Франция - Австралия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 22.11.2022

Действующие обладатели Кубка мира начинают защиту титула матчем с одним из главных аутсайдеров турнира. Несмотря на все свои проблемы, Франция не имеет права на другой результат, кроме победы.

Здесь все очень неоднозначно. Дидье Дешам привез в Катар одну из сильнейших сборных планеты, но она могла быть еще лучше, если бы не травмы Канте, Погба и Бензема.

С одной стороны, потеря трех суперзвезд должна была ослабить Францию, с другой - "Ле Бле" выиграли лишь 1 матч из последних 6 во всех турнирах, одолев дома Австрию (2:0). О сохранении титула в Лиге наций даже речь не шла - французы едва не вылетели в низший дивизион. Рисунок игры, ее качество падали долго, но хуже всего - инертность. Два поражения от Дании в Лиге наций случились именно из-за равнодушия. Может, травмы - это шанс?

Benjamin Pavard, Dayot Upamecano and Lucas Hernández are expected to start for France against Australia [@lequipe] pic.twitter.com/yGEmQwK1c3