Кривбасс - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 мая 2023

Говорят, что нужно вести борьбу до конца, даже когда шансы на успех равны одному, или менее, проценту. Подходит ли данное выражение для "Металлиста"? С одной стороны, коллектив Огненовича по-прежнему может удержаться в элите, или, как минимум, оказаться в зоне переходных матчей. Для этого лишь нужно начать побеждать, с чем, увы для харьковчан, этой весной у "Металлиста" огромные проблемы.

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Что касается "Кривбасса", то их дебютный сезон в вышке практически завершен досрочно. Да, коллектив Вернидуба все еще имеет шанс догнать в таблице "Александрию", запрыгнув тем самым в последний вагон еврокубкового экспресса, однако для этого должно слишком много сойтись. В том числе, подобно "Металлисту", криворожанам нужно пройти финишную прямую без осечек, во что верится с трудом.

"Кривбасс" 15:00 "Металлист"

VBET-лига. 28-й тур

25 мая, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: А.Дердо

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Кривбасс":

В прошедшем туре криворожане отправились в гости к "Ворскле", которой минимально уступили после одного пропущенного. В целом, данная игра была очень похоже на все то, что происходит с "Кривбассом" в этом сезоне. Несмотря на пропущенный коллектив Вернидуба умеет качественно защищаться, при этом когда нужно самим что-либо предложить в атаке, игроки впадают в ступор: либо отдают не туда, куда нужно, либо бьют не пойми куда. 22 забитых гола за 27 туров - яркое подтверждение наших слов.

Концовку сезона "Кривбасс" проводит в условиях кадрового кризиса. Все еще недоступны Якимец, Устименко, Вернидуб-младший, Банада, Татарков, Микитишин, на один тур к ним добавился дисквалифицированный Задерака. Вероятнее всего, последнего заменит юный Кораблин, ибо больше особо некому. Из хороших новостей - возвращение Бескоровайного, который против "Ворсклы" не играл из-за перебора желтых.

Ориентировочный состав: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Капич, Хомченовский - Кораблин, Лунев, Соса - Дебелко

"Металлист":

Многие начинают прощаться с харьковчанами, путь которых в УПЛ, вероятнее всего, занял всего один сезон. Да, как мы уже писали выше, у "Металлиста" остаются математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе, однако по игре и не скажешь, что коллектив Огненовича готов за что-то сражаться. В прошлом туре команда без особых шансов уступила "Металлисту 1925" в дерби, провалив второй тайм, до этого пропустила пять от "Зари", за две недели до этого столько им отгрузил "Днепр-1".

Но не все так плохо. В 28-м туре должны будут вернуться основные игроки - форвард Прядун и хавбек Демченко. Оба не играли на прошедших выходных из-за дисквалификации. Вряд ли будет доступен Порох, попросивший замену в дерби еще в первом тайме. Справа в обороне неплохо показал себя юный Влага, а потому, почему бы не дать ему новый шанс проявить себя?

Ориентировочный состав: Ермолов - Влага, Мизюк, Николашин, Коррал - Ралюченко, Панасенко - Наумец, Демченко, Бойчук - Прядун

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22

Статистика команд

"Кривбасс":

"Металлист":

Очные встречи

"Кривбасс" - "Металлист": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Металлист" от UA-Football

Победа "Кривбасса" 1:0. Несмотря на большое количество кадровых проблем, мы выделим именно гостей в качестве явных фаворитов. Команда Вернидуба кажется более сыгранной, а проблемы в атаке всегда можно компенсировать слабостями соперника в обороне. Да, у "Металлиста" есть неплохие исполнители впереди, однако последние матчи не показали, за что чего коллектив Огненовича может вырывать очки против более цельных команд.