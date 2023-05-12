Кривбасс – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.05.2023

Плотность в таблице украинской Премьер-лиги традиционно настолько велика, что теоретически "Рух", который сейчас идет четырнадцатым, еще имеет шансы финишировать выше седьмого "Кривбасса". Фактически это ключевой факт, который нужно знать об украинском футболе: команды с четвертой и до последней строчки варятся в собственном котле, где андердоги могут сенсационно выигрывать, а фавориты соответственно проигрывать. К слову, у криворожцев этой весной как раз есть проблемы с командами, которые сейчас находятся в группе аутсайдеров: "Ингулец", "Минай", "Черноморец" и "Львов" не дадут соврать. Перед стартовым свистком "Рух" выглядит очевидным андердогом: удастся ли ему зацепиться за очки в матче против команды Вернидуба?

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"Кривбасс" - "Рух"

Vbet лига. 26-й тур

14 мая. Кривой Рог. Стадион: "Горняк". Начало в 15:00

Главный арбитр: Евгений Арановский

Ассистенты арбитра: Андрей Скрипка и Александр Корнийко

Арбитрина ВАР: Екатерина Монзуль

Ассистент арбитра ВАР: Валентин Куцев

Телетрансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – OTT Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Кривбасс": последние новости

"Мы вышли какие-то растерянные на второй тайм", - сказал после поражения "Динамо" Юрий Вернидуб. И это на его коллектив не похоже. "Кривбасс" только дважды в этом сезоне шел на перерыв, ведя в счете. Однако во второй половине восемь раз вырывал победу в случае паритета и еще в одном цеплялся за ничью, если до этого уступал. Однако сейчас этого было мало. В первую очередь благодаря "Динамо", у которого лучшие дебюты вторых таймов в УПЛ: именно на этот промежуток приходятся победные голы в ворота "Кривбасса", "Ворсклы", "Львова".

Участие Микитишина в этой игре под вопросом: против "Динамо" он получил травму и досрочно покинул поле. Его может заменить Дебелко. Вероятно, это будет единственное изменение в стартовом составе криворожцев, ведь в последнее время у Юрия Вернидуба явно выраженный основной состав.

Ориентировочный состав "Кривбасса" (слева - направо): Клищук - Дибанго, Бескоровайный, Стецков, Понедельник - Хомченовский, Капич - Лунев, Татарков, Задерака - Дебелко.

"Рух": последние новости

В минувший понедельник "Рух" одержал свою первую за два месяца победу, разгромив "Ингулец". Деятельность клуба визуально очень активна: команда играет в Юношеской лиге УЕФА, менеджеры посещают конференции по развитию футбольных академий, а основатель клуба ссорится с коллегами и подает в суд на СМИ. Впрочем, это не касается первой команды, которая идет в трясине таблицы без видимых признаков прогресса в конце текущего или уже в следующем сезоне.

Потеря Рунича из-за дисквалификации на этот поединок не будет критичной: сейчас он игрок ротации. В основание после отбытия бана должен вернуться центрбек Холод. На других позициях большой ротации не должно быть, учитывая, что результаты в последнее время львовяне показывают относительно неплохие.

Ориентировочный состав "Движения" (слева – направо): Панькив – Лях, Дидык, Холод, Роман – Таллес, Пидгурский, Притула – Соломон-Отабор, Климчук, Альваренга.

Турнирная таблица

"Кривбасс" не упустил теоретические шансы на еврокубки. Но для этого нужно выдать серию побед и ожидать, что "Александрия" продолжит по меньшей мере штамповать ничьи или даже проигрывать. Сейчас отставание криворожцев от пятой строчки составляет семь баллов за пять туров до завершения чемпионата.

"Руху" напротив необходимо еще позаботиться о сохранении прописки в элите. В предыдущий тур львовяне даже находились в зоне вылета, однако благодаря победе над "Ингульцом" подопечные Виталия Пономарева завершили минувшие выходные четырнадцатыми. Динамика набора "желто-черными" очков говорит, что у коллектива есть шансы даже обойтись в конце сезона без стыковых матчей. В активе "Руха" пять баллов в пяти последних играх: это больше, чем у "Вереса", "Ингульца", "Металлиста", "Львова" и даже "Кривбасса".

Таблица на начало тура

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 +40 60 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 +17 50 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 9 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 10 Ингулец 25 7 6 12 20-29 -9 27 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13

Последние матчи

"Кривбассу" лучше даются матчи с командами, идущими выше в таблице: "Колос", "Зарю" и "Александрию" победили, в предыдущем туре дали бой "Динамо", а еще осенью стали первыми, кто обыграл в УПЛ "Днепр-1". Однако с условными андердогами дела криворожцев хуже: вялая ничья с "Ингульцом", поражение "Черноморцу" и "Минаю". Ко встрече против "Руха" ребята Юрия Вернидуба также подходят в статусе небольшого фаворита. Смогут ли его подтвердить в этот раз?

Львовяне выдали неплохую серию из трех матчей подряд без поражений. К тому же подопечные Виталия Пономарева за это время пропустили только один гол. Следует обратить, что на этом этапе были прямые конкуренты плюс "Ворскла", которой иногда все еще не хватает стабильности. К тому же гол на ничью в ворота полтавчан "Рух" забил на последних секундах с неоднозначного пенальти. Для Григория Козловского, конечно, особенная победа 3:0 над старым другом, Александром Поворознюком в предыдущем туре, когда удалось взять реванш у "Ингульца" за поражение в первом туре.

Личные встречи

Из истории противостояния можно вспомнить единственную дуэль, состоявшуюся в первом круге текущего чемпионата. Тогда львовяне одержали волевую победу 2:1, а возраст забивавших игроков не превысил 21 года: Волошин в составе криворожцев открыл счет, в ответ отличились Слюсар и Сапуга. Интересно будет напомнить, что на тот момент "Рух" занимал десятую строчку и считался крепким середняком, в то время как "Кривбасс" шел на вылет. Как же ситуация изменилась за полгода.

"Кривбасс" - "Рух: коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Кривбасс" – "Рух" от UA-Футбол

"Рух" за пределами "Арены Львов" показывает катастрофические результаты: начали год с победы над "Металлистом", после чего в следующих пяти выездах набрали лишь один балл (что интересно, против другой харьковской команды). Это нельзя списать на календарь, ведь были матчи с "Металлистом 1925" и "Ингульцом", где не забили ни одного. "Кривбасс" одна из самых прагматичных команд лиги, их львовские оппоненты также больше предпочитают футбол с двумя-тремя голами максимум. Учитывая все это, ожидаю победы хозяев в один гол.

Ставка: победа "Кривбасса" и тотал менее 4.5 за 2.19

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыш.