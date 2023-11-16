Украина U21 - Люксембург U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 17.11.2023

Наша команда под руководством Унаи Мельгосы подходит к этому поединку в качестве явного фаворита. В пятницу, 17-го ноября украинская молодежка проведет свой четвертый матч в рамках отбора к Евро-2025. Украине U-21 будет противостоять команда Люксембурга. Матч пройдет в испанской Мурсии, на арене - "Нуэва-Кондомина".

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

17.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуэва-Кондомина"

Арбитр: Сандри Путрос (Дания)

Украина U21 20:00 Люксембург U21

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Украина U21: последние новости

В прошлом туре молодежная сборная Украины, несмотря на все прогнозы и котировки, сенсационно обыграла своих ровесников с "Туманного Альбиона". Месяц назад наши ребята в драматическом поединке в Словакии в компенсированное время вырвали победу у Англии. Три очка с "тремя львами" принес гол Квасницы на 90+4. Перед этим была не самая простая, хоть и сухая победа над молодежкой Люксембурга - 3:0. А в первом туре подопечные Унаи Мельгосы минимально обыграли Северную Ирландию (1:0).

Перед ответным матчем с Люксембургом Мельгоса заявил, что большинство его игроков находятся в порядке и готовы принять участие в спарринге. Единственным кадровым вопросом является участие в игре Брагару. Полузащитник одесского "Черноморца" имеет определенные проблемы с ногой после изнурительного поединка прошлого уик-энда с львовским "Рухом".

Также испанский специалист заявил, что его команда учла ошибки предыдущего матча с подопечными Мануэля Кардони.

"Учитывая счет, 3:0 (прим. - в предыдущей встрече), может сложиться впечатление, что это была легкая игра. Но это не так. Должны сделать выводы из собственных ошибок и уважать эту команду. Уважение означает подготовиться и сфокусироваться на собственных качествах и потребностях", - сказал Унаи.

Ориентировочный состав молодежной сборной Украины: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман, Очеретько, Бражко, Ярмолюк, Волошин, Вьюнник, Квасница.

Люксембург U21: последние новости

Команда из Великого Герцогства Люксембург хорошо стартовала в квалификации, одолев Северную Ирландию (1:0). Но после этого последовали два сухих разгромных поражения: от Англии и Украины. Оба матча закончились со счетом 0:3. А также обидное поражение от сверстников из Азербайджана (2:3) - Люксембург упустил ничью на 90+1.

Подопечные Мануэля Кардони имеют худшую разницу мячей в группе: -6. И откровенно говоря, трудно привести причины, при которых молодежка Люксембурга сможет выровнять ситуацию и подняться в верхнюю часть группы.

Ориентировочный состав молодежной сборной Люксембурга: Латик, Торрес, Агостинелли, Синнер, Лохай, Иригойен, Де Оливейра, Гонсалвеш, Черкейра, Турпинг, Родригеш.

Украина U21 - Люксембург U21. Личные встречи

Всего в своей истории эти молодежные сборные встречались один раз. Это как раз октябрьский поединок, в котором Украина U21 одержала победу со счетом 3:0.

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Украина U21 - Люксембург U21. Турнирное положение команд

Украина под руководством Мельгосы является единоличным лидером группы F. В активе подопечных испанского тренера 3 победы и 9 очков. В свою очередь молодежка Люксембурга провела на матч больше и расположилась на 5-й позиции, имея в активе 3 балла.

Украина U21 - Люксембург U21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:0. Явным фаворитом, как по статусу, так и по игровой форме, является украинская команда. Букмекеры тоже считают нашу молодежку безусловным фаворитом этой пары. Подопечные Унаи Мельгосы должны забирать три очка и не пропускать в этом поединке.