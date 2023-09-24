Металлист 1925 - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.09.2023

В прошлом туре “Металлист 1925” обыграл участника еврокубков “Зарю”. “Заря” нанесла в два с половиной больше удара (18 против семи), один раз потревожила каркас ворот, но более эффективной в завершающей фазе была команда Эдмара (2:1).
Для “Металлиста 1925” это была четвертая победа в пяти последних матчах во всех турнирах. И тренер харьковской команды, и игроки много говорят о победном, положительном настроении команды. Возможно, это один из немаловажных факторов их недавнего успеха.
Недавний перерыв на матчи сборной позволил “Металлисту” поправить кадровую ситуацию. Из травмированных – только Капинус и Бичек.
Новости Колоса
Ровно неделю назад “Колос” прервал свою серию поражений, сыграв вничью с “Днепром-1” (1:1). Однако вице-чемпион Украины ныне находится в таком состоянии, что сложно сказать, что нужно ли записывать команде из Ковалевки этот результат себе в плюс.
Но позитивможно найти и в том, что “Днепру-1” удалось забить один гол. Ранее в матчах с “Кривбассом” (0:3) и “Шахтером” (0:2) “Колосу” поразить ворота соперников не удавалось.
Для “Колоса” этот матч будет номинально выездным, но что интересно – команда Вишняка все игры УПЛ на выезде играла вничью.
Статистика команд, цифры и факты
Эдмар и Голодюк проведут 30-й матч во главе “Металлиста” 1925”.
Первые три матча “Колоса” в УПЛ были сухими, но затем команда Вишняка принялась пропускать в каждой игре подряд.
“Колос” еще ни разу не проиграл на выезде.
Матч с “Зарей” стал первым для “Металлиста 1925” в нынешнем сезоне УПЛ, в котором команда Эдмара забила два гола.
Последние пять матчей Металлиста 1925 и Колоса
Металлист 1925
15.09 “Заря” 2:1 (УПЛ)
03.09 “Рух” 1:1 (УПЛ)
26.08 “ЛНЗ” 1:0 (УПЛ)
23.08 “Горняк-Спорт” 3:1 (Кубок Украины)
19.08 “Минай” 1:0 (УПЛ)
Колос
17.09 “Днепр-1” 1:1 (УПЛ)
09.09 “Заря” 3:1 (Товарищеский матч)
03.09 “Кривбас” 0:3 (УПЛ)
27.08 “Шахтер” 0:2 (УПЛ)
23.08 “Мариуполь” 2:2 (Кубок Украины)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (3:0 “Колос”, 2:0 “Металлист 1925”), сезоном ранее были гостевые победы (1:0, 1:0), а в Первой лиге 2018/19 команды дважды сыграли вничью (0:0).
Прогноз на матч Металлист 1925 – Колос от UA-Football
“Колос” вряд ли изменит своей традиции и сделает своей целью не проиграть в выездном матче. Хоть и “Металлист 1925” находится на положительной волне, “Колос” – крайне неудобный соперник. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.