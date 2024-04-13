Полесье – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2024

В Житомире в матче 24-го тура УПЛ шестая команда чемпионата будет принимать десятую. Между соперниками разница в одиннадцать зачетных пунктов, но не стоит недооценивать "Колос", который должен навязать борьбу хозяевам.

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УПЛ. 24-й тур. 14.04.2024

Житомир. "Центральный городской стадион"

"Полесье" 18:00 "Колос"

Арбитр: Афанасьев Александр

Новости "Полесья"

После вылета из Кубка Украины Сергей Шищенко решил кардинально сменить состав команды на игру против "Миная". На скамейке оказались Бойко, Танковский, Кравченко, Ндукве, Грицук, Петряк. Как ни странно, но такие изменения принесли результат. Прервалась безвыигрышная серия "Полесья" в чемпионате, продолжавшаяся 8 игр: 4 ничьих и 4 поражения. Отметим дубль 21-летнего венесуэльского нападающего Луифера, которого можно считать героем матча. Для легионера это дебютные голы за "Полесье". Возможно, именно Луифер сможет заменить достойно Макуану, без которого у "Полесья" были существенные проблемы с конструктивом.

Эта победа позволила житомирскому клубу оторваться от "Ворсклы", но стабильности этому коллективу все же не хватает. Сейчас сложно говорить, в каком направлении будет двигаться эта команда. Может, победа в Ужгороде была разовой акцией? Ответ на этот вопрос сможем узнать уже в воскресенье.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик - Смоляков, Кравец, Чоботенко, Крушинский - Таллес, Мустафаев, Козак, Назаренко - Луифер, Тейлор

Новости "Колоса"

Подопечные Вишняка никак не могут занести себе в актив старт весенней части сезона. За шесть матчей команда набрала всего четыре очка. Неделю назад коллективу из Ковалевки наконец-то удалось прервать свою проигрышную серию. "Колос" впервые за пять игр не проиграл - ничья с "Металлистом 1925". Возможно, сказывается отсутствие турнирной мотивации, ведь команда уже не имеет шансов на еврокубки, но и от зоны вылета существенный гандикап. Не так давно в СМИ была информация, что руководство "Колоса" такие результаты и отношения не устраивает, но пока никаких изменений нет.

В домашнем матче против "Металлиста 1925" подопечные Вишняка пытались больше играть с позиции силы, но не все у них получалось. Из десяти ударов по воротам – только четыре были в створ. Остается очень много вопросов по игре коллектива из Ковалевки в заключительной трети поля.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн - Бондаренко, Бурда, Черноморец, Цуриков, Ореховский, Рангел, Лучкевич, Топалов, Богданов, Паулаускас

"Полесье" – "Колос". Личные встречи

Соперники между собой сыграли три матча и дважды это было во время спаррингов на сборах. Таким образом, дважды команды сыграли вничью, а однажды победило "Полесье" – 3:2. Матч первого круга в Ковалевке завершился со счетом 0:0.

Последние матчи

Последние пять матчей "Колоса"

"Колос" - "Металлист 1925" 1:1

"Колос" - "Днепр-1" 0:2

"Колос" - "Кривбасс" 0:1

"Колос" - "Шахтер" 2:3

"Колос" - "Движение" 0:1

Последние пять матчей "Полесья"

"Минай" - "Полесье" 2:3

"Полесье" – "Ворскла" 0:1

"Полесье" – "Черноморец" 1:4

"Оболонь" - "Полесье" 0:1

"Полесье" – "Александрия" 1:2

Факты и цифры

Прервалась безвыигрышная серия "Полесье" в чемпионате, продолжавшаяся 8 игр: 4 ничьих и 4 поражения;

Завершилась проигрышная серия "Колоса" в чемпионате, длившаяся 4 игры;

В единственной личной официальной встрече соперники голов не забивали

"Полесье" - "Колос": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Полесье" - "Колос" от UA-Футбол

Это должен быть равный матч более или менее равных по классу соперников. Сложно кому-то отдать предпочтение, ведь "Полесье" и "Колос" весной не впечатляют. Возможно, победа над "Минаем" пойдет на пользу подопечным Шищенко, но идеальной их игру никак нельзя назвать. "Колос" также не отличается стабильностью. Ожидаем вязкий футбол с большим количеством борьбы. Прогноз – тотал голов меньше 2.0 (1.77)