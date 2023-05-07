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Заря - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023

Украина
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Луганчане сыграют без двух лидеров

Заря - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Для всех без исключения команд начинается самый важный отрезок сезона. Луганская "Заря" весной идет почти без потерь, добыв 24 бала из 27 возможных. Да, Патрик ван Леувен все дальше уходит в сторону прагматизма, жертвуя романтикой и зрелищной игрой, однако именно это приносит результат на финише сезона. И за такой "Зарей" все равно приятно наблюдать.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Металлист 1925" также имеет свои плюсы. Команда при Эдмара и Голодюка прибавила при игре без мяча, оставив при этом умения быстро выбегать во время контратак. Такая команда может дать бой любому из фаворитов, а потому "Заре" нужно готовиться к тяжелому испытанию. Особенно в свете кадровых проблем.

Содержание

"Заря" 17:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 25-й тур
8 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр: А.Деревинский
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Заря":

Луганчанам ван Леувена куда сложнее играть против андердогов, нежели против фаворитов, поскольку первые не оставляют пространства, а со взломом обороны у "Зари" возникают проблемы. Прошедший поединок против "Вереса" - доказательство нашего термина. "Заря" долгое время играла в большинстве, при этом забить смогла с трудом, и то лишь после стандарта. А концовка получилась такой, что фанаты "Зари" предпочтут её не вспоминать. Однако свои три бала луганчане взяли, хотя раньше любили оступаться именно в таких встречах.

У ван Леувена хватает кадровых проблем. Уже давно вне игры остаются Мацапура, Чурко, Данченко и Кирюханцев, однако к этому команда успела привыкнуть. Куда больнее в понедельник ударит дисквалификация Имерекова и Бражко. Первый - капитан и лидер обороны, второй - открытие ван Леувена и главный опорник команды. Прогнозируем, что вместо Максима сыграет либо Бурда, либо Снурницын, в то время как Бражко в центре поля заменит Дрышлюк. Все же Хахлев и Мишнев - это более атакующие опции.

Ориентировочный состав: Сапутин - Бутко, Бурда, Батагов, Вантух - Шахов, Дрышлюк, Булеца - Антюх, Герреро, Русин

  • "Металлист 1925":

Нельзя сказать, что текущие плюс четыре от зоны переходных игр - гарантия места в элите, однако харьковчане могут дышать спокойнее многих конкурентов. "Металлист 1925" обрел свою игру под крылом молодых наставников, сыграв практически со всеми топами во втором круге. В прошедшем туре харьковчане в который раз показали характер, сыграв 0:0 против "Руха". Кому-то данный счет не покажется положительным, однако не стоит забывать, что 80 минут команда Эдмара и Голодюка провела в меньшинстве, создав при этом опасных моментов не меньше соперника.

Как и у "Зари", у харьковчан хватает проблем с составом. Прошлый тур синхронно пропустили Капинус и Бычек, при этом заменявший последнего Чирук совсем не впечатлил. Остается под вопрос участие в игре Олега Мозиля, а опытный центрбек Ткачук точно не выйдет на поле из-за удаления. Более того, нет гарантий восстановления Вачиберадзе и Дмитренко, которые не вышли против "Руха". Согласитесь, серьезный такой список для команды с не самым большим ростером в лиге.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Жичиков, Безуглый, Курило, Рудавский - Русин, Габелок, Мартынюк, Кравченко, Ременюк - Островский

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
3 Заря 24 16 4 4 49-28 +21 52
9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 -15 27

Статистика команд

  • "Заря":

Заря - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023 - изображение 1

  • "Металлист 1925":

Заря - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023 - изображение 2

Очные встречи

Заря - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023 - изображение 3

Трансляция матча

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"Заря" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Заря" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Обе команды имеют свои кадровые проблемы, а потому в будущем матче многое решит первый гол. Забившая сторона получит невероятное преимущество, оказав при этом дополнительное давление на соперника. "Металлист 1925", как нам кажется, в будущем матче будет доволен и ничейным результатом, а потому предоставит сопернику право вести игру, делая ставки на быстрые выпады. С другой стороны, у харьковчан есть проблемы в плане забитых, в то время как "Заря" обладает невероятным атакующим потенциалом. А потому мы и выделим луганчан в качестве фаворита.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
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