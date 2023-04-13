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Металлист 1925 – Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 15.04.2023
Оправдает ли "Александрия" статус фаворита?
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Мы много говорим о ничейном синдроме "Александрии", которая в любой непонятной ситуации, как опытный шахматист, соглашается на паритет. Но лидерство в УПП по количеству мировых в текущем сезоне удерживает "Металлист 1925", который уже девять раз делил очки. К слову, в матче первого круга, состоявшемся в конце февраля этого года, соперники также разошлись без победителя - 3:3. Будет ли опять ничья? Давайте разбираться.
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"Металлист 1925" - "Александрия"
15 апреля. Ковалевка. Стадион "Колос". Начало в 15:00
Главный арбитр – Александр Дердо
Ассистенты: Денис Сердюк и Владимир Шланчак
Трансляция на ТВ - "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция – ОТТ-платформы Setanta Sports, MEGOGO, SWEET.TV и другие
Текстовая трансляция -
"Металлист 1925": последние новости
Во вторых таймах харьковчане в течение 2023-го пропустили по три гола от "Днепра-1" и "Шахтера", два - от "Александрии" и один - от "Колоса". По результатам исключительно вторых таймов "М1925" в текущем чемпионате имеет разницу мячей 7:19 и идет последним, уступая только соседям с "Металлиста". После фиаско от "Колоса" неделю назад Олег Голодюк признавался, что для тренерского штаба загадка, почему команда сыграла так плохо. А это было уже третье разгромное поражение после зимней паузы. Забить в 2023-м удалось всего 4, пропустили уже - 17.
Эдмар и Олег Голодюк от матча к матчу меняют отдельные элементы в стартовом составе, однако речь не о кардинальной ротации. Скорее всего, это тоже произойдет против "Александрии". Однако скелет, который составляют Мозиль, Курило, Безуглый, Жичиков, Мартынюк, Габелок и Ременюк, должен остаться.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925" (слева - направо): Мозиль - Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков - Мартынюк, Ткачук - Дмитренко, Габелок, Ременюк - Бычек.
"Александрия": последние новости
"Пошли в атаку – попали в плен". Это о решении молодых менеджеров "Александрии" изменить на переправе тренерский штаб ради амбициозных задач, не подготовив для этого основание. В предыдущем туре "горожане" уже в восьмой раз сыграли вничью в текущем чемпионате, шесть из которых было в семи последних официальных матчах. После "Черноморца" Руслан Ротань говорил о психологии и мяче, который не лезет в ворота. Над этим тренерский штаб сейчас работает.
Новостей из лагеря "Александрии" как всегда нет – это уже историческая традиция клуба не сообщать о событиях внутри. В целом, Руслан Ротань сейчас доверяет одной обойме: вопрос есть разве что по опорной зоне (Михайленко или Рыбалка), а также правому краю полузащиты (Кожушко или Калитвинцев). В остальном старт должен повторить встречу с "Черноморцем".
Ориентировочный состав "Александрии" (слева – направо): Шевченко – Цуриков, Бабогло, Логинов, Мирошниченко – Михайленко – Третьяков, Ковалец, Мустафаев, Калитвинцев – Кулаков.
Турнирная таблица
"Металлист 1925 года" еще не решил вопрос с сохранением прописки в УПЛ на следующий сезон. Отрыв от зоны вылета всего три очка, от стыковых матчей – два. Положительным известием для харьковчан должно быть, что из команд ниже активную деятельность в наборе очков показывают только "Черноморец" и "Минай". Состояние других претендентов на вылет схоже с М1925.
"Александрия" пока еще сохраняет за собой проходящую в Лигу конференций пятую строчку. Тем не менее, весной "Кривбасс" очки набирает активнее и уже находится на расстоянии в три балла. Козырь "горожан" – игра в запасе, однако в соперниках будет "Днепр-1". О борьбе даже за четвертую строчку сейчас нет смысла говорить: "Динамо" благодаря двум подряд победам оторвалось уже на семь очков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|20
|15
|4
|1
|50-15
|+35
|49
|2
|СК Днепр-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|+27
|45
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|+16
|40
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|+13
|39
|5
|ФК Александрия
|19
|8
|8
|3
|33-26
|+7
|32
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|-5
|28
|7
|Колос
|20
|7
|6
|7
|18-20
|-2
|27
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|-4
|22
|10
|Металлист 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|-17
|21
|11
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|-7
|20
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|-7
|19
|13
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|-10
|18
|14
|ФК Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|-11
|18
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|-11
|18
|16
|ФК Львов
|20
|3
|4
|13
|16-35
|-19
|13
Последние матчи
В октябре буквально за сутки до матча против "Руха" боссы "Металлиста 1925" решили уволить с должности главкома Валерия Кривенцова и назначить дуэт, состоявший из Эдмара и Олега Голодюка. Изменения действительно были необходимы, ведь клуб на тот момент имел только две победы в семи встречах и полностью провалил крайний для Кривенцова поединок против "Миная". Смена тренера на тренеров не принесла каких-либо кардинальных результатов: безвыигрышная полоса достигла шести матчей, лишь после чего удалось одолеть "Ингулец" и "Кривбасс", а потом еще и сыграть вничью с "Динамо".
Зимняя пауза для харьковчан пошла в минус: в 2023-й команда вкатилась мировой с "Александрией" (3:3) и фиаско "Шахтеру" (0:7). Какие-то мгновения здорового футбола "желто-синие" показывают почти во всех матчах, однако ни одного целостно стабильного поединка вспомнить пока трудно. Как итог – лишь три очка преимущества над зоной вылета.
"Беспроигрышная серия", – звучит солидно. Однако, если глубже проанализировать, то выглядит не так эффектно. "Александрия" с Русланом Ротанем еще не знает о существовании слова "поражение", но очень часто соглашается на ничью. В первом тайме предыдущего тура александрийцев повозил "Черноморец", который сам себе все испортил удалением. Лишь после перерыва "горожане" вспомнили, кто здесь фаворит, и побежали вперед, но выжать победу не смогли.
Все хорошо было только с "Ворсклой", однако в первую очередь нужно говорить о полтавчанах, ныне показывающих нестабильный футбол. Раскрыть оборону "Металлиста" и "Миная" больше чем на один гол в сумме, не удалось - как для команды, стремящейся играть в атакующий футбол, мало, собственно, голов. "Горожане" продолжают поиск своей идентичности. Пока это удается тяжело, и есть риск в мечтах о Лиге Европы потерять позицию даже в Лиге конференций.
Личные встречи
Для соперников это будет вторая очная встреча в 2023 году. Поединок первого круга должен был состояться 10 октября, однако из-за первого массированного ракетного обстрела украинской инфраструктуры его перенесли на конец февраля. Та встреча, которая стала дебютной официальной для Руслана Ротаня во главе "Александрии", оказалась очень яркой: "горожане" открыли счет, трижды пропустили, но во втором тайме спасли ничью.
Две другие встречи прошли еще до полномасштабного вторжения. В 2021-м "Металлист 1925" сначала проиграл еще в одной голевой перестрелке (2:5) на Кубок, а затем уступил в Александрии в рамках чемпионата (0:2).
Поэтому есть на данный момент два очных матча, в которых забивалось по меньшей мере по пять голов, а также серию из трех подряд встреч, в которых "горожане" не уступали.
"Металлист 1925" - "Александрия": онлайн-трансляция матча
"Металлист 1925" - "Александрия": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Александрия"
Очевидно, номинальные хозяева отдадут мяч команде Руслана Ротаня и сконцентрируются на контратаках. Такая тактика может принести результат только если снова не будет быстро пропущенного, как это произошло с "Колосом". Впрочем, и игра харьковчан против "Днепра-1" показала, что три гола можно пропустить за последние двадцать минут. Многое будет зависеть от "горожан": настроятся ли они на депрессирующего соперника, найдут ли ключи к обороне, не будет ли подводить реализация. В минувшие выходные другой представитель нижней части таблицы, "Черноморец", смог создать проблемы "Александрии". Но это была другая ситуация: одесситы на ходу. А вот харьковчане на спаде, конца которому не видно.
Ставка: победа "Александрии"
Коэффициенты действительны на момент написания материала
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