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Динамо – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2024 года
Динамо - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
В матче 23-го тура УПЛ "Динамо" будет принимать ЛНЗ. Киевляне сейчас находятся в очень хорошей форме, поэтому ожидать положительного результата гостям будет очень сложно. Смогут ли подопечные Дулуба удивить?
"Динамо" (Киев) - ЛНЗ (Черкассы)
VBET Лига. 22-й тур
8 апреля, Киев, "Динамо им. Валерия Лобановского", 15:30
Видеотрансляция: 2+2
"Динамо": последние новости
Киевляне уже поднялись на третье место, и они всего на два очка отстают от "Кривбасса" и имеют две игры в запасе. В весенней части сезона "Динамо" радует своих болельщиков результатами. Киевляне набрали шестнадцать из восемнадцати возможных очков. Отметим, что за пять предыдущих игр футболисты "Динамо" забили двенадцать голов, а пропустили всего два.
В четверг подопечные Шовковского не оставили шансов "Заре" - 3:0. Победу команде Александра Шовковского обеспечили точные удары Александра Андриевского, Владислава Кабаева и Владимира Бражко. Динамовцы играли агрессивно, контролировали мяч и не дали соперникам никаких шансов. Каждый футболист знает, что и как ему делать в том или ином эпизоде. Безусловно, в этом заслуга тренерского штаба. Голевая гостевая клубная рекордная серия "Динамо" в УПЛ длится 34 матча - 79 голов. Есть все шансы, что победная серия киевлян продолжится.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Волошин, Шапаренко, Кабаев - Ванат
ЛНЗ: последние новости
Черкасский коллектив под руководством Олега Дулуба пока не радует своих болельщиков результатами. Черкасский клуб ходит в середняках УПЛ. В настоящее время команда расположилась на девятом месте турнирной таблицы. Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. Вот только не побеждает ЛНЗ уже 4 матча подряд.
ЛНЗ нестабильно играет весной. Например, команда может проиграть "Минаю", а затем сыграть вничью с "Днепром-1". Однако с уверенностью можно сказать, что против этого коллектива легко точно никому не будет.
В прошлом туре подопечные Дулуба минимально уступили "Руху" - 0:1. Это очень досадное поражение, ведь пропустили гол с пенальти на пятой компенсированной минуте. К тому же, из-за дисквалификации не сможет сыграть в Киеве Арад Бар.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Ковалев, Норенков, Каплиенко, Тиль, Рыбалка, Яшари, С. Шестаков, Молло, Г. Пасич.
"Динамо" – ЛНЗ: последние матчи команд
"Динамо": пять последних матчей
04.04. "Заря" – "Динамо" 0:3 (УПЛ)
31.03. "Ворскла" – "Динамо" 1:5 (УПЛ)
12.03. "Динамо" - "Заря" 2:0 (УПЛ)
7.03. "Верес" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)
2.03. "Динамо" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)
ЛНЗ: пять последних матчей
01.04. "Рух" – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)
23.03. ЛНЗ - "Минай" 1:2 (УПЛ)
12.03. ЛНЗ – "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)
8.03. "Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)
1.03. "Полесье" – ЛНЗ 0:1 (УПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|20
|14
|4
|2
|42-17
|+25
|46
|0
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40-22
|+18
|46
|0
|3
|Динамо
|20
|14
|2
|4
|49-22
|+27
|44
|0
|4
|СК Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31-19
|+12
|42
|0
|5
|Рух
|22
|10
|9
|3
|33-21
|+12
|39
|0
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27-21
|+6
|33
|0
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22-33
|-11
|29
|0
|8
|Черноморец
|21
|8
|2
|11
|30-29
|+1
|26
|0
|9
|ЛНЗ
|22
|6
|7
|9
|21-26
|-5
|25
|0
|10
|Колос
|21
|5
|9
|7
|15-17
|-2
|24
|0
|11
|ФК Александрия
|21
|6
|6
|9
|17-26
|-9
|24
|0
|12
|Заря
|20
|5
|7
|8
|20-25
|-5
|22
|0
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21-33
|-12
|19
|0
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-31
|-19
|18
|0
|15
|Металлист 1925
|22
|4
|4
|14
|22-41
|-19
|16
|0
|16
|ФК Минай
|21
|2
|8
|11
|13-32
|-19
|14
|0
"Динамо" – ЛНЗ: личные встречи
Команды между собой играли всего однажды. В первой части сезона в Черкассах "Динамо" выиграло со счетом 4:2. Кстати, киевский клуб тогда тренировал еще Мирча Луческу.
Факты и цифры
Беспроигрышная серия "Динамо" в УПЛ продолжается 10 игр: 9 побед и ничья;
ЛНЗ не может выиграть четыре матча подряд;
80-й матч Олега Дулуба у руля разных клубов УПЛ: +23=27-30 мяча 77-103.
"Динамо" – ЛНЗ: ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Динамо" – ЛНЗ от UA-Футбол
Безусловно, киевляне бесспорные фавориты этого противостояния. Подопечные Шовковского сейчас играют очень мощно и рационально. Похоже, что шансов у гостей нет. Однако не стоит недооценивать черкасский коллектив, который может навязать борьбу любому сопернику. Ничья из "Днепром-1" яркое тому свидетельство. Зацепиться за очки будет непросто, но забить ЛНЗ может. Прогноз – обе команды забьют (2.16)
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