Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 мая 2023

Достаточно трудный сезон "Динамо" не так давно подарил команде новое испытание. Мирча Луческу на время отошел от дел, лег на операцию, вследствие чего его пост занял Александр Шовковский. Учитывая прошлый опыт приглашения "динамовских сердец", назначения легендарного кипера в качестве и.о. главного тренера многие фанаты восприняли с опаской, в то время как у нейтрального зрителя данный факт пробудил дополнительный интерес к команде.

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Если на прошедших выходных СаШо противостоял один из аутсайдеров, то посреди недели "Динамо" придется провести непростой матч против "Ворсклы". Полтавчане не сильно радуют в нынешней кампании, однако последние туры подарили надежду, что "зелено-белым" по силам удачно завершить сезон.

"Ворскла" 15:00 "Динамо"

VBET-лига. 24-й тур

4 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Арбитр: А.Шандор

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

Последний отрезок полтавчан можно считать наиболее удачным в этом сезоне. Коллектив Скрипника сделал правильные выводы после 0:3 от "Александрии", ведь с тех пор "Ворскла" перестала проигрывать. Команда добыла три кряду победы, а на прошедших выходных поделила очки с "Рухом", сыграв обидные 1:1. Хотя по игре полтавчане были лучше и должны были брать максимум.

Начало казаться, что Скрипник определился со своим стартовым составом, однако вновь мешают травмы. В прошлом туре "Ворскла" в который раз в сезоне не собрала полную заявку на матч, при этом скамейка запасных состояла в основном из игроков юниорской команды. Против "Динамо" точно не сыграет опытный Яворский из-за удаления в прошлом туре. Если Чеснаков успеет восстановиться, то окажется в паре с Кравцом. В противном случае, Скрипнику придется делать ставку на не самого надежного Рамиреса.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Рамирес, Кравец, Бацула - Челядин, Павлюк - Кане, Олейник, Сефери - Степанюк

"Динамо":

Удачную серию ныне переживает не только "Ворскла". Если отвлечься от качества игры и взглянуть сугубо на результат, то можно сказать, что у "Динамо" все неплохо. Команда не проигрывает в пяти турах кряду, победив в трех из них. При этом, удалось не проиграть "Шахтеру", а на прошедших выходных отгрузить три "Металлисту". Не густо, как для гранда, но киевляне сейчас на той стадии, когда результат остается главным мерилом успеха. Все остальное - на второстепенных ролях.

Владислав Ванат – найкращий гравець «Динамо» у квітні ????



У підсумковому опитуванні переважну більшість голосів (62%) респонденти віддали форварду Владиславу Ванату. pic.twitter.com/FOEADifL5s — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 3, 2023

Шовковский прогнозируемо не стал изобретать ничего нового, сделав ставку на наработки Луческу. Это, учитывая опыт коуча, правильный шаг. В игре против "Металлиста" после травмы вернулся Попов и есть небольшой шанс, что он вытеснит из основы Сироту. С другой стороны, Александр был неплох в прошедшем туре и заслужил выход в старте. К тренировкам в общей группе после тяжелой травмы вернулся Шапаренко, однако мы бы не ждали его выход, все-таки слишком много времени он пропустил. Среди прочих решений СаШо, можно ожидать выход Кабаева слева в атаке, где он заменит Волошина

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Бенито, Буяльский, Кабаев - Ванат

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 -3 30

Статистика команд

"Ворскла":

"Динамо":

Очные встречи

"Ворскла" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Динамо" от UA-Football

Ничья 1:1. "Динамо" по своему статусу по-прежнему считается фаворитом 95 процентов матчей УПЛ, однако ныне команда не в том состоянии, дабы легко обыгрывать полтавчан. "Ворскла" набрала неплохую форму, сумев наладить игру в обороне. К тому же, Скрипник умеет готовить полтавчан к важным играм и точно сможет придумает что-то интересное для топ-соперника. А потому мы рискнем поставить на итоговую ничью.