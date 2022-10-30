Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Металлист. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 30.10.2022
Чего ждать от матча Львов - Металлист, украинская Премьер-лига, воскресенье, 30 октября 2022
После поражения от "Днепра-1" Олега Ратия спросили о планах харьковчан по еврокубкам, на что тренер заявил – их цель играть в свой футбол, тогда результат придет. Правда, в матче с лидером "Металлисту" пришлось в большинстве своем обороняться, тогда как судя по предыдущим матчам он не прочь действовать с позиции силы. В матче со "Львовом" от харьковской команды будут ждать именно этого – все же позиции в турнирной таблице четко определяют, кто фаворит, а кто андердог.
Vbet Лига. Десятый тур
30 октября. Львов. Стадион "Скиф". Начало – 13:00
Арбитр: Александр Соловьян
"Львов" - "Металлист" Харьков
Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Новости Львова
"Львов" – одна из самых загадочных команд УПЛ. На официальном сайте клуба вы крайне редко встретите интервью или главного тренера, или кого-то из игроков команды. Вот и сейчас сложно понять, как в клубе восприняли поражение от "Александрии" в прошлом туре. В общем, львовяне попали в не лучший период – в последних четырех матчах потерпели три поражения и только раз сыграли вничью. К слову, один балл был получен в противостоянии с другими харьковским коллективом – "Металлистом 1925".
Понятно, что у Дулуба крайне ограниченный кадровый ресурс, поэтому ожидать серьезных изменений в составе не стоит. Скорее всего вернется в основу Крушинский, тогда Васильев сможет сыграть в центре поля. Мог бы в основе сыграть и Мишенко, но его, скорее всего, придержат до второго тайма.
Ориентировочный состав: Ильющенков – Крушинский, Муравский, Никитюк – Грисьо, Васильев, Шишка, Бойко, Полегенько – Нычь, Бугай
Новости Металлиста
Не сыграют - Даниил Кныш (дисквалификация), Александр Рыбка (травма)
В игре с "Днепр-1" из-за травм не играли Картушов и Романюк, пока не известно, успели ли они восстановиться. Также из-за проблем с мышцами или суставами были заменены Федорив и Каплиенко. Прибавляем к этому дисквалификацию Кныша и получаем достаточно непростую ситуацию для тренерского штаба. Впрочем, шанс, что все из перечисленных игроков будут в обойме, остается.
Оптимальный состав "Металлиста", когда дело в защите играет Романюк, на противоположном фланге Каплиенко, в центре Мизюк и Федорив. В центре поля должен быть треугольник Чайковский – Танковский – Панасенко, хотя и выход Демченко не следует исключать. Справа есть Подлипинец, слева мог бы сыграть Коркишко, но он уже три матча не попадал в заявку. Возможно, увидим в старте Рязанцева. На острие без альтернативы Максим Прядун.
Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Федорив, Мизюк, Каплиенко – Чайковский – Подлипинец, Панасенко, Танковский, Картушов – Прядун
Статистика противостояния
Нынешние версии клубов еще не встречались. Теоретически можно вспомнить противостояние в сезоне 2008/09, когда "Львов" в обоих матчах сыграл вничью с мощной командой Маркевича. Сначала под руководством Юрчишина, потом уже под руководством Ковальца, возглавившего "Львов" после того, как работал ассистентом именно Маркевича. Примечательно, что матч в Добромиле проходил на крайне тяжелом газоне, харьковчане тогда сетовали на то, что лига таким образом помогла конкурентам (читай – "Динамо").
Последние пять матчей
"Львов"
- 22.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Львов" 2:0
- 18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3
- 15.10.2022. УПЛ. "Металлист 1925" – "Львов" 2:2
- 01.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:3
- 25.09.2022. УПЛ. "Минай" – "Львов" 0:1
"Металлист"
- 23.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Днепр-1" 0:1
- 15.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Ворскла" 3:2
- 07.10.2022. УПЛ. "Верес" – "Металлист" 1:2
- 01.10.2022. УПЛ. "Металлист" – "Шахтер" 1:6
- 11.09.2022. УПЛ. "Колос" – "Металлист" 1:0
Турнирное положение
"Металлист" в случае победы обойдет "Верес" и вплотную приблизится к "Александрии". Львову три очка помогут опередить "Кривбасс", пока тот не сыграет с "Динамо".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20-4
|+16
|22
|2
|Шахтер
|8
|6
|2
|0
|18-5
|+13
|20
|3
|Заря
|9
|6
|1
|2
|20-13
|+7
|19
|4
|ФК Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|+5
|17
|5
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11-10
|+1
|14
|6
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12-14
|-2
|13
|7
|Колос
|8
|3
|3
|2
|6-7
|-1
|12
|8
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12-14
|-2
|11
|9
|Динамо
|7
|3
|1
|3
|9-10
|-1
|10
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|-4
|10
|11
|ФК Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|-3
|9
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10-15
|-5
|8
|13
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4-8
|-4
|6
|14
|ФК Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|-8
|5
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|-4
|4
|16
|Черноморец
|8
|0
|3
|5
|5-13
|-8
|3
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Львов – Металлист
Визуально харьковчане выступают фаворитом этого матча – у них более мощный центр поля, есть результативный форвард. Но "Металлисту" придется столкнуться с массированной защитой, и удастся ли его пробить, сказать трудно. Предположим, что гости победят, но вряд ли разница будет большой.
Популярное сейчас
- Ломаченко – Ортис: Видео-обзор фантастического поединка
- Ломаченко победил американца Ортиса в ярком рейтинговом бою
- Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2022
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО