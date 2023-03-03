Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023

В 2023-м "Ингулец" празднует десятый год со дня своего основания. Показатель солидный, как для украинского футбола. Впрочем, в последнее время клуб забуксовал. Новый стадион клуба постепенно переходит в статус долгостроев, а первая команда стабильно идет в нижней части турнирной таблицы. Возможно, историческим прорывом станет назначение Сергея Ковальца, присоединившегося к клубу этой зимой. В дебютной официальной игре во главе "казаков" наставник будет противостоять своему бывшему клубу: развал советской империи Ковалец встречал в качестве игрока "Динамо" и выиграл с киевлянами два чемпионских титула Украины.

"Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово)

Vbet лига. 16-й тур

4 марта. Киев. Стадион им. В. Лобановского. Начало в 14:00

Главный арбитр – Екатерина Монзуль

Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко

Трансляция на ТВ - "2+2"

Интернет-трансляция – Youtube-канал ФК "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо": последние новости

Киевляне зимой продали Цыганкова и Забарного – вероятно, главных своих звезд. Но гораздо больше "Динамо" сбросили балласта: Сидклей, Бурда, Кравченко, Кадири, Беседин, Кендзера и другие либо не выходили на поле в последнее время вообще, либо собирали своей игрой критику. Подписание нельзя назвать равноценными, ведь основной упор был сделан на молодежи: 19-летние Рамадани, Дячук и Назар Волошин. Вряд ли Луческу будет бросать их в бой уже с первых туров, однако будет заигрывать.

Заключний гол динамівців на турецькому зборі ⚽️ pic.twitter.com/hkV2WxNhHB — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 26, 2023

На первый официальный поединок года у "динамовцев" есть проблемы с вратарской позицией: Бущан и Бойко все еще восстанавливаются, поэтому ожидаем в рамке Нещерета. Также до сих пор на больничном Шапаренко. Не увидим мы в субботу возвращения Леднева, получившего повреждение на сборах. В целом же на состав киевлян будет интересно посмотреть и увидеть, кто для Мирчи Луческу сейчас основа.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Нещерет - Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев - Сидорчук - Кабаев, Гармаш, Буяльский, Волошин - Ванат.

"Ингулец": последние новости

Петровцы особо не радовали трансферной работой и подписывали только тогда, когда кого-то теряли. Главной звездой на вход должен стать голкипер Билык, который осенью был основным в "Александрии", но, похоже, поссорился с сынишкой владельца клуба . Главная для "Ингульца" проблема в том, что команда, кроме голкиперской позиции, нигде качественно в кадрах не прибавила, поэтому ожидать большого прогресса вряд ли стоит. Расчет остается разве что на главного тренера, который сможет заставить команду еще активнее бежать и бороться.

Пресс-служба "Ингульца" существует по принципу "Чем меньше букв - тем лучше жизнь". Поэтому болельщиков зимой информировали только о стартовых составах на спарринги и сообщали итоговый результат, иногда добавляя видео. Учитывая, что зимой кардинальных изменений не было, то и ротация по сравнению с последним поединком в 2022-м против "Вереса" должна быть минимальна. Но несколько собственных решений от Сергея Ковальца мы увидим.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Билык – Смоляков, Ковалев, Кучеренко, Ченбай – Козак, Кухарук, Клименко, Нагиев – Марусич, Ситало.

Турнирная таблица

Киевляне все еще не упустили шансы на чемпионство, однако нужно выполнить невероятный объем работы и рассчитывать, что "Днепр-1" и "Шахтер" будут терять очки. При этом нельзя забывать о конкурентах позади: "Заря" только в двух очках и готова завязать с "Динамо" серьезную зарубу за третью позицию, которая подарит путевку в Лигу Европы.

"Ингулец" находится в зоне переходных матчей. В нижней части таблицы все обычно очень плотно – каждый балл может спасти от возможного вылета. Однако даже двух побед подряд будет достаточно, чтобы статус аутсайдера обменять на звание середняка чемпионата.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 2 Шахтер 14 10 3 1 33-12 +21 33 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 +11 30 4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 5 ФК Александрия 14 7 4 3 26-22 +4 25 6 Кривбасс 16 6 3 7 12-16 -4 21 7 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20 8 Металлист 1925 15 4 7 4 16-20 -4 19 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 10 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 12 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 13 ФК Минай 15 3 5 7 11-19 -8 14 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 -10 11 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9

Зимняя подготовка

"Динамо" "Інгулець" "Динамо" - "Рапід" Відень 0:4

"Динамо" - "Марибор" 0:2

"Динамо" - "Аустрія" Лустенау 2:2

"Динамо" - "Уніря" 5:1

"Динамо" - "Вайле" 2:0

"Динамо" - "Шкендія" 1:0

"Динамо" - "Сілекс" 4:0

"Динамо" - "Політехніка" Ясси 2:0

"Динамо" - "Пахтакор" 0:1

"Динамо" - "Лієпая" 2:0

"Динамо" - "Адана Демірспор" 0:0

"Динамо" - "Рига" 1:1

"Динамо" - "Ауда" 3:0

"Динамо" - "Валмієра" 1:1 "Інгулець" - "Бероє" 1:1

"Інгулець" - "Подбескідзе" 1:0

"Інгулець" - "Македонія ГП" 1:0

"Інгулець" - "Петрокуб" 2:3

"Інгулець" - "Аксу" 1:1

"Інгулець" - "Діла" 1:1

"Інгулець" - "Вечиста" 1:2

"Інгулець" - "Аланьяспор" U19 6:0

Личные встречи

Свой лучший матч в истории не только по результату, но и по игре, "Ингулец" провел именно против "Динамо" Мирчи Луческу. По иронии судьбы это также была единственная очная игра соперников, на которой был разрешен допуск зрителей. В августе 2021 года петровцы также на стадионе имени Лобановского сыграли с "бело-синими" вничью 1:1. Что интересно, тогда киевляне не забили сами, а сделали это усилиями Шишки, направившего мяч в свои ворота. Это был единственный случай, когда петровцы не проиграли украинскому гранду.

"Динамо" - "Ингулец": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Ингулец" от UA-Футбол

Сергей Ковалец четырежды встречался с "Динамо", возглавляя "Оболонь" и "Львов", и дважды отбирал у киевлян очки. Впрочем, нынешний "Ингулец" выглядит как команда зоны вылета, поэтому ожиданий от гостей в субботу немного. У киевлян тоже не все гладко, однако вопросы к команде другие, ведь она решает диаметрально противоположные задачи. Скорее всего, дуэль завершится победой фаворита, однако она не будет сверхрезультативной, учитывая первый официальный матч после долгой паузы.

Ставка: победа "Динамо" и тотал менее 3.5 за 2.0

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.