Ворскла - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 мая 2023

Матч "Ворскла" - "Кривбасс" мог стать украшением любого тура УПЛ. Амбициозные команды с именем, которые имеют свою фан-базу и неплохих исполнителей, идут рядом в турнирной таблице и вполне могут выдать конкурентное зрелище. Так, например, случилось в матче первого круга, когда за 90 минут игрового времени мы увидели один гол, два пенальти, три удаления и море эмоций.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Но знаете в чем проблема? Будущий матч в Полтаве лишен любой мотивации. В прошедшем туре "Александрия", занимающая последнее еврокубковое место, достаточно уверенно разбила "Колос" и теперь опережает "Кривбасс" на семь балов, "Ворсклу" - на девять. Можно ли отыграть такое за четыре тура? Математически - да, вот только ни криворожане, ни полтавчане ныне не выглядят теми, кто может пройти даже минимальную дистанцию без просадок. А потому будущий матч имеет все атрибуты для качественной вывески, кроме, пожалуй, главного.

"Ворскла" 15:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 27-й тур

19 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Ворскла":

В прошедшем туре коллектив Скрипника выступил в роли палача. "Ворскла" казнила "Львов", забив в их ворота два гола, и, по сути, отправив тех в первую лигу. Проблема в том, что две недели ситуация была обратной - "зелено-белые" отправились к "Минаю", которому уступили без особых шансов, пропустив два гола. И в этой нестабильности и есть вся нынешняя "Ворскла". "От победы к поражению", примерно так назвали бы фильм о приключениях полтавчан в нынешнем сезоне.

У полтавчан весь сезон хватает кадровых проблем, от которых они не убежали и перед ближайшей игрой. Все еще вне игры остается Юрченко, до конца сезона выбыл Родригес, последние пять матчей пропустил Чеснаков, место которого в центре обороны поочередно занимают Павлюк и Яворский. Первый неплохо отыграл против "Львова", а потому, вероятно, снова окажется в старте. В целом, не стоит ждать, что Скрипник будет сильно ротировать победный состав.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Павлюк, Кравец, Бацула - Челядин, Скляр - Кане, Нестеренко, Сефери - Степанюк

"Кривбасс":

Неделю назад коллектив Вернидуба провел очень тяжелый против "Руха", в котором, правда, удалось взять максимум. Поздний гол с пенальти помог "Кривбассу" не только добыть три бала, но и прервать двухматчевую серию без побед и голов. В теории, у криворожан ныне наилучшие шансы, дабы догнать и перегнать "Александрию", однако от них уже мало что зависит. Даже 12 из 12 на финише не станет гарантией успеха.

Как и у "Ворсклы", у "Кривбасса" хватает кадровых проблем. Особенно в центре обороны. Давно вне игры находится Вернидуб-младший, еще дольше - универсал Семенов. Проблемы усугубились перебором желтых Бескоровайного, который теперь не поедет в Полтаву. Помимо этого, вне игры остаются Банада, Якимец, Микитишин, а потому тасовать состав Вернидуб не будет. Ибо особо не сможет.

Ориентировочный состав: Клищук - Понедельник, Рябов, Стецков, Дибанго - Приходько, Капич - Задерака, Хомченовский, Соса - Дебелко

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 6 Кривбасс 26 10 5 11 22-28 -6 35 7 Ворскла 26 9 6 11 31-35 -4 33

Статистика команд

"Ворскла":

"Кривбасс":

Очные встречи

"Ворскла" - "Кривбасс": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ворскла - Кривбас Смотреть трансляцию

"Ворскла" - "Кривбасс": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Кривбасс" от UA-Football

Ничья 1:1. На бумаге, противостояние Скрипника и Вернидуба должно получиться достаточно интересным. Оба наставника обладают своим стилем и имеют репутацию добротных украинских наставников. Однако далеко не факт, что в пятницу нас ждет феерия. Обе команды имеют свои кадровые проблемы, да и отсутствие мотивации может сказаться по ходу встречи. А потому мы ставим на обмен голами и итоговую ничью.