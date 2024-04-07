Динамо – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2024 года

В матче 23-го тура УПЛ "Динамо" будет принимать ЛНЗ. Киевляне сейчас находятся в очень хорошей форме, поэтому ожидать положительного результата гостям будет очень сложно. Смогут ли подопечные Дулуба удивить?

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"Динамо" (Киев) - ЛНЗ (Черкассы)

VBET Лига. 22-й тур

8 апреля, Киев, "Динамо им. Валерия Лобановского", 15:30

Видеотрансляция: 2+2

"Динамо": последние новости

Киевляне уже поднялись на третье место, и они всего на два очка отстают от "Кривбасса" и имеют две игры в запасе. В весенней части сезона "Динамо" радует своих болельщиков результатами. Киевляне набрали шестнадцать из восемнадцати возможных очков. Отметим, что за пять предыдущих игр футболисты "Динамо" забили двенадцать голов, а пропустили всего два.

В четверг подопечные Шовковского не оставили шансов "Заре" - 3:0. Победу команде Александра Шовковского обеспечили точные удары Александра Андриевского, Владислава Кабаева и Владимира Бражко. Динамовцы играли агрессивно, контролировали мяч и не дали соперникам никаких шансов. Каждый футболист знает, что и как ему делать в том или ином эпизоде. Безусловно, в этом заслуга тренерского штаба. Голевая гостевая клубная рекордная серия "Динамо" в УПЛ длится 34 матча - 79 голов. Есть все шансы, что победная серия киевлян продолжится.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Волошин, Шапаренко, Кабаев - Ванат

ЛНЗ: последние новости

Черкасский коллектив под руководством Олега Дулуба пока не радует своих болельщиков результатами. Черкасский клуб ходит в середняках УПЛ. В настоящее время команда расположилась на девятом месте турнирной таблицы. Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. Вот только не побеждает ЛНЗ уже 4 матча подряд.

ЛНЗ нестабильно играет весной. Например, команда может проиграть "Минаю", а затем сыграть вничью с "Днепром-1". Однако с уверенностью можно сказать, что против этого коллектива легко точно никому не будет.

В прошлом туре подопечные Дулуба минимально уступили "Руху" - 0:1. Это очень досадное поражение, ведь пропустили гол с пенальти на пятой компенсированной минуте. К тому же, из-за дисквалификации не сможет сыграть в Киеве Арад Бар.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Ковалев, Норенков, Каплиенко, Тиль, Рыбалка, Яшари, С. Шестаков, Молло, Г. Пасич.

"Динамо" – ЛНЗ: последние матчи команд

"Динамо": пять последних матчей

04.04. "Заря" – "Динамо" 0:3 (УПЛ)

31.03. "Ворскла" – "Динамо" 1:5 (УПЛ)

12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)

7.03. "Верес" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)

2.03. "Динамо" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

ЛНЗ: пять последних матчей

01.04. "Рух" – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

23.03. ЛНЗ - "Минай" 1:2 (УПЛ)

12.03. ЛНЗ – "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)

8.03. "Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

1.03. "Полесье" – ЛНЗ 0:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42-17 +25 46 0 2 Кривбасс 22 14 4 4 40-22 +18 46 0 3 Динамо 20 14 2 4 49-22 +27 44 0 4 СК Днепр-1 22 12 6 4 31-19 +12 42 0 5 Рух 22 10 9 3 33-21 +12 39 0 6 Полесье 22 9 6 7 27-21 +6 33 0 7 Ворскла 22 8 5 9 22-33 -11 29 0 8 Черноморец 21 8 2 11 30-29 +1 26 0 9 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 -5 25 0 10 Колос 21 5 9 7 15-17 -2 24 0 11 ФК Александрия 21 6 6 9 17-26 -9 24 0 12 Заря 20 5 7 8 20-25 -5 22 0 13 Верес 22 4 7 11 21-33 -12 19 0 14 Оболонь 22 4 6 12 12-31 -19 18 0 15 Металлист 1925 22 4 4 14 22-41 -19 16 0 16 ФК Минай 21 2 8 11 13-32 -19 14 0

"Динамо" – ЛНЗ: личные встречи

Команды между собой играли всего однажды. В первой части сезона в Черкассах "Динамо" выиграло со счетом 4:2. Кстати, киевский клуб тогда тренировал еще Мирча Луческу.

Факты и цифры

Беспроигрышная серия "Динамо" в УПЛ продолжается 10 игр: 9 побед и ничья;

ЛНЗ не может выиграть четыре матча подряд;

80-й матч Олега Дулуба у руля разных клубов УПЛ: +23=27-30 мяча 77-103.

"Динамо" – ЛНЗ: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" – ЛНЗ от UA-Футбол

Безусловно, киевляне бесспорные фавориты этого противостояния. Подопечные Шовковского сейчас играют очень мощно и рационально. Похоже, что шансов у гостей нет. Однако не стоит недооценивать черкасский коллектив, который может навязать борьбу любому сопернику. Ничья из "Днепром-1" яркое тому свидетельство. Зацепиться за очки будет непросто, но забить ЛНЗ может. Прогноз – обе команды забьют (2.16)