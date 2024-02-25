Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024

В понедельник, 26-го февраля "Оболонь" под руководством Валерия Иващенко будет принимать "Черноморец" Романа Григорчука. Поединок состоится на домашней арене "зеленых" - "Оболонь-Арена". "Пивовары" и "моряки" подходят к этой встрече в достаточно разных статусах: Киевский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, а одесская команда - 9-е.

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Оболонь" 15:30 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ

"Оболонь": последние новости

Подопечные Валерия Иващенко не видели побед в официальных встречах аж с начала октября (!). Тогда "Оболонь" на своем поле минимально одолела харьковский "Металлист 1925". При этом в 6 следующих поединках "пивоварам" лишь дважды удалось избежать поражения. Достаточно плачевная статистика.

Если говорить о подготовке ко второй части сезона, то "Оболонь" провела достаточно конструктивные тренировочные сборы в Турции. На зимних сборах киевский коллектив сыграл 10 контрольных спаррингов с представителями совершенно разных чемпионатов. В тех матчах "зеленые" одержали 4 победы, потерпели 3 поражения и еще трижды сыграли вничью.

Что касается трансферной кампании, то "Оболонь" отпустила трех игроков и подписала трех новых футболистов. Все новички пришли в качестве свободных агентов и имеют определенный опыт на уровне УПЛ. Речь идет о Максиме Грисьо, Евгении Запорожце и Олеге Вишневском. Пока говорить об уровне и качестве данного усиления трудно, да и рано.

От "пивоваров", как и всегда, в этом поединке стоит ожидать агрессивной игры при обороне собственных ворот и ставки на контрвыпады в атаке.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский, Косовский, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир.

"Черноморец": последние новости

В последнем туре перед перерывом команда Романа Григорчука все же сумела прервать свою серию из 4 поражений, обыграв минимально "Колос".

"Моряки" также очень плодотворно готовились к весенней части украинского первенства. На зимних тренировочных сборах коллектив из Одессы провел сразу 12 контрольных спаррингов.

Конечно, статистика товарищеских матчей никогда не была серьезным показателем текущей формы команды, однако лишь 3 победы... Мягко говоря, это очень скромно. И сразу 6 поражений. При этом "Черноморец" очень много пропускал, а вот это уже наводит на мысли об определенной не очень положительной тенденции.

С другой стороны, в это окно одесситы достаточно серьезно усилились, подписав 6 новичков. Да, все свободные агенты, но трое из них - легионеры. Возможно, именно этой свежей крови и не хватало "морякам" для более стабильных результатов по ходу первой части кампании. К тому же еще прошло достаточно мало времени, чтобы сыграться.

Роман Григорчук всегда пропагандирует своим подопечным интересный атакующий футбол. Поэтому подобного стоит ожидать и в игре против "пивоваров". Тем более подопечные Валерия Иващенко всегда не против сыграть вторым номером.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Брагару, Кузык, Васильев, Шпорн, Бадибанга, Иеде, Штогрин.

"Оболонь" - "Черноморец". Личные встречи

История личных противостояний "пивоваров" и "моряков" насчитывает лишь 7 поединков. 4 раза коллективы встречались в Первой лиге: статистика 2-1-1 в пользу киевского клуба. В рамках элитного украинского дивизиона команды провели лишь одну встречу - в этом сезоне. Тогда победу одержал одесский коллектив. Еще дважды "Оболонь" и "Черноморец" проводили товарищеские спарринги.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Оболонь" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" - "Черноморец". Турнирное положение команд

Перед этим туром "пивовары" и "моряки" имеют по два матча в запасе. Поэтому, учитывая плотность в таблице, положение команд может сильно измениться. Перед этим поединком команда Романа Григорчука опережает подопечных Валерия Иващенко на 8 баллов.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 18 11 4 3 37 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 34 3 Полесье 17 9 5 3 32 4 Шахтер 15 9 4 2 31 5 Динамо 14 9 1 4 28 6 Рух 17 6 8 3 26 7 Колос 17 5 9 3 24 8 Ворскла 17 6 5 6 23 9 Черноморец 16 7 1 8 22 10 ЛНЗ 17 5 5 7 20 11 ФК Александрия 16 4 4 8 16 12 Металлист 1925 17 4 3 10 15 13 Оболонь 16 3 5 8 14 14 Заря 14 2 6 6 12 15 Верес 17 2 6 9 12 16 ФК Минай 15 0 6 9 6

"Оболонь" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Даже несмотря на статус хозяина поединка, букмекеры в этой паре отдают предпочтение именно "морякам". Не можем не согласиться. Команда Романа Григорчука имеет более качественный подбор исполнителей и выглядит интереснее. Поставим на то, что обе команды поразят ворота друг друга.