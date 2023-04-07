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Шахтер - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.04.2023
Шахтер - Металлист: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Можно было бы сказать, что после ничьей с "Черноморцем" "Шахтер" нуждается в сатисфакции, но все это излишняя демагогия. В любом случае "Шахтер" играл бы исключительно на победу. Такова ДНК этой команды в УПЛ. А учитывая, как в этом сезоне складываются отношения "горняков" с харьковскими командами, то можно говорить и об игре на разгром.
Вопрос в том, может ли "Металлист" создать фавориту хоть какое-нибудь противодействие?! Два последних матча харьковчане не проиграли, и тренер Перица Огненович видит в этом прогресс. Но об окончательном выходе из кризиса можно будет говорить только в случае достойной игры против "Шахтера".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Шахтер" 14:00 "Металлист"
- Новости "Шахтера"
- Новости "Металлиста"
- "Шахтер" – "Металлист". Статистика личных встреч
- "Шахтер" – "Металлист". Последние матчи команд
- "Шахтер" – "Металлист". Турнирное положение команд
- "Шахтер" – "Металлист". Ставка и коэффициенты
- "Шахтер" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 20-й тур. 08.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Шандор
"Шахтер" 14:00 "Металлист"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+, YouTube
Новости "Шахтера"
В любом случае, как уже говорилось выше, "Шахтер" играл бы на победу в этом матче. Но все же могли быть несколько другие эмоции. Если бы "горняки" неделю назад одолели "Черноморец", то чувствовали бы себя немного свободнее, раскрепощеннее. А так давит турнирное положение – всего-навсего один балл отрыва от "Днепра-1". Да и настораживает сам характер игры в Одессе: аутсайдер сумел не просто ситуативно взять очки, а и предложил "Шахтеру" зрелую игровую концепцию.
В матче с "Черноморцем" "Шахтер" потерял не только два очка, но и своего центрального полузащитника Егора Назарину. Он "поймал" лишнюю желтую карточку, поэтому вынужден отсидеть дисквалификацию. В противоположность – в основную группу вернулся фланговый защитник Виктор Корниенко, который из-за травмы не играл более полугода (с августа 2022-го). С прекрасным настроением рвется в бой также Георгий Судаков, на неделе продливший с "Шахтером" контракт еще на пять лет.
Вернулся в общую обойму и Тарас Степаненко, пропускавший выезд в Одессу из-за небольшого повреждения. А вот Петряка, Зубкова и Шведа, по всей видимости, в Ужгороде не увидим.
Ориентировочный состав: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко, Джурасек – Крыськив, Судаков – Траоре
Новости "Металлиста"
Два последних матча "Металлист" закончил с идентичным счетом 0:0, но суть игры была разной. Против "Александрии" было мало моментов, а против "Колоса" харьковчане показывали достаточно содержательный футбол.
Эти два матча – точно лучше того, что было раньше, когда "Металлист" проигрывал практически безнадежно. Но для психологического равновесия команде нужно почувствовать уже давно утерянный вкус победы. В последний раз харьковчане выигрывали в середине октября 2022-го года. То есть практически полгода назад.
В двух последних матчах состав "Металлиста" был практически одинаковым – только в центре поля была ротация между Панасенко и Ралюченко. Против "Колоса" еще в первом тайме Коркишко заменил Наумец. С учетом этих обстоятельств и вырисовывается стартовый состав.
Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Демченко, Панасенко, Чайковский – Наумец, Бойчук – Прядун
"Шахтер" – "Металлист". Статистика личных встреч
Будем учитывать, как и полагается, только статистику "Металлиста", являющегося правопреемником "Металла". С "Шахтером" эта команда провела один официальный матч, проиграв 1:6. Три гола тогда забил Даниил Сикан, еще по голу добавили Траоре, Джурасек и Зубков.
"Шахтер" – "Металлист". Последние матчи команд
Ничья с "Черноморцем" стала первой осечкой "Шахтера" за последние шесть туров УПЛ. Но в последних пяти матчах во всех турнирах у "горняков" только две победы. Так что не такая уж однозначная картина.
.
"Металлист" не пропустил ни одного мяча в двух последних матчах УПЛ. Такое с командой произошло впервые в этом сезоне. Но катастрофически не хватает побед. Вряд ли на нее можно рассчитывать в контексте поединка с "Шахтером". Однако "Металлист" должен постараться показать достойную игру. Это также придало бы психологической уверенности.
"Шахтер" – "Металлист". Турнирное положение команд
"Шахтер" первый в турнирной таблице, но в спину дышит не только "Днепр-1" (с отставанием в один балл), но и "Заря" (отставание в три балла, однако на один сыгранный матч больше). "Металлист" же идет в зоне переходных матчей, однако в той зоне таблицы плотность очень высока. Победа могла бы поднять харьковчан сразу на три позиции.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|18
|13
|4
|1
|47-14
|+33
|43
|0
|2
|СК Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|+24
|42
|0
|3
|Заря
|19
|12
|4
|3
|42-25
|+17
|40
|0
|4
|Динамо
|19
|11
|3
|5
|27-16
|+11
|36
|0
|5
|ФК Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|+7
|31
|0
|6
|Кривбасс
|19
|7
|4
|8
|16-22
|-6
|25
|0
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|-5
|24
|0
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|0
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|-4
|22
|0
|10
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|-14
|21
|0
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|-7
|19
|0
|12
|ФК Минай
|19
|4
|6
|9
|14-23
|-9
|18
|0
|13
|Металлист
|19
|4
|6
|9
|17-27
|-10
|18
|0
|14
|Верес
|19
|5
|3
|11
|21-28
|-7
|18
|0
|15
|Рух
|18
|4
|5
|9
|19-29
|-10
|17
|0
|16
|ФК Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|-15
|13
|0
"Шахтер" – "Металлист". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 3:1. Несмотря на два сухих матча в двух последних турах, надежности защита "Металлиста" не излучает. От быстрой и насыщенной атаки "Шахтера" есть угроза пропустить много. "Горняки", вероятно, смогут отыграть минимальную фору. Ставка – победа "Шахтера" с форой (-1).
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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