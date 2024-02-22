ЛНЗ - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2024

Можно сказать немало банальных слов о возвращении УПЛ, но уместнее будет просто констатировать факт: вторая часть украинского футбольного сезона открывается матчем двух самобытных команд.

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И "Кривбасс", и ЛНЗ очень хорошо усилились зимой. По крайней мере, приглашали игроков из-за рубежа, явно работая именно на качество, а не на количество. Собственно, "Кривбасс" с самого начала сезона высоко котируется экспертами и журналистами, а вот об амбициях ЛНЗ, подкрепленных финансовыми вливаниями, стало известно относительно недавно. Наступает время эти амбиции подтверждать на футбольном поле.

УПЛ. Восемнадцатый тур. 23.02.2024

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Анастасия Романюк; Арбитр VAR – Александр Омельченко

ЛНЗ 15:30 "Кривбасс"

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Новости ЛНЗ

Когда только Олег Дулуб взялся за тренерскую работу в ЛНЗ, автор этих строк имел возможность вживую спросить у наставника о планах, задачах, перспективах команды. Тогда ответ сводился к одному – набирать очки от матча к матчу, чтобы не вылететь. Но сейчас ЛНЗ явно не ассоциируется с угрозой понижения в классе.

Дело не в турнирном положении (которое довольно шаткое), а в том, как обрастает мышцами клуб. Запуск фан-шопа, приглашение новичков-иностранцев, контракты для известных по меркам Украины отечественных футболистов. ЛНЗ планирует бороться за что-то весомое.

Зимой в команду пришли Хайдин Салиху, Мухаррем Яшари, Итало Магната, Арад Бар, Молло Бессала, Евгений Кучеренко, Александр Каплиенко, полноценно прописался здесь Алексей Хобленко. Но самое громкое приобретение – это бывший лидер "Ворсклы" Оливье Тилль. За таким подбором исполнителей будет очень интересно наблюдать. Особая мотивация на эту игру должна быть у Хобленко, контракт которого ранее принадлежал "Кривбассу".

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковалев, Салиху, Норенков, Каплиенко - Рыбалка, Олейник - Бойко, Наумец - Хобленко

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" тоже был активным на трансферном рынке, но от клуба этого и ждали – нужно соответствовать статусу одного из лидеров турнирной таблицы. Зимой из клуба ушли Хобленко, Устименко (в аренду), Семотюк (в аренду), а пришли Микитишин, Твердохлеб, Бандейра и Сантини.

Не все гладко с теми футболистами, которые в команде уже давно. В частности, речь о Бескоровайном, которому досаждала травма. Медицинская служба криворожан пыталась поставить защитника на ноги до первого официального матча, но удалось ли – узнаем непосредственно в день игры. Приятная новость – это относительное улучшение состояния Владимира Якимца после диагностированной у него редкой болезни. Хотя помочь команде он еще, конечно же, не готов.

На сборах "Кривбасс" провел семь контрольных матчей, в которых одержал пять побед, однажды сыграл вничью и однажды уступил. Имена авторов некоторых голов клуб не называл (в частности, тех, кто забил в ворота "Реала" Мурсии). Среди тех, кого не скрывали, лучшим бомбардиром антракта стал Даниэль Соса с тремя мячами.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук - Понедельник, Стецьков, Сантини, Дибанго - Бизимана, Илич, Кузик - Задерака, Кожушко - Соса

ЛНЗ - "Кривбасс". Статистика личных встреч

В первом круге эти соперники сыграли на поле "Кривбасса", хозяева победили 2:0. Стоит отметить, что анонсированный матч состоится в Ковалевке на стадионе "Колос". ЛНЗ, конечно, может взять реванш, но если он удастся, то будет дистанционным – не вживую перед глазами собственных болельщиков. ЛНЗ, кстати, получил разрешение на допуск 450-х болельщиков на трибуны. Однако эта история будет актуальна при возвращении в Черкассы, то есть – чуть позже.

ЛНЗ - "Кривбасс". Последние матчи команд

Примечательно, что последний тур первой части сезона ЛНЗ пропустил – тогда не удалось сыграть с "Минаем" именно из-за проблем с газоном. На сборах ЛНЗ провел всего девять поединков, в которых четыре раза победил, четыре раза потерпел поражение и еще один матч свел к ничьей.

О контрольных матчах "Кривбасса" уже говорилось. Добавим, что из последних трех официальных матчей криворожане не победили только в одном (ничья 2:2 с "Зарей"). А последнее поражение было в 14-м туре, когда в Кривой Рог приезжало "Динамо".

ЛНЗ - "Кривбасс". Турнирное положение команд

"Кривбасс" – первый, но опережает "Днепр-1" только по дополнительным показателям. А по потерянным очкам уступает и "Шахтеру", и "Динамо". ЛНЗ – десятый с довольно комфортным отрывом от одиннадцатого места. Но команда стремится смотреть вверх, а не вниз.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 +14 34 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 +15 28 0 6 Рух 17 6 8 3 25-19 +6 26 0 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 -7 23 0 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 +1 22 0 9 Колос 16 4 9 3 11-10 +1 21 0 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0 11 ФК Александрия 16 4 4 8 12-20 -8 16 0 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 -11 15 0 13 Оболонь 16 3 5 8 10-22 -12 14 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

ЛНЗ - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

ЛНЗ - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Действительно, очень интересный матч. И очень сложный для прогноза. "Кривбасс" можно считать небольшим фаворитом, но тренер ЛНЗ мастерски умеет разрушать планы статусных соперников. С другой стороны, с качественным усилением руководство черкасского клуба наверняка будет требовать от команды игры от себя, а не от соперника (в глобальном разрезе). Спрогнозируем результативную ничью – обе забьют.