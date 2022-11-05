Александрия - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 ноября 2022

Неделю назад "Александрия" многих убедила в серьезности своих намерений завоевать медали, сумев сыграть вничью с "Шахтером". Однако один успех против фаворита не сделает из тебя борца за тройку, для этого нужна стабильность. Тем более, что впереди команду Юрия Гуры ожидает целый ряд серьезных соперников. Одним из них в эту субботу станет "Колос". Ковалевцы неделю назад победили впервые с сентября и сократили отставание от "Александрии" до двух балов (при игре запасе). А значит на стадионе "Ника" нас ждет встреча четвертой и пятой команд первенства. Что же, вывеска достаточно интересная.

"Александрия" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 11-й тур

5 ноября, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: Д.Кривушкин

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Александрия":

"Горожане" вполне уверенно смотрятся в последних играх, и дело здесь не только в недавней ничьи против фаворита. Перед этим "Александрия" добыла три победы кряду, забив в тех матчах шесть голов. Да, у кого-то остались вопросы касательно силы оппонентов, но сильно волновать Юрию Гуру это не должно. Его "горожане" действительно набрали неплохой ход, сумев показать прогресс после не самого убедительного старта (две натужные победы и поражение "Металлисту" в большинстве).

Одна из причин стабильных матчей команды - кадры. Лазарет "Александрии" практически пуст, что позволяет тренеру делать ставку на сильнейших исполнителей. В последних турах Гура редко делает изменения в стартовой 11-ки, однако на этот раз ситуация иная. Матч против "Шахтера" до конца не смог доиграть Кожушко из-за повреждения. Нет гарантий, что он вернулся в строй, а потому великая вероятность выхода Богдана Кобзаря с первых минут. Юному форварду есть что доказывать.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков - Рыбалка, Демченко, Дрышлюк - Калитвинцев, Кобзарь, Третьяков

"Колос":

Если "Александрия" сумела отыскать баланс, то ковалевцев в этом сезоне частенько заносит. Перед стартом международной паузы "Колос" был первым в таблице, однако после четыре игры кряду не мог победить. Прорвало лишь в прошедшем туре, когда в гости к команде Вышняка приехал "Верес". Относительно равную игру удалось переломить заменами тренера, когда вышедшие Попов и Богданов отдали по голевой передачи. Как итог - 2:0 и плюс три в таблице.

Юный форвард Попов своим недавним выходом заслужил вернуться в старт. Да, свою дисквалификацию отсидел Безбородько, но будем честны - после трех голов в двух турах Денис немного сдал. Сейчас его сухая серия насчитывает шесть игр. А вот Мякушко с первых минут мы увидим. Без него "Колос" смог победить (опытный вингер был дисквалифицирован), однако именно Сергей отвечает за креатив в атаке. Да и Кузык неделю назад не впечатлил.

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Чоботенко, Новак, Емец - Милько, Ореховский - Ильин, Смирный, Мякушко - Попов

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Александрия 8 5 2 1 13-8 +5 17 5 Колос 9 4 3 2 8-7 +1 15

Статистика команд

"Александрия":

"Колос":

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"Александрия" - "Колос": трансляция матча

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"Александрия" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Колос" от UA-Football

Победа "Александрии" 1:0. Вряд ли кого-то удивит тот факт, что оба будущих соперника куда интереснее смотрятся при игре вторым номером, нежели в позиционных атаках. Вероятно, мяч под свой контроль на правах хозяина поля заберет "Александрия", вот только взломать оборону оппонента им будет непросто. С другой стороны, в этом сезоне "горожане" лишь раз уходили с поля без забитого, в то время как "Колос" - боец родной арены. На выезде коллектив Вышняка в этом сезоне еще не побеждал, проиграв в двух играх из трех. А потому в субботу мы отдадим небольшое предпочтение "Александрии", несмотря на то, что ожидаем достаточно равный поединок.