Шахтер - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 мая 2023

Не хочется использовать заезженное до дыр клише, но у "Шахтера" действительно осталось четыре финала. 12 балов в оставшихся турах подарят "горнякам" золотые медали, а потому важность финишного отрезка для команды Йовичевича переоценить сложно. Конечно, можно рассчитывать, что параллельно с "Шахтером" будут оступаться "Днепр-1" и "Заря", но грандам желательно полагаться сугубо на свои силы и ресурсы.

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Ближайшим испытанием для "Шахтера" станет встреча с "Вересом". Номинально домашняя, но фактически выездная. Зрителя отечественного футбола со стажем не удивить данной игрой слов, а для тех, кто не в теме - объясним. В первом круге ровенчане согласились на проведение домашнего матча на выезде. Теперь же, учитывая отсутствие проблем с автобусом и прочим, они готовы к возврату долгу. В пятницу они примут "Шахтер" и попытаются остановить одну из сильнейших команд лиги.

"Шахтер" 17:00 "Верес"

VBET-лига. 27-й тур

19 мая, Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: А.Деревинский

Трансляция: канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sports"/OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горняки" быстро пришли в себя после ничьи с "Александрией", обыграв на выезде (номинально на выезде, игра прошла во Львове) "Ингулец". У многих зрителей и экспертов остались вопросы к команде Йовичевича после сего матча, учитывая, что "горняки" необычно блекло смотрелись в атаке, не создав практически опасных моментов. Но класс сделал свое дело, "Шахтер" забил дважды, а потому и вопросов к коучу быть особых не должно. Он ныне находится под защитой успешных результатов.

⚒ Нове випробування – у п'ятницю в Рівному ????



Розпочали підготовку до матчу з «Вересом».



???? Новини команди та ще більше фото з тренування: https://t.co/g2gv8hPTtz.#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/ohJCFJMuDG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 16, 2023

У "Шахтера" есть некоторые кадровые проблемы перед встречей с "Вересом". Точно не сможет выйти на поле Бондаренко, перебравший желтых карточек. В последний месяц Артем принес немало пользы своими голевыми действиями, а потому заменить его будет непросто. Также перед игрой индивидуально работают Крыськив, Петряк и Ризнык, остаются вопросы по состоянию Траоре. В целом, потери есть, но и скамейка запасных у "Шахтера" весьма неплохая, а потому Йовичевич сможет справиться с проблемами.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Джурасек - Швед, Судаков, Зубков - Сикан

"Верес":

В прошедшем туре ровенчане смогли добыть вторую для себя победу в рамках второго круга (1:0 против "Металлиста 1925"), что помогло немного скрасить турнирное положение. Коллектив Вирта сумел сразу подняться на десятое место, однако тут важен контекст. Ровенчане, к примеру, опережают "Минай", идущий в зоне переходных игр, всего на один бал, а потому их борьба за выживание в самом разгаре. Особенно учитывая, что на финише придется сыграть против "Шахтера", "Динамо" и "Александрии".

Весь второй круг "Верес" страдал из-за тяжелого кадрового положения, однако ныне, тьфу-тьфу сказал Юрий Вирт, дела у команды в этом плане идут неплохо. Нет дисквалифицированных, почти нет травмированных, а потому в игре против "Шахтера" наставник сможет пустить в бой свой лучший набор исполнителей. Из потерь можно отметить недавнего травмированного Ющишина - резервный кипер провел весной несколько неплохих игр, однако совсем недавно порвал "кресты". Ждать его возвращения в ближайшее время не стоит.

Ориентировочный состав: Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Клец, Кучеров - Близниченко, Лебеденко, Пасич - Гайдучик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 10 Верес 26 7 6 13 31-38 -7 27

Статистика команд

"Шахтер":

"Верес":

Очные встречи

"Шахтер" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Верес" от UA-Football

Победа "Шахтера" 1:0. "Верес" образца прошлого сезона считался достаточно крепки орешком, однако в нынешней кампании у них хватает проблем. Команда стала плохо реализовывать, к тому же слабо играет у своих ворот. А против "Шахтера" в 95-ти процентах случаев такое сочетание является приговором. С другой стороны, сами "горняки" немного сбавили темп, а потому если ровенчане не пропустят быстрый гол и навяжут свой футбол, то у команды Йовичевича могут возникнуть проблемы. Однако, по нашему мнению, опыт и длина скамейки решат исход будущего матча в пользу номинальных хозяев.