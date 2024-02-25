  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024

Украина

Оболонь - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024

Фото: ФК Чорноморець

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 26-го февраля "Оболонь" под руководством Валерия Иващенко будет принимать "Черноморец" Романа Григорчука. Поединок состоится на домашней арене "зеленых" - "Оболонь-Арена". "Пивовары" и "моряки" подходят к этой встрече в достаточно разных статусах: Киевский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, а одесская команда - 9-е.

Содержание

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Оболонь" 15:30 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ

"Оболонь": последние новости

Подопечные Валерия Иващенко не видели побед в официальных встречах аж с начала октября (!). Тогда "Оболонь" на своем поле минимально одолела харьковский "Металлист 1925". При этом в 6 следующих поединках "пивоварам" лишь дважды удалось избежать поражения. Достаточно плачевная статистика.

Если говорить о подготовке ко второй части сезона, то "Оболонь" провела достаточно конструктивные тренировочные сборы в Турции. На зимних сборах киевский коллектив сыграл 10 контрольных спаррингов с представителями совершенно разных чемпионатов. В тех матчах "зеленые" одержали 4 победы, потерпели 3 поражения и еще трижды сыграли вничью.

Что касается трансферной кампании, то "Оболонь" отпустила трех игроков и подписала трех новых футболистов. Все новички пришли в качестве свободных агентов и имеют определенный опыт на уровне УПЛ. Речь идет о Максиме Грисьо, Евгении Запорожце и Олеге Вишневском. Пока говорить об уровне и качестве данного усиления трудно, да и рано.

От "пивоваров", как и всегда, в этом поединке стоит ожидать агрессивной игры при обороне собственных ворот и ставки на контрвыпады в атаке.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский, Косовский, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир.

"Черноморец": последние новости

В последнем туре перед перерывом команда Романа Григорчука все же сумела прервать свою серию из 4 поражений, обыграв минимально "Колос".

"Моряки" также очень плодотворно готовились к весенней части украинского первенства. На зимних тренировочных сборах коллектив из Одессы провел сразу 12 контрольных спаррингов.

Конечно, статистика товарищеских матчей никогда не была серьезным показателем текущей формы команды, однако лишь 3 победы... Мягко говоря, это очень скромно. И сразу 6 поражений. При этом "Черноморец" очень много пропускал, а вот это уже наводит на мысли об определенной не очень положительной тенденции.

С другой стороны, в это окно одесситы достаточно серьезно усилились, подписав 6 новичков. Да, все свободные агенты, но трое из них - легионеры. Возможно, именно этой свежей крови и не хватало "морякам" для более стабильных результатов по ходу первой части кампании. К тому же еще прошло достаточно мало времени, чтобы сыграться.

Роман Григорчук всегда пропагандирует своим подопечным интересный атакующий футбол. Поэтому подобного стоит ожидать и в игре против "пивоваров". Тем более подопечные Валерия Иващенко всегда не против сыграть вторым номером.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Брагару, Кузык, Васильев, Шпорн, Бадибанга, Иеде, Штогрин.

"Оболонь" - "Черноморец". Личные встречи

История личных противостояний "пивоваров" и "моряков" насчитывает лишь 7 поединков. 4 раза коллективы встречались в Первой лиге: статистика 2-1-1 в пользу киевского клуба. В рамках элитного украинского дивизиона команды провели лишь одну встречу - в этом сезоне. Тогда победу одержал одесский коллектив. Еще дважды "Оболонь" и "Черноморец" проводили товарищеские спарринги.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

"Оболонь" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

Favbet
3.30
3.45
2.31
Узнать больше

"Оболонь" - "Черноморец". Турнирное положение команд

Перед этим туром "пивовары" и "моряки" имеют по два матча в запасе. Поэтому, учитывая плотность в таблице, положение команд может сильно измениться. Перед этим поединком команда Романа Григорчука опережает подопечных Валерия Иващенко на 8 баллов.

# КОМАНДА И В Н П О
1
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 1Кривбасс
 18 11 4 3 37
2
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 2СК Днепр-1
 17 10 4 3 34
3
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 3Полесье
 17 9 5 3 32
4
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 4Шахтер
 15 9 4 2 31
5
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 5Динамо
 14 9 1 4 28
6
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 6Рух
 17 6 8 3 26
7
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 7Колос
 17 5 9 3 24
8
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 8Ворскла
 17 6 5 6 23
9
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 9Черноморец
 16 7 1 8 22
10
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 10ЛНЗ
 17 5 5 7 20
11
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 11ФК Александрия
 16 4 4 8 16
12
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 12Металлист 1925
 17 4 3 10 15
13
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 13Оболонь
 16 3 5 8 14
14
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 14Заря
 14 2 6 6 12
15
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 15Верес
 17 2 6 9 12
16
Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024 - изображение 16ФК Минай
 15 0 6 9 6

"Оболонь" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Даже несмотря на статус хозяина поединка, букмекеры в этой паре отдают предпочтение именно "морякам". Не можем не согласиться. Команда Романа Григорчука имеет более качественный подбор исполнителей и выглядит интереснее. Поставим на то, что обе команды поразят ворота друг друга.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Александрия – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024
yellow-arrow
Заря — Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 февраля 2024
yellow-arrow
Рух - Полесье. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.02.2024
Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости