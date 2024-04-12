Рух - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.04.2024

Первый игровой день 23-го тура родной УПЛ очным поединком закроют "Рух" и "Кривбассс". Во Львове команда Виталия Пономарева будет принимать подопечных Юрия Вернидуба. Встреча состоится на "Арене Львов". Этот матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

13.04.2024. Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Балакин Николай

"Рух" 18:00 "Кривбасс"

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"Рух": последние новости

К матчу с донецким "Шахтером" в прошлом туре львовяне набрали мощный ход. До поражения от "горняков" победная серия команды Виталия Пономарева насчитывала сразу четыре поединка подряд.

В частности, речь идет о гостевых триумфах над ковалевским "Колосом" Ярослава Вишняка (1:0), "Днепром-1" Юрия Максимова (1:0), харьковским "Металлистом 1925" Виктора Скрипника (4:1), а также - о домашней минимальной победе над черкасским ЛНЗ Олега Дулуба (1:0). А стартовали "львы" в весенней части УПЛ с ничьи на своем поле с житомирским "Полесьем" (1:1).

Если возвращаться к предыдущему туру, то "Рух" ничего не сумел предложить "горнякам" и уступил футболистам Марино Пушича - со счетом 1:3. Впрочем, учитывая статус соперника, этот матч стоит выносить за скобки.

В общем, дела у львовского клуба идут очень хорошо. Футболисты "Руха" находятся в хороших игровых и физических кондициях, что вылилось в 13 набранных очков из 18 возможных. Очень приличный результат!

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Лях, Холод, Слюбык, Сыч, Таллес, Дидык, Пастух, Плюмен, Федор, Квасница.

"Кривбасс": последние новости

Команда Юрия Вернидуба аналогичным образом провела первые шесть туров весенней части. За это время "Кривбасс" также добыл 13 зачетных баллов. Эти очки криворожскому коллективу принесли минимальные домашние победы над киевской "Оболонью" (1:0) и ковалевским "Колосом" (1:0), а также выездные триумфы в матчах с черкасским ЛНЗ (0:3) и ровенским "Вересом" (0:2).

Единственное фиаско во второй части украинского первенства "Кривбасс" также потерпел от донецкого "Шахтера", получив разгром 2:5.

В последнем же туре криворожцы расписали ничью с полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского (1:1). "Бело-красно-черные" первыми открыли счет в той встрече, однако довольно быстро пропустили от "зеленых" и упустили победу.

"Кривбасс" выглядит как единый монолитный механизм и знает свои сильные стороны. Хотя и криворожский клуб декларирует свои текущие цели в чемпионате как максимально высокие, однако "горняки" Марино Пушича убежали слишком далеко. Донецкая команда имеет два очка гандикапа, и при этом два матча в запасе. И пока, вообще не видно, за счет чего или кого действующий чемпион может потерять очки. Особенно, учитывая текущую игровую форму "Шахтера".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Вакулко, Бизимана, Соса, Хомченовский, Кожушко.

"Рух" - "Кривбасс". Последние матчи

Рух:

Кривбасс:

"Рух" - "Кривбасс". Личные встречи

Львовяне и криворожцы имеют достаточно небогатую историю очных противостояний. Между собой на футбольном поле "Рух" и "Кривбасс" пересекались трижды. Все эти поединки прошли под эгидой УПЛ. Статистика с минимальным преимуществом на стороне "бело-красно-черных".

Статистика очных поединков:

Победы: 2 - 1

Забитые мячи: 5 - 3

В среднем голов за матч: 1.67 - 1.00

Самая большая победа: 3:1 - 0:1

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"Рух" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Рух" - "Кривбасс". Турнирное положение команд

Оба коллектива идут в лидерах украинского первенства. На данном этапе подопечные Юрия Вернидуба занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 47 зачетных баллов. Что касается "Руха", то команда Виталия Пономарева расположилась на пятой строчке с 39 очками.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 21 15 4 2 45 - 18 49 2 Кривбасс 23 14 5 4 41 - 23 47 3 Динамо 21 14 3 4 50 - 23 45 4 СК Днепр-1 23 12 7 4 33 - 21 43 5 Рух 23 10 9 4 34 - 24 39 6 Пол есье 23 10 6 7 30 - 23 36 7 Ворскла 23 8 6 9 23 - 34 30 8 Черноморец 22 9 2 11 33 - 31 29 9 ЛНЗ 23 6 8 9 22 - 27 26 10 Колос 22 5 10 7 16 - 18 25 11 ФК Александрия 22 6 6 10 19 - 29 24 12 Заря 21 5 8 8 22 - 27 23 13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19 14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 31 18 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17 16 ФК Минай 22 2 8 12 15 - 35 14

"Рух" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 2:2. Даже несмотря на гостевой статус поединка, букмекеры считают фаворитом криворожский коллектив. Хотя и обе команды не сумели победить в своих прошлых поединках, однако находятся в хороших игровых кондициях. Поэтому поставим на результативную ничью. Тем более, коэффициент 3,3 выглядит довольно симпатично.