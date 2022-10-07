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Верес - Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 07.10.2022
Чего ждать от матча "Верес" - "Металлист", чемпионат Украины, 10 октября 2022
фото - ФК Верес
Будь сейчас мир и чемпионат проходил при нормальных обстоятельствах, мы бы рассматривали этот поединок под углом противостояния двух философий. "Верес" позиционирует себя как народный клуб, который считает каждую копейку и пытается жить в соответствии со своими возможностями. "Металлист" прокладывал свой путь к элите за счет больших финансовых вливаний своего владельца, которому результат нужен был здесь и сейчас. В условиях форс-мажора стратегия "Вереса" оказалась более практичной – по крайней мере, ровенцы не потеряли полсостава и ключевых легионеров. Но поможет ли это получить очередные три очка, узнаем совсем скоро.
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7 октября. Ровно. Стадион "Авангард"
"Верес" 15:00 "Металлист"
Арбитр: по состоянию на утро пятницы УПЛ еще не объявил назначение
Телетрансляция – Setanta Sports+, YouTube
Текстовую трансляцию матча читайте на UA-Футбол >>>
Новости Вереса
Второй матч подряд ровенчане проведут на своем уже реконструированном стадионе "Авангард". Первая игра получилась весьма интригующей по ходу событий, но вряд ли порадовала болельщиков клуба. "Верес" дважды вел в счете в противостоянии с "Рухом", но дважды позволял львовянам сравнять. И это при условии, что до этого команда Юрия Вирта отличалась в первую очередь надежной защитой.
Впрочем, ресурсов, чтобы менять линию обороны у Юрия Вирта фактически нет. Скорее всего, сыграет та же четверка – Гагун, Мельник, Вовченко и Квасный. Хотя против "Руха" по неизвестным причинам не играл Евгений Пасич, возможно, он вернется не фланг.
После ничьей с "Рухом" Вирт указывал, что у его команды много брака в последней трети поля, то есть в атаке. Эти слова наталкивают на мысль, что тренер сменит основного форварда – значит вместо Гайдучика ожидаем Сергийчука или Шестакова.
Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Мельник, Вовченко, Квасный – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Г.Пасич – Сергийчук
Новости Металлиста
Харьковчане прошедшую неделю наверняка потратили на то, чтобы поправить свое психологическое состояние. Не часто проигрываешь 1:6, пусть и от одного из грандов украинского футбола. Наставник "Металлиста" Олег Ратий жаловался на центр защиты, где у харьковчан есть проблемы. Это означает, что кого-то из пары Мизюк – Порох может заменить опытный Федорив.
Неожиданным оказалось решение тренерского штаба выставить на игру против "Шахтера" Игоря Чайковского. Но расчет на его опыт не сработал. В таком случае прогнозируем возвращение Панасенко в основу, тем более что Сергей сыграет против своей бывшей команды, поэтому должен быть особенно мотивирован.
Любопытно, кто сыграет на флангах атаки. В прошлый раз это были Картушов и Коркишко, но есть еще Подлипинец, Рязанцев и Кныш. Выбор у тренеров "Металлиста" есть, но будет непросто угадать.
Ориентировочный состав: Рыбка – Романюк, Мизюк, Федорив, Клименчук – Панасенко, Ралюченко, Танковский – Подлипинец, Прядун, Коркишко
Статистика противостояния
Если не считать историю предшественников, то это будет первая встреча между "Вересом" и "Металлистом". Клубы, носившие такие же названия на заре Независимости, сыграли десять поединков и ни разу не было зафиксировано ничьей. Шесть раз выиграли харьковчане, четыре раза – ровенчане. Последний раз команды с названиями "Верес" и "Металлист" играли в сезоне 1996/97 в рамках Первой лиги, тогда харьковчане оба матча выиграли со счетом 4:1.
Последние матчи
"Верес":
- 30.09.2022. УПЛ. "Верес" – "Рух" 2:2
- 10.09.2022. УПЛ. "Кривбасс" – "Верес" 0:1
- 03.09.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Верес" 2:0
- 27.08.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Верес" 1:2
- 23.08.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Верес" 0:1
"Металлист":
- 01.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Шахтер" 1:6
- 11.09.2022. УПЛ. "Колос" – "Металлист" 1:0
- 05.09.2022. УПЛ. "Александрия" – "Металлист" 1:3
- 29.08.2022. УПЛ. "Ингулец" – "Металлист" 1:1
- 24.08.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист" 1:2
Турнирное положение
"Верес" после пяти туров занимает шестое место, "Металлист" – восьмой. Разница составляет три очка, то есть харьковчане имеют возможность догнать ровенцев. "Верес" в случае своей победы ситуативно выйдет на второе место, сравнявшись с "Шахтером" по очкам.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|5
|4
|1
|0
|10-2
|+8
|13
|2
|СК Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11-0
|+11
|12
|3
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12-10
|+2
|10
|4
|Колос
|5
|3
|1
|1
|5-3
|+2
|10
|5
|ФК Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|6
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6-5
|+1
|10
|7
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|8
|Металлист
|5
|2
|1
|2
|7-10
|-3
|7
|9
|Динамо
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|10
|ФК Львов
|5
|1
|1
|3
|3-7
|-4
|4
|11
|Рух
|5
|1
|1
|3
|6-8
|-2
|4
|12
|ФК Минай
|5
|1
|1
|3
|4-6
|-2
|4
|13
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|14
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4-7
|-3
|2
|15
|Черноморец
|5
|0
|2
|3
|3-6
|-3
|2
|16
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2-5
|-3
|2
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Верес - Металлист
Нынешняя Премьер-лига очень сложна для прогнозирования. "Металлист" должен был проиграть той же "Александрии", а "Верес" был андердогом в противостоянии с "Ворсклой", но обе команды в итоге выиграли. Ровенчане были фаворитами в игре с "Рухом", но во втором тайме львовяне выглядели даже лучше. Очевидно, харьковчане будут стремиться реабилитироваться, но и "Верес" захочет таки одержать первую победу на своем стадионе. Удастся ли это сделать, учитывая проблемы в обороне одних и в атаке других? Предположим, что в итоге все завершится ничьей.
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