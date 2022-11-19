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Катар – Эквадор. Анонс и прогноз матча-открытия ЧМ на 20.11.2022
Хозяев ждёт нелёгкий бой в первом туре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Etsuo Hara
Уже в воскресенье стартует Чемпионат мира-2022. Хозяева турнира попробуют удивить, но даже не в самой сложной группе любой набор очков от Катара станет сенсацией. Многое определит итог первого тура: он может как задать победный импульс команде Феликса Санчеса, так и полностью убить их мотивацию – соперники дальше будут только сложнее.
Катар
Катар впервые в истории сыграет на Чемпионате мира. Страну экстренно офутболили за последние 12 лет, когда получили право на проведение мундиаля, и даже получили некоторые плоды. В 2019-м году "бордовые" впервые выиграли Кубок Азии. Там были и победы над фаворитами из Южной Кореи и Японии, и погром хозяев из ОАЭ. Затем был мощный перфоманс на арабском кубке наций.
Главные преимущества этой команды, кроме фактора домашних трибун и отсутствия потребности в акклиматизации, – это сыгранность. Костяк этой сборной формировался экс-тренером молодёжки "Барсы" Феликсом Санчесом ещё в 2013-2015 годах в команде U-19. Затем большая часть игроков вместе с наставником плавно доросли до главной национальной команды.
Также Катар, весь состав которого представляют игроки из домашнего чемпионата, ещё в середине сентября остановил клубный чемпионат, чтобы у сборной было время на подготовку. Это большая роскошь в нынешних условиях.
Эквадор
Впечатляющая квалификация к Чемпионату мира дарит надежду, что Эквадор сумеет повторить достижения 2006-го года, когда их сборная пробилась в плей-офф. Густаво Альфаро везёт на мундиаль очень молодую команду, и это может сыграть свою роль. Особенно против хозяев турнира. Однако на стороне "ла три" опыт уже чисто футбольный – тот же Мойзес Кайседо или Пьеро Инкапье в свои 20-21 год за своими плечами имеют столько матчей на высшем уровне, сколько всему Катару и не снилось.
Эквадор играет в довольно раскованный футбол, хоть и не всегда первым номером. Так что подопечные Альфаро вполне вероятно отдадут мяч хозяевам для их тики-таки, но на переходах будут жалить не на шутку. Или наказывать за наглый прессинг. Так что свои момент многоопытный Эннер Валенсия будет иметь.
Главный вопрос перед матчем – кондиции Карлоса Груэсо. Опорник "Аугсбурга" вместе с Кайседо формулирует одну из самых агрессивных связок разрушителей на турнире. И их роль в матче против помешанного на контроле мяча Катара вдвойне важна.
Статистика и факты
- На последних 13 из 21 ЧМ хозяева доходили до полуфинала
- Катар выиграл свой первый важный трофей в 2019, взяв Кубок Азии
- Это 4-й ЧМ для Эквадор, все – в этом веке
- Катар никогда не играл на мундиале
- Эквадор имеет самый молодой состав на турнире (25 лет – средний возраст)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Катар – Эквадор от UA-Футбол
Обычно на матч-открытие ЧМ нет ставки лучше, чем не проигрыш хозяев. Но из-за всякого отсутствия опыта на Катар ставить не хочется. Эквадор прекрасно умеет защищаться компактно и навязывать игру с акцентом на физику, что явно усложнит игру более техничному сопернику. В чём точно мало сомнений, так это в низких голевых осадках. Ставка: тотал ниже 2.5 с коэффициентом в районе 1.54.
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