Металлист - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.11.2022

Такой большой город как Харьков заслуживает иметь две элитные команды. Ничего страшного, если даже между "Металлистом" и "Металлистом 1925" разгорится спортивная вражда. Это дерби, которое, к сожалению, сегодня произойдет почти в тысяче километров от родного пристанища.

Дерби, в котором его участники будут решать разные турнирные задания. "Металлист" находится рядом с зоной еврокубков, претендует на то, чтобы быть полноценным преследователем лидеров. "Металлист 1925" переживает внутренний кризис и старается не скатиться в борьбу за выживание. Чьи аргументы окажутся сильнее?

УПЛ. 12-й тур. 08.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Металлист" 13:00 "Металлист 1925"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab

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Новости "Металлиста"

Олег Ратий после одного из матчей справедливо заметил, что задачи команды корректируются в соответствии с результатами на турнирной дистанции. "Металлист" проявляет амбиции, но в трех последних турах столкнулся с проблемами – только один набранный балл. Примечательно, что два матча из этих трех харьковчане проводили против представителей группы лидеров и оба проиграли. "Днепру-1" – довольно безнадежно, а вот с "Зарей" был настоящий бой.

На 75-й минуте команда выигрывала 2:1, но умудрилась до финального свистка потерять все. Под "все" подразумевается не только турнирные очки, но и психологическая стойкость. Потому что отдавать такие матчи всегда болезненно.

Этот матч пришлось провести без своего лучшего бомбардира Максима Прядуна, однако до дерби он отсидел дисквалификацию и вернется на поле. А вот с травмированными игроками есть проблемы: Александр Рыбка точно не помощник. Из-за повреждений последние матчи не доигрывали / пропускали Алекс Чидомере, Игорь Чайковский, Виталий Федорив.

Каплиенко, Романюк и Картушов тоже после повреждений.

Ориентировочный состав: Костик – Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко – Танковский, Панасенко, Демченко – Подлепенец, Картушов – Прядун

Новости "Металлиста 1925"

Под руководством Валерия Кривенцова в последнее время у "Металлиста 1925" были проблемы с результатом, но после отстранения тренера лучше не стало. Напротив, можно говорить, что ухудшилось. Харьковчане не выиграют уже пять туров подряд (три – после смены тренера), что угнетает, прежде всего, морально.

В последних двух матчах МХ1925 пропустил семь голов. Это притом, что номинально это были домашние игры. Разумеется, сейчас фактор домашнего поля не играет ключевого значения, но на команды влияет логистика. Кто меньше переезжает из города в город – у того больше возможностей лучше подготовиться к матчу. Хотя "Металлисту 1925" важнее наладить именно психологическое состояние – одержать первую победу под руководством Эдмара / Голодюка. Это поможет снять с себя груз сомнений и неопределенности.

Очевидно, какие-то проблемы есть у Андрея Борячука. Информацию о его травме клуб не предоставляет, но форвард не сыграл в двух последних поединках. С "Зарей" его подменял Бычек, с "Вересом" – Чирук. В то время как Бычек играл на позиции левого полузащитника. Сложно сказать, какую вариацию тренерский штаб выберет на этот раз. Ведь результата нет ни так, ни эдак…

Ориентировочный состав: Сидоренко – Жичиков, Курило, Безуглый, Шершень – Вачиберадзе, Мартынюк, Габелок – Дмитренко, Ременюк – Бычек

"Металлист" – "Металлист 1925". Статистика личных встреч

Это будет первое харьковское дерби такого формата не только в УПЛ, но и на уровне профессионального украинского футбола. Но не первое харьковское дерби на элитарном уровне в целом. В сезонах 2005/06, 2006/07, 2007/08 и 2008/09 "канонический" "Металлист" провел восемь матчей против ФК "Харьков". Тогда чаще выигрывала более именитая команда: пять побед против одной.

"Металлист" – "Металлист 1925". Последние матчи команд

"Металлист" не испытывает проблем с результативностью. Команда Ратия не забила "Днепру-1", но всего в последних пяти матчах восемь раз поражала ворота соперников. Но есть проблемы с защитой: даже аутсайдеры из зоны вылета по состоянию на сегодняшний день пропустили меньше, чем "Металлист".

Правда, треть всех голов харьковчане "схватили" в одном матче против "Шахтера".

"Металлист 1925" в последний раз побеждал еще в сентябре. После смены тренера команда сыграла вничью с "Рухом", а затем два поединка проиграла с большими счетами. Дерби – важная остановка в календаре, но не менее важен следующий тур, в котором придется померяться силами с прямым конкурентом "Ингульцом". К тому времени желательно набрать кондиции.

"Металлист" – "Металлист 1925". Турнирное положение команд

"Металлист 1925" отстает от "Металлиста" на четыре очка, но думают команды о разных высотах. Одних харьковчан (тех, что с "Металлиста") победа может поднять/приблизить к зоне еврокубков, других (тех, что с МХ1925) – отдалить от зоны переходных матчей.

А в целом, ни для кого ничего еще не потеряно. Плотность таблицы очень высока, да и у многих команд не совпадают показатели сыгранных матчей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 10 9 1 0 24-5 +19 28 0 2 Шахтер 9 7 2 0 21-5 +16 23 0 3 Заря 10 7 1 2 23-15 +8 22 0 4 ФК Александрия 9 6 2 1 17-9 +8 20 0 5 Верес 11 5 2 4 15-13 +2 17 0 6 Динамо 9 5 1 3 15-11 +4 16 0 7 Колос 10 4 3 3 9-11 -2 15 0 8 Металлист 10 4 2 4 15-18 -3 14 0 9 Ворскла 11 4 2 5 13-14 -1 14 0 10 Рух 10 3 2 5 12-16 -4 11 0 11 Металлист 1925 10 2 4 4 9-16 -7 10 0 12 ФК Минай 10 2 3 5 7-12 -5 9 0 13 Кривбасс 10 1 3 6 6-13 -7 6 0 14 ФК Львов 10 1 3 6 7-16 -9 6 0 15 Ингулец 9 0 4 5 7-14 -7 4 0 16 Черноморец 10 0 3 7 5-17 -12 3 0

"Металлист" – "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Металлиста" 2:1. В этом дерби в роли новичка турнира выступит "Металлист", но именно у него больше шансов на победу. По крайней мере, это следует из наблюдений за последними играми харьковчан. У "Металлиста 1925" точно будет шанс в атаке, но вряд ли стоит надеяться на голевую феерию. Просто подвернется возможность почувствовать вкус забитого мяча. Ставка напрашивается на чистую победу номинальных хозяев противостояния.