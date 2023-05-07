Кривбасс - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023

С одной стороны, криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" в таблице находятся достаточно близко друг к другу (шестая и четвертая команды), однако если посмотреть на разницу в балах, которая ныне равна числу 15, становится все очевидно. Стороны в этом сезоне преследуют совсем разные цели, однако данный матч все равно ожидают многие и он вполне может получиться конкурентным. Почему?

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Во-первых, "Кривбасс" в этом сезоне уже несколько раз доказывал свое умение играть против более статусных соперников. Коллектив Вернидуба взял четыре из шести против "Зари", три из трех против "Днепра-1", да и с "Шахтером", несмотря на итоговые поражения, показывал зубы. Вторая причина интригующего матча - это киевское "Динамо". Команда взяла шесть из шести после прихода Шовковского, однако пока еще не обрела стабильность, а потому может как феерически победить, так и с треском провалиться. Из-за этого следить за представителем столицы очень интересно.

"Кривбасс" 13:00 "Динамо"

VBET-лига. 25-й тур

8 мая, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Я.Козык

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Кривбасс":

Коллектив Вернидуба ныне немного нестабилен. Команда за последнее время одержала несколько важных и статусных побед, обыграв дома "Зарю" и "Александрию", однако параллельно были и невзрачные встречи, по типу недавней нулевки против "Ингульца" и поражений "Минаю" с "Черноморцем". Возникает ощущение, что парням Вернидуба гораздо проще играть от соперника, полагаясь на оборону и контратаки, однако когда приходит час игры против андердогов, возникает немало проблем.

У "Кривбасса" уже традиционно хватает кадровых проблем. В ближайшее время коллективу точно не поможет опорник Банада, в то время как основные защитники Вернидуб и Якимец пропустили несколько последних встреч. Все еще вне игры остается Устименко, при этом в прошлом туре вернулся профильный форвард Дебелко. Есть вероятность, что против "Динамо" он сыграет в старте. Не удивимся и появлению с первых минут Приходько - против гранда "Кривбассу" нужно будет насытить центр поля.

Ориентировочный состав: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Приходько, Капич - Задерака, Татарков, Микитишин - Дебелко

"Динамо":

После временного назначения Александра Шовковского, который подменяет Мирчу Луческу, киевский клуб добыл две кряду победы, обыграв "Металлист" и "Ворсклу". При этом поединок против полтавчан, прошедший посреди недели, получился достаточно непростым. Киевляне допустили немало моментов до перерыва, при этом грамотно реализовали свои возможности, а после смогли дисциплинированно сыграть в обороне, удержав победный счет. С последним у коллектива в этом сезоне часто возникали проблемы.

Матч завершено. «Динамо» завдяки голам Ваната і Беніто перемагає на виїзді полтавську «Ворсклу» ????



???? 1:2 ⚪️#ВорсклаДинамо pic.twitter.com/VwBcwhnq4T — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 4, 2023

Как и у будущего соперника, у "Динамо" есть несколько кадровых проблем перед поединком. Из-за перебора желтых не выйдет на поле защитник Дячук, ставший основным во втором круге. Вероятнее всего, его место займет Денис Попов, который полностью восстановился после травмы. Вряд ли сыграет Шапаренко, который недавно вернулся в общую группу после тяжелой травмы. Остаются вопросы по Караваеву и Бущану. Учитывая изнуряющий матч посреди недели, не исключаем, что Шовковский немного ротирует состав, дав отдохнуть Вивчаренко, Андриевскому или Кабаеву.

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Лонвейк - Бенито, Буяльский, Царенко - Ванат

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 24 14 5 5 36-20 +16 47 6 Кривбасс 23 9 5 10 21-27 -8 32

Статистика команд

"Кривбасс":

"Динамо":

Очные встречи

"Кривбасс" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 1:0. Несмотря на встречу двух команд, которые ныне претендуют на еврокубки, мы не ждем фурора. И "Кривбасс", и "Динамо" ныне не совсем стабильны, при этом стороны умеют хорош играть без мяча и работать на пространстве. Небольшое преимущество мы отдаем гостям. Все же два недавних триумфа должны были зарядить "Динамо" позитивными эмоциями, в то время как "Кривбасс" немного штормит. С другой стороны, Вернидуб - мастер подготовки к топ-соперникам, а потому матч понедельника точно будет конкурентным.