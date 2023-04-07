Шахтер - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.04.2023

Можно было бы сказать, что после ничьей с "Черноморцем" "Шахтер" нуждается в сатисфакции, но все это излишняя демагогия. В любом случае "Шахтер" играл бы исключительно на победу. Такова ДНК этой команды в УПЛ. А учитывая, как в этом сезоне складываются отношения "горняков" с харьковскими командами, то можно говорить и об игре на разгром.

Вопрос в том, может ли "Металлист" создать фавориту хоть какое-нибудь противодействие?! Два последних матча харьковчане не проиграли, и тренер Перица Огненович видит в этом прогресс. Но об окончательном выходе из кризиса можно будет говорить только в случае достойной игры против "Шахтера".

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УПЛ. 20-й тур. 08.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Шандор

"Шахтер" 14:00 "Металлист"

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Новости "Шахтера"

В любом случае, как уже говорилось выше, "Шахтер" играл бы на победу в этом матче. Но все же могли быть несколько другие эмоции. Если бы "горняки" неделю назад одолели "Черноморец", то чувствовали бы себя немного свободнее, раскрепощеннее. А так давит турнирное положение – всего-навсего один балл отрыва от "Днепра-1". Да и настораживает сам характер игры в Одессе: аутсайдер сумел не просто ситуативно взять очки, а и предложил "Шахтеру" зрелую игровую концепцию.

В матче с "Черноморцем" "Шахтер" потерял не только два очка, но и своего центрального полузащитника Егора Назарину. Он "поймал" лишнюю желтую карточку, поэтому вынужден отсидеть дисквалификацию. В противоположность – в основную группу вернулся фланговый защитник Виктор Корниенко, который из-за травмы не играл более полугода (с августа 2022-го). С прекрасным настроением рвется в бой также Георгий Судаков, на неделе продливший с "Шахтером" контракт еще на пять лет.

Вернулся в общую обойму и Тарас Степаненко, пропускавший выезд в Одессу из-за небольшого повреждения. А вот Петряка, Зубкова и Шведа, по всей видимости, в Ужгороде не увидим.

Ориентировочный состав: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко, Джурасек – Крыськив, Судаков – Траоре

Новости "Металлиста"

Два последних матча "Металлист" закончил с идентичным счетом 0:0, но суть игры была разной. Против "Александрии" было мало моментов, а против "Колоса" харьковчане показывали достаточно содержательный футбол.

Эти два матча – точно лучше того, что было раньше, когда "Металлист" проигрывал практически безнадежно. Но для психологического равновесия команде нужно почувствовать уже давно утерянный вкус победы. В последний раз харьковчане выигрывали в середине октября 2022-го года. То есть практически полгода назад.

В двух последних матчах состав "Металлиста" был практически одинаковым – только в центре поля была ротация между Панасенко и Ралюченко. Против "Колоса" еще в первом тайме Коркишко заменил Наумец. С учетом этих обстоятельств и вырисовывается стартовый состав.

Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Демченко, Панасенко, Чайковский – Наумец, Бойчук – Прядун

"Шахтер" – "Металлист". Статистика личных встреч

Будем учитывать, как и полагается, только статистику "Металлиста", являющегося правопреемником "Металла". С "Шахтером" эта команда провела один официальный матч, проиграв 1:6. Три гола тогда забил Даниил Сикан, еще по голу добавили Траоре, Джурасек и Зубков.

"Шахтер" – "Металлист". Последние матчи команд

Ничья с "Черноморцем" стала первой осечкой "Шахтера" за последние шесть туров УПЛ. Но в последних пяти матчах во всех турнирах у "горняков" только две победы. Так что не такая уж однозначная картина.

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"Металлист" не пропустил ни одного мяча в двух последних матчах УПЛ. Такое с командой произошло впервые в этом сезоне. Но катастрофически не хватает побед. Вряд ли на нее можно рассчитывать в контексте поединка с "Шахтером". Однако "Металлист" должен постараться показать достойную игру. Это также придало бы психологической уверенности.

"Шахтер" – "Металлист". Турнирное положение команд

"Шахтер" первый в турнирной таблице, но в спину дышит не только "Днепр-1" (с отставанием в один балл), но и "Заря" (отставание в три балла, однако на один сыгранный матч больше). "Металлист" же идет в зоне переходных матчей, однако в той зоне таблицы плотность очень высока. Победа могла бы поднять харьковчан сразу на три позиции.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 18 13 4 1 47-14 +33 43 0 2 СК Днепр-1 18 13 3 2 37-13 +24 42 0 3 Заря 19 12 4 3 42-25 +17 40 0 4 Динамо 19 11 3 5 27-16 +11 36 0 5 ФК Александрия 18 8 7 3 32-25 +7 31 0 6 Кривбасс 19 7 4 8 16-22 -6 25 0 7 Колос 19 6 6 7 15-20 -5 24 0 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 0 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 0 10 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 -14 21 0 11 Черноморец 19 4 7 8 18-25 -7 19 0 12 ФК Минай 19 4 6 9 14-23 -9 18 0 13 Металлист 19 4 6 9 17-27 -10 18 0 14 Верес 19 5 3 11 21-28 -7 18 0 15 Рух 18 4 5 9 19-29 -10 17 0 16 ФК Львов 18 3 4 11 13-28 -15 13 0

"Шахтер" – "Металлист". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 3:1. Несмотря на два сухих матча в двух последних турах, надежности защита "Металлиста" не излучает. От быстрой и насыщенной атаки "Шахтера" есть угроза пропустить много. "Горняки", вероятно, смогут отыграть минимальную фору. Ставка – победа "Шахтера" с форой (-1).