Металлист 1925 – Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 15.04.2023

Мы много говорим о ничейном синдроме "Александрии", которая в любой непонятной ситуации, как опытный шахматист, соглашается на паритет. Но лидерство в УПП по количеству мировых в текущем сезоне удерживает "Металлист 1925", который уже девять раз делил очки. К слову, в матче первого круга, состоявшемся в конце февраля этого года, соперники также разошлись без победителя - 3:3. Будет ли опять ничья? Давайте разбираться.

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"Металлист 1925" - "Александрия"

15 апреля. Ковалевка. Стадион "Колос". Начало в 15:00

Главный арбитр – Александр Дердо

Ассистенты: Денис Сердюк и Владимир Шланчак

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"Металлист 1925": последние новости

Во вторых таймах харьковчане в течение 2023-го пропустили по три гола от "Днепра-1" и "Шахтера", два - от "Александрии" и один - от "Колоса". По результатам исключительно вторых таймов "М1925" в текущем чемпионате имеет разницу мячей 7:19 и идет последним, уступая только соседям с "Металлиста". После фиаско от "Колоса" неделю назад Олег Голодюк признавался, что для тренерского штаба загадка, почему команда сыграла так плохо. А это было уже третье разгромное поражение после зимней паузы. Забить в 2023-м удалось всего 4, пропустили уже - 17.

Эдмар и Олег Голодюк от матча к матчу меняют отдельные элементы в стартовом составе, однако речь не о кардинальной ротации. Скорее всего, это тоже произойдет против "Александрии". Однако скелет, который составляют Мозиль, Курило, Безуглый, Жичиков, Мартынюк, Габелок и Ременюк, должен остаться.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925" (слева - направо): Мозиль - Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков - Мартынюк, Ткачук - Дмитренко, Габелок, Ременюк - Бычек.

"Александрия": последние новости

"Пошли в атаку – попали в плен". Это о решении молодых менеджеров "Александрии" изменить на переправе тренерский штаб ради амбициозных задач, не подготовив для этого основание. В предыдущем туре "горожане" уже в восьмой раз сыграли вничью в текущем чемпионате, шесть из которых было в семи последних официальных матчах. После "Черноморца" Руслан Ротань говорил о психологии и мяче, который не лезет в ворота. Над этим тренерский штаб сейчас работает.

Новостей из лагеря "Александрии" как всегда нет – это уже историческая традиция клуба не сообщать о событиях внутри. В целом, Руслан Ротань сейчас доверяет одной обойме: вопрос есть разве что по опорной зоне (Михайленко или Рыбалка), а также правому краю полузащиты (Кожушко или Калитвинцев). В остальном старт должен повторить встречу с "Черноморцем".

Ориентировочный состав "Александрии" (слева – направо): Шевченко – Цуриков, Бабогло, Логинов, Мирошниченко – Михайленко – Третьяков, Ковалец, Мустафаев, Калитвинцев – Кулаков.

Турнирная таблица

"Металлист 1925 года" еще не решил вопрос с сохранением прописки в УПЛ на следующий сезон. Отрыв от зоны вылета всего три очка, от стыковых матчей – два. Положительным известием для харьковчан должно быть, что из команд ниже активную деятельность в наборе очков показывают только "Черноморец" и "Минай". Состояние других претендентов на вылет схоже с М1925.

"Александрия" пока еще сохраняет за собой проходящую в Лигу конференций пятую строчку. Тем не менее, весной "Кривбасс" очки набирает активнее и уже находится на расстоянии в три балла. Козырь "горожан" – игра в запасе, однако в соперниках будет "Днепр-1". О борьбе даже за четвертую строчку сейчас нет смысла говорить: "Динамо" благодаря двум подряд победам оторвалось уже на семь очков.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 20 15 4 1 50-15 +35 49 2 СК Днепр-1 19 14 3 2 42-15 +27 45 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 5 ФК Александрия 19 8 8 3 33-26 +7 32 6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 -5 28 7 Колос 20 7 6 7 18-20 -2 27 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 10 Металлист 1925 20 4 9 7 17-34 -17 21 11 Черноморец 20 4 8 8 19-26 -7 20 12 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 13 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18 14 ФК Минай 20 4 6 10 14-25 -11 18 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 16 ФК Львов 20 3 4 13 16-35 -19 13

Последние матчи

В октябре буквально за сутки до матча против "Руха" боссы "Металлиста 1925" решили уволить с должности главкома Валерия Кривенцова и назначить дуэт, состоявший из Эдмара и Олега Голодюка. Изменения действительно были необходимы, ведь клуб на тот момент имел только две победы в семи встречах и полностью провалил крайний для Кривенцова поединок против "Миная". Смена тренера на тренеров не принесла каких-либо кардинальных результатов: безвыигрышная полоса достигла шести матчей, лишь после чего удалось одолеть "Ингулец" и "Кривбасс", а потом еще и сыграть вничью с "Динамо".

Зимняя пауза для харьковчан пошла в минус: в 2023-й команда вкатилась мировой с "Александрией" (3:3) и фиаско "Шахтеру" (0:7). Какие-то мгновения здорового футбола "желто-синие" показывают почти во всех матчах, однако ни одного целостно стабильного поединка вспомнить пока трудно. Как итог – лишь три очка преимущества над зоной вылета.

"Беспроигрышная серия", – звучит солидно. Однако, если глубже проанализировать, то выглядит не так эффектно. "Александрия" с Русланом Ротанем еще не знает о существовании слова "поражение", но очень часто соглашается на ничью. В первом тайме предыдущего тура александрийцев повозил "Черноморец", который сам себе все испортил удалением. Лишь после перерыва "горожане" вспомнили, кто здесь фаворит, и побежали вперед, но выжать победу не смогли.

Все хорошо было только с "Ворсклой", однако в первую очередь нужно говорить о полтавчанах, ныне показывающих нестабильный футбол. Раскрыть оборону "Металлиста" и "Миная" больше чем на один гол в сумме, не удалось - как для команды, стремящейся играть в атакующий футбол, мало, собственно, голов. "Горожане" продолжают поиск своей идентичности. Пока это удается тяжело, и есть риск в мечтах о Лиге Европы потерять позицию даже в Лиге конференций.

Личные встречи

Для соперников это будет вторая очная встреча в 2023 году. Поединок первого круга должен был состояться 10 октября, однако из-за первого массированного ракетного обстрела украинской инфраструктуры его перенесли на конец февраля. Та встреча, которая стала дебютной официальной для Руслана Ротаня во главе "Александрии", оказалась очень яркой: "горожане" открыли счет, трижды пропустили, но во втором тайме спасли ничью.

Две другие встречи прошли еще до полномасштабного вторжения. В 2021-м "Металлист 1925" сначала проиграл еще в одной голевой перестрелке (2:5) на Кубок, а затем уступил в Александрии в рамках чемпионата (0:2).

Поэтому есть на данный момент два очных матча, в которых забивалось по меньшей мере по пять голов, а также серию из трех подряд встреч, в которых "горожане" не уступали.

"Металлист 1925" - "Александрия": онлайн-трансляция матча

Трансляция матча В эфире Металіст 1925 - Олександрія дивитись онлайн Смотреть трансляцию

"Металлист 1925" - "Александрия": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Александрия"

Очевидно, номинальные хозяева отдадут мяч команде Руслана Ротаня и сконцентрируются на контратаках. Такая тактика может принести результат только если снова не будет быстро пропущенного, как это произошло с "Колосом". Впрочем, и игра харьковчан против "Днепра-1" показала, что три гола можно пропустить за последние двадцать минут. Многое будет зависеть от "горожан": настроятся ли они на депрессирующего соперника, найдут ли ключи к обороне, не будет ли подводить реализация. В минувшие выходные другой представитель нижней части таблицы, "Черноморец", смог создать проблемы "Александрии". Но это была другая ситуация: одесситы на ходу. А вот харьковчане на спаде, конца которому не видно.

Ставка: победа "Александрии"

Коэффициенты действительны на момент написания материала