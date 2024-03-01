Динамо Киев – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 02.03.2024

Украинская Премьер-лига, 19-й тур

2 марта 2024. Киев, “Динамо им В. Лобановского”

“Динамо” Киев 15:30 “Черноморец”

Телетрансляция – 2+2, ютуб FootballHub

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Черноморец” выиграл два последних матча у “Динамо” в чемпионате. Однако уровень игры двух команд в первом туре после возвращения чемпионата заставляет сомневаться в том, что одесситам удастся продлить эту серию.

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Новости Динамо

“Динамо” проведет второй подряд матч на “Динамо им В. Лобановского”. Игра с “Металлистом 1925” формально была выездной, но киевлян никуда не нужно было ехать. На родном газоне команда Шовковского переиграла харьковчан со счетом 4:2.

В центре обороны “Динамо” играл 18-летний Тарас Михавко, он ошибся один раз, но не стал главным действующим лицом. К ошибкам у своих ворот киевляне уже приучили, впрочем как и к результативной игре в атаке. “Динамо” сыграло на две или три игры меньше других команд, но при этом забило больше всех голов – 37. Неслучайно в первой четверке лучших бомбардиров УПЛ два игрока “бело-синих” (Ванат у Буяльский). В игре с “Металлистом 1925” Ванат забил дважды, Буяльский и Кабаев по голу. Все начиналось с мяча Гармаша в ворота бывшей команды, но еще в первом тайме “Динамо” успел отыграться, а после перерыва уверенно справилось с соперником.

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Новости Черноморца

Для “Черноморца” матч с “Динамо” тоже будет вторым подряд в Киеве. В понедельник команда Романа Григорчука играла на севере Киева против “Оболони” и чудом взяла одно очко.

“Пивовары” выполнили 21 удар против двух у “Черноморца” (один из них был заблокирован). И именно это единственный мяч, который долетел к воротам, подарил одесситам ничью. Отметился Штогрин. У “Оболони” в свою очередь гол забил Краснопир.

Представители “Черноморца” после матча признали, что команде есть куда прибавлять. "Первый тайм – это вообще не то, что мы хотим видеть. И во втором тайме все равно не было нужной игры, но хотя бы был более живой футбол от нас. Главная задача – вывести новичков на нужный уровень, это сразу поменяет всю команду", – считает Роман Григорчук.

Статистика команд, цифры и факты

“Динамо” выиграло в УПЛ в пяти последних матчах. У “Черноморца” – одна победа в последних шести турах.

Киевский клуб не играл на своем поле вничью в десяти последних поединках УПЛ (семь побед, три поражения).

“Черноморец” не может выиграть на выезде с 22 сентября (ничья и три поражения).

“Черноморец” пропускал голы в восьми последних гостевых матчах.

Форвард “Динамо” Владислав Ванат забил четыре гола в последних трех матчах УПЛ.

Последние пять матчей Динамо и Черноморца в УПЛ

Динамо

25.02 “Металлист 1925” 4:2 (УПЛ)

11.12 “Оболонь” 2:0 (УПЛ)

07.12 “Металлист 1925” 4:2 (УПЛ)

26.11 “Рух” Львов 2:0 (УПЛ)

12.11 “Кривбас” 2:0 (УПЛ)

Черноморец

26.02 “Оболонь” 1:1 (УПЛ)

10.12 “Черноморец” 1:0 (УПЛ)

03.12 “ЛНЗ” 1:3 (УПЛ)

27.11 “Днепр-1” 2:5 (УПЛ)

12.11 “Рух” Львов 2:3 (УПЛ)

Личные встречи

В 2023 “Черноморец” выиграл два матча у “Динамо” в УПЛ и немного подправил общую статистику в чемпионате Украины: 52 победы “Динамо”, восемь ничьих, семь побед одесситов.

Где смотреть матч Динамо – Черноморец

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Прогноз на матч Динамо – Черноморец от UA-Football

“Динамо” в матче с “Металлистом 1925” предстало сыгранной и уверенной в себе командой, хоть и не безгрешной. Местами киевлянам было сложно создавать моменты в позиционных атаках, но все же напор и хорошая физическая подготовка сыграли решающее значение. Эти факторы должны помочь команде Шовковского и в поединке с “Черноморцем”. Прогноз – победа “Динамо” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.