Александрия - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 мая 2023

За день до поединка "Александрия" - "Динамо" прошла встреча в Полтаве, где сыграли "Ворскла" и "Кривбасс". И оба матча имеют нечто схожее. И там, и там на поле сойдутся команды, имеющие наставников, за путем которых интересно следить. Команды, которые обладают своей фан-базой и добротным по меркам УПЛ набором игроков. Команды, для которых нынешний сезон во многом завершен.
Так уж вышло, что "Динамо" сильно отстало от третьей "Зари" (минус восемь за четыре тура), при этом имея хороший отрыв от "Александрии" (плюс восемь). У "горожан" схожая ситуация - они вряд ли станут четвертыми, при этом дабы опуститься ниже пятого нужно завершить сезон максимально паршиво. С другой стороны, встреча столичной команды и "горожан" все равно привлекает. Киевляне в прошлом туре впервые оступились при СаШо, который захочет ответить на поступившею критику, в то время как у "Александрии" Ротаня впервые в сезона начало что-то получаться. А значит нужно держать темп.
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20 мая, Александрия, стадион "Ника" Арбитр: Д.Кривушкин Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
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"Александрия":
Вот уже четыре тура кряду "горожане" Ротаня идут без поражений. И это вполне добротный результат, учитывая силу их соперников. Да, минимальный триумф в игре со "Львовом" показателем считаться не может, однако поочередные ничьи с "Шахтером" и "Днепром-1", а также уверенная победа на выезде против "Колоса" смотрятся хорошим достижением. По крайней мере, последний отрезок позволил Ротаню задышать чуть спокойнее и сбавить общий градус критики в свою сторону.
Кадровые проблемы "горожан" в последнее время чуть пошли на спад, однако они все равно есть. Перед игрой стало известно, что близки к возвращению в общую группу Калитвинцев и Белошевский, однако ни один из них на поле не выйдет. Все еще травмированы Цуриков и Третьяков, а универсал Мирошниченко, закрывавший в последнее время позицию вингера, не сыграет из-за дисквалификации. Ну и на десерт на поле не смогут выйти Волошин и Михайленко, которые арендованные "Александрией" у "Динамо". А потому, есть вероятность, что Ротаню придется смотреть в сторону молодежи, дабы собрать свой состав.
Шовковский неплохо стартовал на посту и.о. наставника киевлян. Да, к игре оставались вопросы, однако три стартовые победы заставили хейтеров занять выжидающую позицию. В атаку же они пошли после 26-го тура, в котором "Динамо" по делу проиграло "Черноморцу". В том матче были как плохие моменты (ужасное начало, игра при стандартах), так и хорошие (желание сравнять, игра на атаку во втором тайме).
Лучше других себя показал Владислав Ванат, своими 1+1 почти соорудивший камбэк своей команды. Проблема в том, что неизвестна его дальнейшая судьба. Недавно появилась информация, что Ванат за свои комментарии в адрес Екатерины Монзуль, которые были оценены как сексизм, получил трехматчевый бан. Правда пока на сайте УПЛ он не числится в графе отстраненных, а потому, вероятнее всего, сыграет в субботу. Точно не выйдет на поле дисквалифицированный Дубинчак, который пока проигрывает конкуренцию Вивчаренко. В целом, дадим прогноз на небольшую ротацию от СаШо после проигранного матча.
Прогноз на матч "Александрия" - "Динамо" от UA-Football
Победа "Динамо" 1:0. Последние результаты говорят в пользу хозяев будущей игры, однако помимо результатов есть и другие вещи. Кадровое положение "горожан" перед будущим поединком является вполне сложным, особенно в условиях их насыщенного графика. Помимо этого, игроки "Динамо" кажутся чуть более сыгранным, да и при надобности они могут включиться на полную, как было во втором тайме против "Черноморца". Мы не ждем огромного количества голов в субботней игре, а минимальное предпочтение отдадим гостям, которые, как нам кажется, и выйдут победителями.