статистика противостояния

Если не считать историю предшественников, то это будет первая встреча между "Вересом" и "Металлистом". Клубы, носившие такие же названия на заре Независимости, сыграли десять поединков и ни разу не было зафиксировано ничьей. Шесть раз выиграли харьковчане, четыре раза – ровенчане. Последний раз команды с названиями "Верес" и "Металлист" играли в сезоне 1996/97 в рамках Первой лиги, тогда харьковчане оба матча выиграли со счетом 4:1.

Последние матчи

"Верес":

30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2

10.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Верес" 0:1

03.09.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Верес" 2:0

27.08.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Верес" 1:2

23.08.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Верес" 0:1

"Металлист":

01.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Шахтер" 1:6

11.09.2022. УПЛ. "Колос" – "Металлист" 1:0

05.09.2022. УПЛ. "Александрия" – "Металлист" 1:3

29.08.2022. УПЛ. "Ингулец" – "Металлист" 1:1

24.08.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист" 1:2

Турнирное положение

"Верес" после пяти туров занимает шестое место, "Металлист" – восьмой. Разница составляет три очка, то есть харьковчане имеют возможность догнать ровенцев. "Верес" в случае своей победы ситуативно выйдет на второе место, сравнявшись с "Шахтером" по очкам.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 2 СК Днепр-1 4 4 0 0 11-0 +11 12 3 Заря 5 3 1 1 12-10 +2 10 4 Колос 5 3 1 1 5-3 +2 10 5 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 6 Верес 5 3 1 1 6-5 +1 10 7 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 8 Металлист 5 2 1 2 7-10 -3 7 9 Динамо 4 2 0 2 4-6 -2 6 10 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 11 Рух 5 1 1 3 6-8 -2 4 12 ФК Минай 5 1 1 3 4-6 -2 4 13 Ворскла 5 1 1 3 5-8 -3 4 14 Ингулец 5 0 2 3 4-7 -3 2 15 Черноморец 5 0 2 3 3-6 -3 2 16 Кривбасс 5 0 2 3 2-5 -3 2

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Верес - Металлист

Нынешняя Премьер-лига очень сложна для прогнозирования. "Металлист" должен был проиграть той же "Александрии", а "Верес" был андердогом в противостоянии с "Ворсклой", но обе команды в итоге выиграли. Ровенчане были фаворитами в игре с "Рухом", но во втором тайме львовяне выглядели даже лучше. Очевидно, харьковчане будут стремиться реабилитироваться, но и "Верес" захочет таки одержать первую победу на своем стадионе. Удастся ли это сделать, учитывая проблемы в обороне одних и в атаке других? Предположим, что в итоге все завершится ничьей.