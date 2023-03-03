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Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023
Четвертый подряд выездной матч "Ингульца" против "Динамо"
В 2023-м "Ингулец" празднует десятый год со дня своего основания. Показатель солидный, как для украинского футбола. Впрочем, в последнее время клуб забуксовал. Новый стадион клуба постепенно переходит в статус долгостроев, а первая команда стабильно идет в нижней части турнирной таблицы. Возможно, историческим прорывом станет назначение Сергея Ковальца, присоединившегося к клубу этой зимой. В дебютной официальной игре во главе "казаков" наставник будет противостоять своему бывшему клубу: развал советской империи Ковалец встречал в качестве игрока "Динамо" и выиграл с киевлянами два чемпионских титула Украины.
"Динамо" (Киев) - "Ингулец" (Петрово)
Vbet лига. 16-й тур
4 марта. Киев. Стадион им. В. Лобановского. Начало в 14:00
Главный арбитр – Екатерина Монзуль
Ассистентки: Марина Стрелецкая и Светлана Грушко
Трансляция на ТВ - "2+2"
Интернет-трансляция – Youtube-канал ФК "Динамо"
Текстовая трансляция - UA-Футбол
"Динамо": последние новости
Киевляне зимой продали Цыганкова и Забарного – вероятно, главных своих звезд. Но гораздо больше "Динамо" сбросили балласта: Сидклей, Бурда, Кравченко, Кадири, Беседин, Кендзера и другие либо не выходили на поле в последнее время вообще, либо собирали своей игрой критику. Подписание нельзя назвать равноценными, ведь основной упор был сделан на молодежи: 19-летние Рамадани, Дячук и Назар Волошин. Вряд ли Луческу будет бросать их в бой уже с первых туров, однако будет заигрывать.
Заключний гол динамівців на турецькому зборі ⚽️ pic.twitter.com/hkV2WxNhHB— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 26, 2023
На первый официальный поединок года у "динамовцев" есть проблемы с вратарской позицией: Бущан и Бойко все еще восстанавливаются, поэтому ожидаем в рамке Нещерета. Также до сих пор на больничном Шапаренко. Не увидим мы в субботу возвращения Леднева, получившего повреждение на сборах. В целом же на состав киевлян будет интересно посмотреть и увидеть, кто для Мирчи Луческу сейчас основа.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Нещерет - Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев - Сидорчук - Кабаев, Гармаш, Буяльский, Волошин - Ванат.
"Ингулец": последние новости
Петровцы особо не радовали трансферной работой и подписывали только тогда, когда кого-то теряли. Главной звездой на вход должен стать голкипер Билык, который осенью был основным в "Александрии", но, похоже,
Пресс-служба "Ингульца" существует по принципу "Чем меньше букв - тем лучше жизнь". Поэтому болельщиков зимой информировали только о стартовых составах на спарринги и сообщали итоговый результат, иногда добавляя видео. Учитывая, что зимой кардинальных изменений не было, то и ротация по сравнению с последним поединком в 2022-м против "Вереса" должна быть минимальна. Но несколько собственных решений от Сергея Ковальца мы увидим.
Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Билык – Смоляков, Ковалев, Кучеренко, Ченбай – Козак, Кухарук, Клименко, Нагиев – Марусич, Ситало.
Турнирная таблица
Киевляне все еще не упустили шансы на чемпионство, однако нужно выполнить невероятный объем работы и рассчитывать, что "Днепр-1" и "Шахтер" будут терять очки. При этом нельзя забывать о конкурентах позади: "Заря" только в двух очках и готова завязать с "Динамо" серьезную зарубу за третью позицию, которая подарит путевку в Лигу Европы.
"Ингулец" находится в зоне переходных матчей. В нижней части таблицы все обычно очень плотно – каждый балл может спасти от возможного вылета. Однако даже двух побед подряд будет достаточно, чтобы статус аутсайдера обменять на звание середняка чемпионата.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|+21
|35
|2
|Шахтер
|14
|10
|3
|1
|33-12
|+21
|33
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|+11
|30
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|+10
|28
|5
|ФК Александрия
|14
|7
|4
|3
|26-22
|+4
|25
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|-4
|21
|7
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|-5
|20
|8
|Металлист 1925
|15
|4
|7
|4
|16-20
|-4
|19
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|-3
|17
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|-8
|16
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|-5
|14
|13
|ФК Минай
|15
|3
|5
|7
|11-19
|-8
|14
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|-6
|13
|15
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|-10
|11
|16
|ФК Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
Зимняя подготовка
|"Динамо"
|"Інгулець"
|
"Динамо" - "Рапід" Відень 0:4
|"Інгулець" - "Бероє" 1:1
"Інгулець" - "Подбескідзе" 1:0
"Інгулець" - "Македонія ГП" 1:0
"Інгулець" - "Петрокуб" 2:3
"Інгулець" - "Аксу" 1:1
"Інгулець" - "Діла" 1:1
"Інгулець" - "Вечиста" 1:2
"Інгулець" - "Аланьяспор" U19 6:0
Личные встречи
Свой лучший матч в истории не только по результату, но и по игре, "Ингулец" провел именно против "Динамо" Мирчи Луческу. По иронии судьбы это также была единственная очная игра соперников, на которой был разрешен допуск зрителей. В августе 2021 года петровцы также на стадионе имени Лобановского сыграли с "бело-синими" вничью 1:1. Что интересно, тогда киевляне не забили сами, а сделали это усилиями Шишки, направившего мяч в свои ворота. Это был единственный случай, когда петровцы не проиграли украинскому гранду.
"Динамо" - "Ингулец": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Динамо" - "Ингулец" от UA-Футбол
Сергей Ковалец четырежды встречался с "Динамо", возглавляя "Оболонь" и "Львов", и дважды отбирал у киевлян очки. Впрочем, нынешний "Ингулец" выглядит как команда зоны вылета, поэтому ожиданий от гостей в субботу немного. У киевлян тоже не все гладко, однако вопросы к команде другие, ведь она решает диаметрально противоположные задачи. Скорее всего, дуэль завершится победой фаворита, однако она не будет сверхрезультативной, учитывая первый официальный матч после долгой паузы.
Ставка: победа "Динамо" и тотал менее 3.5 за 2.0
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.
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