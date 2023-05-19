Александрия - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 мая 2023

За день до поединка "Александрия" - "Динамо" прошла встреча в Полтаве, где сыграли "Ворскла" и "Кривбасс". И оба матча имеют нечто схожее. И там, и там на поле сойдутся команды, имеющие наставников, за путем которых интересно следить. Команды, которые обладают своей фан-базой и добротным по меркам УПЛ набором игроков. Команды, для которых нынешний сезон во многом завершен.

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Так уж вышло, что "Динамо" сильно отстало от третьей "Зари" (минус восемь за четыре тура), при этом имея хороший отрыв от "Александрии" (плюс восемь). У "горожан" схожая ситуация - они вряд ли станут четвертыми, при этом дабы опуститься ниже пятого нужно завершить сезон максимально паршиво. С другой стороны, встреча столичной команды и "горожан" все равно привлекает. Киевляне в прошлом туре впервые оступились при СаШо, который захочет ответить на поступившею критику, в то время как у "Александрии" Ротаня впервые в сезона начало что-то получаться. А значит нужно держать темп.

"Александрия" 15:00 "Динамо"

VBET-лига. 27-й тур

20 мая, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: Д.Кривушкин

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Александрия":

Вот уже четыре тура кряду "горожане" Ротаня идут без поражений. И это вполне добротный результат, учитывая силу их соперников. Да, минимальный триумф в игре со "Львовом" показателем считаться не может, однако поочередные ничьи с "Шахтером" и "Днепром-1", а также уверенная победа на выезде против "Колоса" смотрятся хорошим достижением. По крайней мере, последний отрезок позволил Ротаню задышать чуть спокойнее и сбавить общий градус критики в свою сторону.

Кадровые проблемы "горожан" в последнее время чуть пошли на спад, однако они все равно есть. Перед игрой стало известно, что близки к возвращению в общую группу Калитвинцев и Белошевский, однако ни один из них на поле не выйдет. Все еще травмированы Цуриков и Третьяков, а универсал Мирошниченко, закрывавший в последнее время позицию вингера, не сыграет из-за дисквалификации. Ну и на десерт на поле не смогут выйти Волошин и Михайленко, которые арендованные "Александрией" у "Динамо". А потому, есть вероятность, что Ротаню придется смотреть в сторону молодежи, дабы собрать свой состав.

Ориентировочный состав: Шевченко - Скорко, Логинов, Бабогло, Копина - Сигеев, Матюшенко, Ковалец - Кожушко, Кулаков, Мустафаев

"Динамо":

Шовковский неплохо стартовал на посту и.о. наставника киевлян. Да, к игре оставались вопросы, однако три стартовые победы заставили хейтеров занять выжидающую позицию. В атаку же они пошли после 26-го тура, в котором "Динамо" по делу проиграло "Черноморцу". В том матче были как плохие моменты (ужасное начало, игра при стандартах), так и хорошие (желание сравнять, игра на атаку во втором тайме).

Лучше других себя показал Владислав Ванат, своими 1+1 почти соорудивший камбэк своей команды. Проблема в том, что неизвестна его дальнейшая судьба. Недавно появилась информация, что Ванат за свои комментарии в адрес Екатерины Монзуль, которые были оценены как сексизм, получил трехматчевый бан. Правда пока на сайте УПЛ он не числится в графе отстраненных, а потому, вероятнее всего, сыграет в субботу. Точно не выйдет на поле дисквалифицированный Дубинчак, который пока проигрывает конкуренцию Вивчаренко. В целом, дадим прогноз на небольшую ротацию от СаШо после проигранного матча.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Дячук, Сирота, Вивчаренко - Сидорчук, Лонвейк - Бенито, Буяльский, Царенко - Ванат

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 5 Александрия 26 10 12 4 39-30 +9 42

Статистика команд

"Александрия":

"Динамо":

Очные встречи

"Александрия" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 1:0. Последние результаты говорят в пользу хозяев будущей игры, однако помимо результатов есть и другие вещи. Кадровое положение "горожан" перед будущим поединком является вполне сложным, особенно в условиях их насыщенного графика. Помимо этого, игроки "Динамо" кажутся чуть более сыгранным, да и при надобности они могут включиться на полную, как было во втором тайме против "Черноморца". Мы не ждем огромного количества голов в субботней игре, а минимальное предпочтение отдадим гостям, которые, как нам кажется, и выйдут победителями.