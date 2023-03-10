Заря – Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ 11.03.2023

"Заря" удерживает статус команды, в матчах с участием которой в текущем сезоне больше голов. Более четырех результативных ударов за 90 минут в играх луганцев уже было пять раз – никто таким результативным футболом похвастаться не может. Подтверждением этого факта стала первая игра в 2023 году, которая подарила сразу пять результативных ударов. Команда Патрика ван Леувена выиграла, но пропустила сразу два. У львовян ситуация обратная: больше двух голов за игру еще нужно вспомнить. Очевидно, что "сине-золотые" будут делать в субботу ставку на "ноль" позади, а впереди уж как получится. Хозяева будут действовать первым номером и тратить большинство ресурсов на давление.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Заря" (Луганск) - ФК "Львов"

Vbet лига. 17-й тур

11 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского. Начало в 14:00

Главный арбитр – Дмитрий Бондаренко

Ассистенты: Юрий Синишин и Петр Котубей

Трансляция на ТВ - "УНІАН"

Интернет-трансляция – Youtube-канал FootballHub

Текстовая трансляция - UA-Футбол

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Заря": последние новости

Защитник Дадченко, голкипер Мацапура и хавбек Шахов все еще вне игры – не исключено, что надолго. Также в предыдущем туре не мог тренерский штаб рассчитывать на Кирюханцева и Чурко - о причинах их отсутствия неизвестно. Когда все вернутся в обойму, "Заря", возможно, заставит даже нервничать дуэт лидеров. Но очевидно, что главной задачей для луганчан должно стать сохранение третьей строчки.

Вряд ли ротация в составе будет широкой по сравнению с поединком против "Ворсклы". Главной интригой является вратарская позиция: снова ли выйдет молодой Сапутин или получит шанс более опытный Кучерук? Много хороших отзывов по итогам прошедшего тура собрал панамец Герреро: не исключено, что он вытеснит из основы Нагнойного.

Ориентировочный состав "Зари" (слева – направо): Сапутин – Вантух, Батагов, Имереков, Бутко – Бражко, Мишнев – Антюх, Булеца, Русин – Герреро.

"Львов": последние новости

Функционирование львовского клуба оставляет все больше вопросов. Во время зимнего антракта "сине-золотые", похоже, подписывали всех, кто соглашался за них играть. А уже после возобновления чемпионата "Львов" объявил о назначении на должность почетного президента уроженца Симферополя с гражданством США, участвовавшего в жизни трех украинских клубов, уже прекративших существование. Это точно не специалист по ликвидации предприятий?

Неделю назад Олег Дулуб выпустил в стартовом составе десять зимних новичков и фактически показал, как будет выглядеть основа во второй половине сезона. Тренер будет однозначно делать изменения по ходу чемпионата, однако уже не кардинальные. Будет интересно, кто будет играть правого защитника: предыдущую встречу на этой позиции начинал Гильерме, однако после перерыва его заменил Богунов, для которого это вообще не родная зона.

Ориентировочный состав "Львова" (слева – направо): Рыбка – Траоре, Дитятьев, Хигор Габриэль, Гильерме – Алибеков – Кузык, Лео Антонио, Беляев, Свржняк – Грисьо.

Турнирная таблица

Благодаря перфомансу "Динамо" в предыдущем туре в матче против "Ингульца" луганчане смогли запрыгнуть на третью строчку таблицы. От дуэта лидеров – пять баллов. Однако и у "Шахтера", и у "Днепра-1" есть еще игра в запасе, поэтому мечтать о борьбе за Лигу чемпионов наивно.

"Львов" даже, несмотря на триумф в игре против "Миная", замыкает таблицу УПЛ. Но уже следующая победа при необходимых результатах прямых конкурентов позволит подопечным Олега Дулуба покинуть не только дно, но и зону вылета. Есть у "сине-золотых" матч в запасе, однако сыграть придется против "Шахтера": рассчитывать на что-либо особо не приходится.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 15 11 3 1 33-12 +21 36 2 Шахтер 15 11 3 1 40-12 +28 36 3 Заря 16 9 4 3 35-24 +11 31 4 Динамо 16 9 3 4 24-15 +9 30 . ..... . . . . . . . 12 Ингулец 15 4 4 7 14-18 -4 16 13 Металлист 16 4 4 8 16-25 -9 16 14 Черноморец 16 3 5 8 13-21 -8 14 15 ФК Минай 16 3 5 8 11-20 -9 14 16 ФК Львов 15 3 3 9 10-21 -11 12

Последние матчи

Команды провели только по одному официальному матчу в календарном году, поэтому анализировать пока нечего. Если взглянуть на тенденцию сезона в целом, то удивляет, что "Заря" еще не проиграла ни одного матча чемпионата, который для них был домашним: 4 победы и 3 ничьих. Впрочем, с двумя главными силами текущего сезона – "Шахтером" и "Днепром-1" – луганчане играли номинально на выезде.

Львовяне за пределами родного города провели в этом сезоне семь игр (с "Динамо" встречались на "Арене Львов"). В четырех из них проиграли, смогли в Закарпатье победить "Минай", а еще в двух встречах - в столичном регионе - расписали ничьи с "Кривбассом" и "Металлистом 1925".

Личные встречи

В первом круге чемпионата команды подарили драматический поединок. "Заря" открыла счет уже в дебюте встречи и, казалось, фаворит без проблем доведет дело до победы. Однако львовяне неожиданно восстановили паритет и вышли вперед. И все же класс и скамейка запасных взяли верх: решающий гол Алефиренко, уже покинувшего расположение луганчан, произошел на последней минуте основного времени.

"Черно-белые коты" имеют преимущество в личных встречах со "Львовом". Однако андердог регулярно дарил сюрпризы. К примеру, в одном из последних матчей чемпионата, который прервали из-за большой войны за свободу, львовяне одолели "Зарю" 2:1. А из пяти игр, состоявшихся в течение 2019-го, не уступили в трех.

"Заря" - "Львов": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Заря" – "Львов" от UA-Футбол

Луганчане провалили первый тайм в 2023-м, однако добавляли по ходу второго и на последних секундах вырвали победу над "Ворсклой". Львовяне, в свою очередь, на фоне "Миная" выглядели очень грустно: есть большие сомнения, что "сине-золотые" за неделю превратятся в серьезную боевую единицу. "Заря" должна выигрывать этот матч спокойно и уверенно, если планирует завершить сезон выше "Динамо". Любой другой результат будет расцениваться как большая неудача для номинальных хозяев и успех для гостей.

Ставка: "Заря" с гандикапом -1 за 1.7

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.