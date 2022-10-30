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Львов - Металлист. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 30.10.2022

Украина
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Чего ждать от матча Львов - Металлист, украинская Премьер-лига, воскресенье, 30 октября 2022

Львов - Металлист. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 30.10.2022

Новина українською

После поражения от "Днепра-1" Олега Ратия спросили о планах харьковчан по еврокубкам, на что тренер заявил – их цель играть в свой футбол, тогда результат придет. Правда, в матче с лидером "Металлисту" пришлось в большинстве своем обороняться, тогда как судя по предыдущим матчам он не прочь действовать с позиции силы. В матче со "Львовом" от харьковской команды будут ждать именно этого – все же позиции в турнирной таблице четко определяют, кто фаворит, а кто андердог.

Зміст

Vbet Лига. Десятый тур
Львов - Металлист. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 30.10.2022 - изображение 130 октября. Львов. Стадион "Скиф". Начало – 13:00Львов - Металлист. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 30.10.2022 - изображение 2
Арбитр: Александр Соловьян

"Львов" - "Металлист" Харьков

Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports
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Новости Львова

"Львов" – одна из самых загадочных команд УПЛ. На официальном сайте клуба вы крайне редко встретите интервью или главного тренера, или кого-то из игроков команды. Вот и сейчас сложно понять, как в клубе восприняли поражение от "Александрии" в прошлом туре. В общем, львовяне попали в не лучший период – в последних четырех матчах потерпели три поражения и только раз сыграли вничью. К слову, один балл был получен в противостоянии с другими харьковским коллективом – "Металлистом 1925".

Понятно, что у Дулуба крайне ограниченный кадровый ресурс, поэтому ожидать серьезных изменений в составе не стоит. Скорее всего вернется в основу Крушинский, тогда Васильев сможет сыграть в центре поля. Мог бы в основе сыграть и Мишенко, но его, скорее всего, придержат до второго тайма.

Ориентировочный состав: Ильющенков – Крушинский, Муравский, Никитюк – Грисьо, Васильев, Шишка, Бойко, Полегенько – Нычь, Бугай

Новости Металлиста

Не сыграют - Даниил Кныш (дисквалификация), Александр Рыбка (травма)

В игре с "Днепр-1" из-за травм не играли Картушов и Романюк, пока не известно, успели ли они восстановиться. Также из-за проблем с мышцами или суставами были заменены Федорив и Каплиенко. Прибавляем к этому дисквалификацию Кныша и получаем достаточно непростую ситуацию для тренерского штаба. Впрочем, шанс, что все из перечисленных игроков будут в обойме, остается.

Оптимальный состав "Металлиста", когда дело в защите играет Романюк, на противоположном фланге Каплиенко, в центре Мизюк и Федорив. В центре поля должен быть треугольник Чайковский – Танковский – Панасенко, хотя и выход Демченко не следует исключать. Справа есть Подлипинец, слева мог бы сыграть Коркишко, но он уже три матча не попадал в заявку. Возможно, увидим в старте Рязанцева. На острие без альтернативы Максим Прядун.

Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко – Чайковский – Подлипинец, Панасенко, Танковский, Картушов – Прядун

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Статистика противостояния

Нынешние версии клубов еще не встречались. Теоретически можно вспомнить противостояние в сезоне 2008/09, когда "Львов" в обоих матчах сыграл вничью с мощной командой Маркевича. Сначала под руководством Юрчишина, потом уже под руководством Ковальца, возглавившего "Львов" после того, как работал ассистентом именно Маркевича. Примечательно, что матч в Добромиле проходил на крайне тяжелом газоне, харьковчане тогда сетовали на то, что лига таким образом помогла конкурентам (читай – "Динамо").

Последние пять матчей

"Львов"

  • 22.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Львов" 2:0
  • 18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3
  • 15.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Львов" 2:2
  • 01.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:3
  • 25.09.2022. УПЛ. "Минай" – "Львов" 0:1

"Металлист"

  • 23.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Днепр-1" 0:1
  • 15.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Ворскла" 3:2
  • 07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2
  • 01.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Шахтер" 1:6
  • 11.09.2022. УПЛ. "Колос" – "Металлист" 1:0

Турнирное положение

"Металлист" в случае победы обойдет "Верес" и вплотную приблизится к "Александрии". Львову три очка помогут опередить "Кривбасс", пока тот не сыграет с "Динамо".

# Команда И В Н П М РМ О
1 СК Днепр-1 8 7 1 0 20-4 +16 22
2 Шахтер 8 6 2 0 18-5 +13 20
3 Заря 9 6 1 2 20-13 +7 19
4 ФК Александрия 8 5 2 1 13-8 +5 17
5 Верес 9 4 2 3 11-10 +1 14
6 Металлист 8 4 1 3 12-14 -2 13
7 Колос 8 3 3 2 6-7 -1 12
8 Ворскла 10 3 2 5 12-14 -2 11
9 Динамо 7 3 1 3 9-10 -1 10
10 Металлист 1925 9 2 4 3 8-12 -4 10
11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9
12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8
13 Кривбасс 8 1 3 4 4-8 -4 6
14 ФК Львов 8 1 2 5 6-14 -8 5
15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4
16 Черноморец 8 0 3 5 5-13 -8 3

Котировки букмекеров

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Прогноз на матч Львов – Металлист

Визуально харьковчане выступают фаворитом этого матча – у них более мощный центр поля, есть результативный форвард. Но "Металлисту" придется столкнуться с массированной защитой, и удастся ли его пробить, сказать трудно. Предположим, что гости победят, но вряд ли разница будет большой.

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В статье: ФК Львов Прогнозы Металлист (Харьков)
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