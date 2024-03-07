Металлист 1925 - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.03.2024

"Металлист 1925" – один из самых больших неудачников стартового отрезка второй части сезона. Харьковчане проиграли оба своих матча. И если за поражение от "Динамо" команду Скрипника ругать не следует, то пощечина от "Миная", полученная на минувшей неделе, оставила болезненный след. У ЛНЗ путь немного другой. Тоже была пощечина – в первом весеннем туре от "Кривбасса" (0:3), но затем черкасцы ошеломили "Полесье", добыв на его поле три очка благодаря голу на последних секундах.

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В лучшем психологическом состоянии находится именно ЛНЗ. Но хватит ли этого для победы над "Металлистом 1925"?

УПЛ. 20-й тур. 08.03.2024

Киевская область. Стадион "Левый берег"

Арбитр в поле - Сергей Задиран; арбитр VAR - Ярослав Козик

"Металлист 1925" 15:30 ЛНЗ

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Новости "Металлиста 1925"

Виктор Скрипник после поражения от "Миная" имел растерянный вид. Говорил, что понимает, в каком сложном положении находится его команда, но в то же время добавил, что им никто не запрещает мечтать о достижении тех задач, которые стоят перед коллективом.

Мечтать действительно можно... Но для того, чтобы иметь хотя бы крошечную надежду на осуществление этих мечтаний, нужно прилагать усилия. В Минае харьковчане не играли безнадежно, но не реализация моментов в купе с проблемами в обороне и подорванной дисциплиной дали свое...

Проблемы с дисциплиной проявились уже на пятой минуте, когда желтую получил Вадим Червак, что, как сказал тренер, сковывало весь коллектив. А в начале второго тайма Ростислав Русин вообще "удалился" за две желтые в течение 180-ти секунд.

Русин, соответственно, не поможет МХ1925 в матче против ЛНЗ. Зато возвращается после дисквалификации Борячук.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль - Капинус, Курило, Имереков, Фарина - Моура, Габелок, Юсов, Юрченко - Гармаш - Борячук

Новости ЛНЗ

ЛНЗ провалил матч против "Кривбасса", проиграв формально домашнюю игру со счетом 0:3. Однако команда сделала правильные выводы и через неделю предстала в совершенно ином свете. Против "Полесья" уже был другой коллектив: с правильным движением, внимательными действиями в защите и стремительными контратаками.

Для ЛНЗ успехом была бы и ничья на поле житомирян, но удалось выиграть, дождавшись ошибки опытного Дениса Бойко. Примечательно, что в его ворота забил не менее опытный Денис Олейник. В ЛНЗ сейчас гармоничное сочетание молодежи и возрастных футболистов. И все это разбавлено легионерами не самого низкого уровня.

Чего стоит хотя бы Оливье Тилль... Хотя он против "Полесья" сыграл не лучшим образом. Больше выделялся Бессала. Также уже своими для клуба стали Бар, Салиху и Яшари. Олег Дулуб имеет из чего выбирать.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков - Пасич, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко - Рыбалка, Тилль - Бойко, Бар - Бессала

"Металлист 1925" - ЛНЗ. Статистика личных встреч

В сегодняшней УПЛ много молодых противостояний. "Металлист 1925" - ЛНЗ – одно из них. В первом круге текущего чемпионата команды сыграли с минимальным преимуществом ЛНЗ (1:0).

"Металлист 1925" - ЛНЗ. Последние матчи команд

Болельщиков "Металлиста 1925" смущает не только отсутствие добытых очков в первых двух весенних турах, но и аж шесть пропущенных мячей. Четыре – от "Динамо", и целых два – от худшей атаки чемпионата. ЛНЗ также охотно может воспользоваться подарками...

Команда Дулуба очень осторожно сыграла в защите против "Полесья". Это контрастировало с тем, как черкасцы действовали неделей ранее против "Кривбасса". Тренер сделал правильные выводы, а главное – освежил команду кадровыми решениями. Нечто подобное может быть и в матче с МХ1925.

"Металлист 1925" - ЛНЗ. Турнирное положение команд

"Металлист 1925" находится в опасной зоне таблицы. Если не начать набирать очки, можно вообще скатиться в зону прямого вылета. ЛНЗ усердно работает над тем, чтобы укрепиться в топ-10.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 19 11 5 3 28-17 +11 38 0 2 Шахтер 17 11 4 2 34-15 +19 37 0 3 Кривбасс 19 11 4 4 36-22 +14 37 0 4 Динамо 16 11 1 4 38-20 +18 34 0 5 Полесье 19 9 6 4 25-14 +11 33 0 6 Рух 19 7 9 3 27-20 +7 30 0 7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 -7 26 0 8 Колос 18 5 9 4 13-11 +2 24 0 9 Черноморец 18 7 2 9 26-26 0 23 0 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 -3 23 0 11 ФК Александрия 18 4 5 9 12-23 -11 17 0 12 Заря 16 3 7 6 16-19 -3 16 0 13 Оболонь 18 3 6 9 11-24 -13 15 0 14 Металлист 1925 19 4 3 12 19-34 -15 15 0 15 Верес 18 2 6 10 16-30 -14 12 0 16 ФК Минай 17 1 7 9 9-25 -16 10 0

"Металлист 1925" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Металлист 1925" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Оба коллектива имеют некоторые игровые особенности. Команда Дулуба часто действует с тремя центральными защитниками, а Виктор Скрипник использует ромб в центре поля. Что перевесит? Хочется увидеть футбол с акцентом на атаку, но есть убеждение, что будет доминировать именно оборона. Поэтому прогнозируем тотал меньше 2.5 и ничью в одном из таймов.