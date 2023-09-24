Металлист 1925 - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.09.2023

Украинская Премьер-лига, восьмой тур

24 сентября 2023. Киевская область, “Левый Берег”

“Металлист 1925” 17:00 “Колос”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Колос” набрал 77% своих очков в стартовых трех турах, а затем немного сдал. “Металлист 1925” наоборот – значительно добавил после неубедительного старта.

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Новости Металлиста 1925

В прошлом туре “Металлист 1925” обыграл участника еврокубков “Зарю”. “Заря” нанесла в два с половиной больше удара (18 против семи), один раз потревожила каркас ворот, но более эффективной в завершающей фазе была команда Эдмара (2:1).

Для “Металлиста 1925” это была четвертая победа в пяти последних матчах во всех турнирах. И тренер харьковской команды, и игроки много говорят о победном, положительном настроении команды. Возможно, это один из немаловажных факторов их недавнего успеха.

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Недавний перерыв на матчи сборной позволил “Металлисту” поправить кадровую ситуацию. Из травмированных – только Капинус и Бичек.

Новости Колоса

Ровно неделю назад “Колос” прервал свою серию поражений, сыграв вничью с “Днепром-1” (1:1). Однако вице-чемпион Украины ныне находится в таком состоянии, что сложно сказать, что нужно ли записывать команде из Ковалевки этот результат себе в плюс.

Но позитивможно найти и в том, что “Днепру-1” удалось забить один гол. Ранее в матчах с “Кривбассом” (0:3) и “Шахтером” (0:2) “Колосу” поразить ворота соперников не удавалось.

Для “Колоса” этот матч будет номинально выездным, но что интересно – команда Вишняка все игры УПЛ на выезде играла вничью.

Статистика команд, цифры и факты

Эдмар и Голодюк проведут 30-й матч во главе “Металлиста” 1925”.

Первые три матча “Колоса” в УПЛ были сухими, но затем команда Вишняка принялась пропускать в каждой игре подряд.

“Колос” еще ни разу не проиграл на выезде.

Матч с “Зарей” стал первым для “Металлиста 1925” в нынешнем сезоне УПЛ, в котором команда Эдмара забила два гола.

Последние пять матчей Металлиста 1925 и Колоса

Металлист 1925

15.09 “Заря” 2:1 (УПЛ)

03.09 “Рух” 1:1 (УПЛ)

26.08 “ЛНЗ” 1:0 (УПЛ)

23.08 “Горняк-Спорт” 3:1 (Кубок Украины)

19.08 “Минай” 1:0 (УПЛ)

Колос

17.09 “Днепр-1” 1:1 (УПЛ)

09.09 “Заря” 3:1 (Товарищеский матч)

03.09 “Кривбас” 0:3 (УПЛ)

27.08 “Шахтер” 0:2 (УПЛ)

23.08 “Мариуполь” 2:2 (Кубок Украины)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (3:0 “Колос”, 2:0 “Металлист 1925”), сезоном ранее были гостевые победы (1:0, 1:0), а в Первой лиге 2018/19 команды дважды сыграли вничью (0:0).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 8 5 3 0 16-8 +8 18 0 2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0 3 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0 5 Динамо Киев 5 4 0 1 16-8 +8 12 0 6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0 7 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 7 3 0 4 8-14 -6 9 0 10 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 11 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 -4 7 0 12 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 13 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 14 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 15 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

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Ставки и Коэффициенты на матч Металлист 1925 – Колос

Прогноз на матч Металлист 1925 – Колос от UA-Football

“Колос” вряд ли изменит своей традиции и сделает своей целью не проиграть в выездном матче. Хоть и “Металлист 1925” находится на положительной волне, “Колос” – крайне неудобный соперник. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.