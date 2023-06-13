ЛНЗ - Ингулец. Анонс и прогноз матча плей-офф за право играть в УПЛ на 14.06.2023

В матчах Первой лиги ЛНЗ частенько действовал первым номером. Но против "Ингульца" в первой серии плей-офф противостояния за право играть в УПЛ черкасчане не рискнули раскрыться. Учитывая полученный результат (ничья 1:1), можно говорить, что тактика Александра Ковпака оправдала себя. Однако впечатления не цельные, ведь еще не сыгран второй матч. Об успехе или неудаче кого-то из участников этого противостояния можно будет говорить только после ответного матча.

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Плей-офф за право играть в УПЛ. Ответный матч

14.06.2023. Черкассы. "Черкассы-Арена"

Арбитр в поле – Максим Козиряцкий; арбитр ВАА - Денис Шурман

ЛНЗ 15:00 "Ингулец"

Первый матч – 1:1

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Новости ЛНЗ

У ЛНЗ есть исторический шанс. Это шанс не только для клуба и команды, но и для всей области. Никогда раньше представитель Черкасчины не играл на самом высоком профессиональном уровне украинского футбола, поэтому после матча с "Ингульцом" серых зон на футбольной карте нашей страны может стать меньше. Если ЛНЗ выйдет в УПЛ, единственным регионом, который никогда не был в топе, останется Херсонская область.

В сезоне 1999/00 в переходном матче за место в Высшей лиге играл ФК "Черкассы", уступив Прикарпатью 1:3. Интересный исторический нюанс, который, впрочем, с настоящим имеет мало общего. Сейчас есть шанс у другого представителя Черкасской области, соперник – совсем другой, другой формат плей-офф и даже Высшей лиги уже не существует. Так что успех ЛНЗ может быть уникальным.

Однако сегодня команда только на полпути к этому. Чтобы сбылась мечта, нужно победы "Ингулец", или сыграть вничью 0:0. В случае ничьей 1:1 будет дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти. Поскольку для ЛНЗ матч в Петровом стал первым официальным с 27-го мая, к сверхурочной нагрузке черкасчане должны быть готовы.

Продолжают отбывать дисквалификацию Лопыренок и Хамелюк (до решения КДК, ведь были удаления в матче с "Полесьем" прямыми красными за грубую игру).

Ориентировочный состав ЛНЗ: Самойленко – Насонов, Царенко, Муравский, Норенков – Бойко, Тищенко, Копыл – Шестаков, Савин – Ныч

Новости "Ингульца"

"Ингульцу" на поле ЛНЗ нужно забивать. В любом случае. Без забитого мяча точно будет вылет. И вот это испытание для команды Владислава Лупашко: ведь в УПЛ "Ингулец" не отмечался в воротах соперников в восьми из последних девяти поединков.

С другой стороны, это была команда Сергея Ковальца. Лупашко свою первую игру во главе "казаков" провел с позиции силы. И гол-красавец Клименко – вознаграждение за это. Однако в защите надежно отработать не удалось, что обуславливает тактику на ответный матч – нужно со старта идти вперед.

Не сказать, что "Ингулец" в субботу допустил много моментов на свои ворота. Но за "привезенный" пенальти можно винить только самих себя – фол был и был он на линии штрафной площади. Мы говорили о низкой результативности "Ингульца". Но и пропущенный, между прочим, это был только второй гол в четырех последних поединках. Проблема в том, что в Черкассах нужно будет раскрываться.

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук – Клименко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Коробенко, Запорожец, Кухарук – Козак, Одарюк – Ситало

ЛНЗ – "Ингулец". Статистика личных встреч

Первый матч текущего плей-офф был не дебютной встречей этих команд на профессиональном уровне. В 2021-м году соперники сыграли между собой в 1/16-й финала Кубка Украины. Тогда победил ЛНЗ со счетом 2:1.

ЛНЗ – "Ингулец". Последние матчи команд

ЛНЗ проиграл только одну из последних пяти встреч. Но не кому попало, а лидеру Первой лиги "Полесью". Черкасчане дали бой, свой гол забили на 90+7-й минуте, однако из-за прямых удалений потеряли сразу двух футболистов – Лопырёнка и Хамелюка.

В регулярной части чемпионата "Ингулец" проиграл в последнем туре "Вересу", что и вынудило петровчан играть плей-офф именно против ЛНЗ. Перед тем была победа над "Львовом", так что нельзя говорить о забытом вкусе успеха. Но в целом психологии победителей "казакам" не хватает. Если не считать "Львов", который к тому времени уже вылетел, последний раз "Ингулец" побеждал в середине апреля.

ЛНЗ – "Ингулец". Турнирное положение команд

ЛНЗ устроит любая победа. А также ничья 0:0. Ничья 1:1 переведет матч в дополнительное время. Если будет ничья со счетом 2:2 или больше – это уже в пользу "Ингульца" (как и любая победа команды Владислава Лупашко).

А так просто напомним, что в регулярной части сезона "Ингулец" финишировал в УПЛ 14-м, а ЛНЗ в Первой лиге – третьим.

ЛНЗ – "Ингулец". Ставка и коэффициенты

ЛНЗ – "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 0:0. Дико нетипичная ситуация для "Ингульца". Понятно, что в теории нужно забивать в каждом матче, но в течение целого сезона петровчане держали в уме тот нюанс, что, не пропустив, они как минимум не проиграют. Здесь эта тактика не сработает – ничья 0:0 отправит команду Лупашко в Первую лигу. У ЛНЗ будет соблазн поймать соперника на пространстве, но все же больше верится в то, что Александр Ковпак просто не будет рисковать, отдав инициативу "Ингульцу". Все это может породить скучный и малорезультативный матч. Прогнозируем общий тотал команд ниже 1,5 и выход в УПЛ представителя Черкасс.