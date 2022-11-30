Заря - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 декабря 2022

Луганская "Заря" могла серьезно увеличить свои шансы на зимнюю бронзу, однако в 15-м туре разделила очки с "Минаем", пропустив гол в компенсированное время. Теперь в перенесенной игре седьмого тура коллективу ван Леувена нужно обязательно обыгрывать "Колос", причем чем увереннее, тем лучше. Ибо "Динамо" не дремлет. Проблема луганчан в том, что соперник им попался весьма неудобный, а потому придется выкладываться по-максимуму. "Легко ли это сделать в канун отпуска?" - вопрос весьма интересный.

"Заря" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 7-й тур

1 декабря, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр:

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Заря":

1:1 с "Минаем" - результат неприятный, особенно учитывая, что ранее "Заря" разгромила прямого конкурента в лице "Александрии", забив тем четыре гола. Нестабильность коллектив ван Леувена уже давно не является секретом, и чем ярче они играют в атаке, тем больше проблем возникает возле владений Мацапуры. Вряд ли эту болячку удастся победить до зимнего перерыва, однако на каникулах ван Леувену нужно уделить внимание данной проблеме. Ведь нестабильные команды, как мы знаем, бронзу не берут.

Патрік ван Леувен: «Гол нам забили з офсайду»



Головний тренер «Зорі» Патрік ван Леувен після матчу з «Минаєм» поспілкувався із журналістами: https://t.co/jKbs6lA1lm pic.twitter.com/2eWJgSTUka — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 27, 2022

Кадровые проблемы луганчан остаются на месте. В опорной зоне отсутствует Шахов, однако в последнее время его весьма удачно заменяет Бражко. Именно на счету юного хавбека гол в ворота "Миная". В целом, несмотря на усталость на финише сезона, вряд ли ван Леувен будет серьезно тасовать состав, тем более что ранее подобного симптома за ним замечено не было.

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Бутко - Бражко, Булеца, Чурко - Кирюханцев, Русин, Антюх

"Колос":

А вы еще помните, что по итогам четырех туров УПЛ ковалевцы возглавляли таблицу? Давно это было. За последние полгода коллектив Вышняка пережил несколько серьезных игровых спадов, которые отразились на результатах, однако на финише команда чуть выровняла положение, закрепившись в середине таблице. В целом, состав подобран как раз для борьбы за подобные цели, а недавние еврокубковые прыжки - скорее аномалия, нежели закономерность.

Перенесенный поединок седьмого тура точно пропустит Смирный, который из-за перебора желтых карточек досрочно отправился в отпуск. Учитывая, что в недавнем матче против "Львова" он играл на фланге атаки, без потери качества Евгения сможет заменить Ильин. Также ожидаем возвращения в старт опытного Мякушко. Да, в последних турах он чаще оставался в запасе, но те качества, которые опытный полузащитник может дать впереди - уникальны для "Колоса". Открыт вопрос и по позиции центрфорварда, где ни Безбородько, ни Лысенко, ни Попов пока не впечатляют.

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец - Милько, Ореховский - Ильин, Мякушко, Болбат - Попов

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 3 Заря 14 8 3 3 30-20 +10 27 6 Колос 14 5 4 5 12-16 -4 19

Статистика команд

"Заря":

"Колос":

Очные встречи

"Заря" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Колос" от UA-Football

Ничья 1:1. Говорят, что худший отрезок во время путешествия на поезде - это полчаса до момента прибытия. С футболом примерно та же картина. С одной стороны, и "Заре", и "Колосу" в перенесенном матче желательно брать максимум, однако отпуск уже настолько близки, что мысли о нем тяжело выгнать из головы. Тем более, зимний футбол в Украине - вещь экстремальная и непредсказуемая. В целом, мы не ждем феерии или чего-то захватывающего в будущем матче. По игре ныне интереснее смотрятся луганчане, однако их проблемы в обороне и неудобный стиль соперника немного уравнивают шансы. Потому в будущей встрече логичнее всего ставить на мировую.