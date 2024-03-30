Полесье - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2024

Четыре матча - одна ничья, три поражения. Именно так начали весенную часть сезона оба участника предстоящего поединка. Продолжение безвыигрышных серий или долгожданный выход из кризиса одной команд?

22-й тур УПЛ сезона 2023/24

30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Полесье" - "Черноморец" 15:30

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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Новости "Полесья"

Житомирский коллектив стал одним из главных открытий УПЛ в начале сезона. По состоянию на середину ноября "Полесье" находилось на наивысших позициях в турнирной таблице чемпионата. Тем не менее, прогнозы скептиков о том, что команда ещё не готова выступать на таком уровне на длинной дистанции, похоже, сбываются.

Поворотным моментом для "Полесья" стала травма звёздного вингера Бени Макуаны. После его травмы житомирцы потерпели три поражения в трёх последних матчах - это столько же, сколько в 18 поединках этого сезона до попадания конголезца в лазарет.

После домашнего поражения от "Александрии" руководство житомирцев решило сделать тренерскую перестановку, и пригласило на место Калитвинцева уже работавшего с командой Сергея Щищенко. Дебют у нового-бывшего наставника ознаменовался очередным поражением. Причём, от болтающейся недалеко от зоны вылета "Оболони". Впрочем, здесь можно найти и смягчающее обстоятельство: со 2-й минуты команда играла в меньшинстве из-за удаления Чоботенко.

Кроме травмированного Макуаны и дисквалифицированного Чоботенко точно не сыграют в будущем поединке голкипер Чижиоке Аниагбосо и центральный защитник Мозес Джарджу - оба легионера ушли в аренду в клуб второй лиги под названием "Звягель".

Ориентировочный состав: Бойко – Михайличенко, Кравец, Шабанов, Кравченко – Крушинский, Танковский – Назаренко, Фортюне, Козак – Будковский.

Новости "Черноморца"

У одесситов ситуация в какой-то степени схожая. После возвращения с весенней паузы подопечные Григорчука также набрали лишь одно очко из 12, и тоже с "Оболонью"! Хотя и там были большие вопросы по поводу игры команды (один удар по воротам против 20-и у соперника).

Кризис "Черноморца" длится ещё с начала ноября. За этот период времени "моряки" проиграли 7 из 9 матчей. Единственным светлым пятном можно выделить минимальную победу над "Колосом" перед уходом на зимний перерыв.

Главные проблемы у "Черноморца" сейчас в линии нападения. По количеству забитых голов команда явно не худшая в УПЛ, но в последних встречах забивать "чёрно-синие" совсем перестали. После поражения от "Вереса" на проблемы с реализацией указал и сам Григорчук. Впрочем, "Полесье" - явно не та команда, с которой будет легко прервать трёхматчевую безголевую серию. За 21 тур житомирцы пропустили лишь 17 мячей.

Новостей, связанных с одесским коллективом, за последние пару недель было много. Помимо скандального бегства тренера "Черноморца" по физподготовке в Майами, в СМИ также сообщалось о возможном уходе из Романа Григорчука по окончанию сезона в "Колос", а также об интересе шведского "Хаммарбю" к защитнику Владимиру Салюку. Правда, последний слух гендиректор клуба уже развеял.

Ориентировочный состав: Варакута – Брагару, Гучек, Арсич, Ермаков – Авагимян, Васильев, Кузык – Штогрин, Иеде, Бадибанга.

"Полесье" - "Черноморец". Личные встречи

В истории независимой Украины команды сыграли между собой 9 матчей, записав на свой счёт по 4 победы. С ничейным результатом завершилась лишь одна встреча. Отдельно стоит отметить их кубковое противостояние в сезоне 1991-92, когда "Полесье" разгромно выиграл в первом поединке со счётом 4-1, а во втором получил унизительное поражение в Одессе - 1:7.

"Полесье" - "Черноморец". Последние матчи команд

Полесье

16.03 Оболонь - Полесье 1:0 (УПЛ)

09.03 Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)

01.03 Полесье - ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

25.02 Рух - Полесье 1:1 (УПЛ)

17.02 Полесье - Левый берег 1:0 (товарищеская игра)

Черноморец

17.03 Черноморец - Верес 0:1 (УПЛ)

09.03 Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

02.03 Динамо - Черноморец 1:0 (УПЛ)

26.02 Оболонь - Черноморец 1:1 (УПЛ)

01.02 Черноморец - Алашкерт 1:4 (товарищеская игра)

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39-17 +22 43 0 2 Кривбасс 21 13 4 4 38-22 +16 43 0 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29-19 +10 39 0 4 Динамо 18 12 2 4 41-21 +20 38 0 5 Рух 21 9 9 3 32-21 +11 36 0 6 Полесье 21 9 6 6 26-17 +9 33 0 7 Ворскла 21 8 5 8 21-28 -7 29 0 8 ЛНЗ 21 6 7 8 21-25 -4 25 0 9 Колос 20 5 9 6 15-15 0 24 0 10 Черноморец 20 7 2 11 26-28 -2 23 0 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15-24 -9 23 0 12 Заря 18 4 7 7 18-21 -3 19 0 13 Оболонь 20 4 6 10 12-25 -13 18 0 14 Верес 20 3 7 10 18-31 -13 16 0 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21-39 -18 16 0 16 ФК Минай 20 2 7 11 11-30 -19 13 0

"Полесье" - "Черноморец". Ставки и коэффициенты

"Полесье" - "Черноморец". Прогноз от UA-Футбол.

Обе команды будут пытаться вернутся на победную колею, но их текущая форма не позволяет отдать преимущество ни одной, ни другой. Понятно лишь то, что голепада ожидать явно не стоит. Прогноз ТМ 2.5.