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ЛНЗ - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.02.2024
ЛНЗ - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Можно сказать немало банальных слов о возвращении УПЛ, но уместнее будет просто констатировать факт: вторая часть украинского футбольного сезона открывается матчем двух самобытных команд.
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И "Кривбасс", и ЛНЗ очень хорошо усилились зимой. По крайней мере, приглашали игроков из-за рубежа, явно работая именно на качество, а не на количество. Собственно, "Кривбасс" с самого начала сезона высоко котируется экспертами и журналистами, а вот об амбициях ЛНЗ, подкрепленных финансовыми вливаниями, стало известно относительно недавно. Наступает время эти амбиции подтверждать на футбольном поле.
УПЛ. Восемнадцатый тур. 23.02.2024
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Анастасия Романюк; Арбитр VAR – Александр Омельченко
ЛНЗ 15:30 "Кривбасс"
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Новости ЛНЗ
Когда только Олег Дулуб взялся за тренерскую работу в ЛНЗ, автор этих строк имел возможность вживую спросить у наставника о планах, задачах, перспективах команды. Тогда ответ сводился к одному – набирать очки от матча к матчу, чтобы не вылететь. Но сейчас ЛНЗ явно не ассоциируется с угрозой понижения в классе.
Дело не в турнирном положении (которое довольно шаткое), а в том, как обрастает мышцами клуб. Запуск фан-шопа, приглашение новичков-иностранцев, контракты для известных по меркам Украины отечественных футболистов. ЛНЗ планирует бороться за что-то весомое.
Зимой в команду пришли Хайдин Салиху, Мухаррем Яшари, Итало Магната, Арад Бар, Молло Бессала, Евгений Кучеренко, Александр Каплиенко, полноценно прописался здесь Алексей Хобленко. Но самое громкое приобретение – это бывший лидер "Ворсклы" Оливье Тилль. За таким подбором исполнителей будет очень интересно наблюдать. Особая мотивация на эту игру должна быть у Хобленко, контракт которого ранее принадлежал "Кривбассу".
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Ковалев, Салиху, Норенков, Каплиенко - Рыбалка, Олейник - Бойко, Наумец - Хобленко
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" тоже был активным на трансферном рынке, но от клуба этого и ждали – нужно соответствовать статусу одного из лидеров турнирной таблицы. Зимой из клуба ушли Хобленко, Устименко (в аренду), Семотюк (в аренду), а пришли Микитишин, Твердохлеб, Бандейра и Сантини.
Не все гладко с теми футболистами, которые в команде уже давно. В частности, речь о Бескоровайном, которому досаждала травма. Медицинская служба криворожан пыталась поставить защитника на ноги до первого официального матча, но удалось ли – узнаем непосредственно в день игры. Приятная новость – это относительное улучшение состояния Владимира Якимца после диагностированной у него редкой болезни. Хотя помочь команде он еще, конечно же, не готов.
На сборах "Кривбасс" провел семь контрольных матчей, в которых одержал пять побед, однажды сыграл вничью и однажды уступил. Имена авторов некоторых голов клуб не называл (в частности, тех, кто забил в ворота "Реала" Мурсии). Среди тех, кого не скрывали, лучшим бомбардиром антракта стал Даниэль Соса с тремя мячами.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук - Понедельник, Стецьков, Сантини, Дибанго - Бизимана, Илич, Кузик - Задерака, Кожушко - Соса
ЛНЗ - "Кривбасс". Статистика личных встреч
В первом круге эти соперники сыграли на поле "Кривбасса", хозяева победили 2:0. Стоит отметить, что анонсированный матч состоится в Ковалевке на стадионе "Колос". ЛНЗ, конечно, может взять реванш, но если он удастся, то будет дистанционным – не вживую перед глазами собственных болельщиков. ЛНЗ, кстати, получил разрешение на допуск 450-х болельщиков на трибуны. Однако эта история будет актуальна при возвращении в Черкассы, то есть – чуть позже.
ЛНЗ - "Кривбасс". Последние матчи команд
Примечательно, что последний тур первой части сезона ЛНЗ пропустил – тогда не удалось сыграть с "Минаем" именно из-за проблем с газоном. На сборах ЛНЗ провел всего девять поединков, в которых четыре раза победил, четыре раза потерпел поражение и еще один матч свел к ничьей.
О контрольных матчах "Кривбасса" уже говорилось. Добавим, что из последних трех официальных матчей криворожане не победили только в одном (ничья 2:2 с "Зарей"). А последнее поражение было в 14-м туре, когда в Кривой Рог приезжало "Динамо".
ЛНЗ - "Кривбасс". Турнирное положение команд
"Кривбасс" – первый, но опережает "Днепр-1" только по дополнительным показателям. А по потерянным очкам уступает и "Шахтеру", и "Динамо". ЛНЗ – десятый с довольно комфортным отрывом от одиннадцатого места. Но команда стремится смотреть вверх, а не вниз.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|17
|10
|4
|3
|31-17
|+14
|34
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|+10
|34
|0
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|+12
|32
|0
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|+13
|31
|0
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|+15
|28
|0
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|+6
|26
|0
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|-7
|23
|0
|8
|Черноморец
|16
|7
|1
|8
|25-24
|+1
|22
|0
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11-10
|+1
|21
|0
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17-18
|-1
|20
|0
|11
|ФК Александрия
|16
|4
|4
|8
|12-20
|-8
|16
|0
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|-11
|15
|0
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-22
|-12
|14
|0
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|-4
|12
|0
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|-11
|12
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
ЛНЗ - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
ЛНЗ - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Действительно, очень интересный матч. И очень сложный для прогноза. "Кривбасс" можно считать небольшим фаворитом, но тренер ЛНЗ мастерски умеет разрушать планы статусных соперников. С другой стороны, с качественным усилением руководство черкасского клуба наверняка будет требовать от команды игры от себя, а не от соперника (в глобальном разрезе). Спрогнозируем результативную ничью – обе забьют.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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