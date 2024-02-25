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Оболонь - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.02.2024
Оболонь - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Чорноморець
В понедельник, 26-го февраля "Оболонь" под руководством Валерия Иващенко будет принимать "Черноморец" Романа Григорчука. Поединок состоится на домашней арене "зеленых" - "Оболонь-Арена". "Пивовары" и "моряки" подходят к этой встрече в достаточно разных статусах: Киевский коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице, а одесская команда - 9-е.
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
26.02.2024. Киев, "Оболонь-Арена"
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Оболонь" 15:30 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ
"Оболонь": последние новости
Подопечные Валерия Иващенко не видели побед в официальных встречах аж с начала октября (!). Тогда "Оболонь" на своем поле минимально одолела харьковский "Металлист 1925". При этом в 6 следующих поединках "пивоварам" лишь дважды удалось избежать поражения. Достаточно плачевная статистика.
Если говорить о подготовке ко второй части сезона, то "Оболонь" провела достаточно конструктивные тренировочные сборы в Турции. На зимних сборах киевский коллектив сыграл 10 контрольных спаррингов с представителями совершенно разных чемпионатов. В тех матчах "зеленые" одержали 4 победы, потерпели 3 поражения и еще трижды сыграли вничью.
Что касается трансферной кампании, то "Оболонь" отпустила трех игроков и подписала трех новых футболистов. Все новички пришли в качестве свободных агентов и имеют определенный опыт на уровне УПЛ. Речь идет о Максиме Грисьо, Евгении Запорожце и Олеге Вишневском. Пока говорить об уровне и качестве данного усиления трудно, да и рано.
От "пивоваров", как и всегда, в этом поединке стоит ожидать агрессивной игры при обороне собственных ворот и ставки на контрвыпады в атаке.
Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский, Косовский, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир.
"Черноморец": последние новости
В последнем туре перед перерывом команда Романа Григорчука все же сумела прервать свою серию из 4 поражений, обыграв минимально "Колос".
"Моряки" также очень плодотворно готовились к весенней части украинского первенства. На зимних тренировочных сборах коллектив из Одессы провел сразу 12 контрольных спаррингов.
Конечно, статистика товарищеских матчей никогда не была серьезным показателем текущей формы команды, однако лишь 3 победы... Мягко говоря, это очень скромно. И сразу 6 поражений. При этом "Черноморец" очень много пропускал, а вот это уже наводит на мысли об определенной не очень положительной тенденции.
С другой стороны, в это окно одесситы достаточно серьезно усилились, подписав 6 новичков. Да, все свободные агенты, но трое из них - легионеры. Возможно, именно этой свежей крови и не хватало "морякам" для более стабильных результатов по ходу первой части кампании. К тому же еще прошло достаточно мало времени, чтобы сыграться.
Роман Григорчук всегда пропагандирует своим подопечным интересный атакующий футбол. Поэтому подобного стоит ожидать и в игре против "пивоваров". Тем более подопечные Валерия Иващенко всегда не против сыграть вторым номером.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Брагару, Кузык, Васильев, Шпорн, Бадибанга, Иеде, Штогрин.
"Оболонь" - "Черноморец". Личные встречи
История личных противостояний "пивоваров" и "моряков" насчитывает лишь 7 поединков. 4 раза коллективы встречались в Первой лиге: статистика 2-1-1 в пользу киевского клуба. В рамках элитного украинского дивизиона команды провели лишь одну встречу - в этом сезоне. Тогда победу одержал одесский коллектив. Еще дважды "Оболонь" и "Черноморец" проводили товарищеские спарринги.
"Оболонь" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Оболонь" - "Черноморец". Турнирное положение команд
Перед этим туром "пивовары" и "моряки" имеют по два матча в запасе. Поэтому, учитывая плотность в таблице, положение команд может сильно измениться. Перед этим поединком команда Романа Григорчука опережает подопечных Валерия Иващенко на 8 баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
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|О
|1
|18
|11
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|3
|37
|2
|17
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|4
|3
|34
|3
|17
|9
|5
|3
|32
|4
|15
|9
|4
|2
|31
|5
|14
|9
|1
|4
|28
|6
|17
|6
|8
|3
|26
|7
|17
|5
|9
|3
|24
|8
|17
|6
|5
|6
|23
|9
|16
|7
|1
|8
|22
|10
|17
|5
|5
|7
|20
|11
|16
|4
|4
|8
|16
|12
|17
|4
|3
|10
|15
|13
|16
|3
|5
|8
|14
|14
|14
|2
|6
|6
|12
|15
|17
|2
|6
|9
|12
|16
|15
|0
|6
|9
|6
"Оболонь" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Даже несмотря на статус хозяина поединка, букмекеры в этой паре отдают предпочтение именно "морякам". Не можем не согласиться. Команда Романа Григорчука имеет более качественный подбор исполнителей и выглядит интереснее. Поставим на то, что обе команды поразят ворота друг друга.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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