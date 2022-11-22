Франция - Австралия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 22.11.2022

Действующие обладатели Кубка мира начинают защиту титула матчем с одним из главных аутсайдеров турнира. Несмотря на все свои проблемы, Франция не имеет права на другой результат, кроме победы.

Чемпионат мира. 1-й тур

22 ноября. Эль-Вакра. "Эль Джануб"

Франция 21:00 Австралия

Арбитр: Виктор Гомес (ЮАР)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Франции

Здесь все очень неоднозначно. Дидье Дешам привез в Катар одну из сильнейших сборных планеты, но она могла быть еще лучше, если бы не травмы Канте, Погба и Бензема.

С одной стороны, потеря трех суперзвезд должна была ослабить Францию, с другой - "Ле Бле" выиграли лишь 1 матч из последних 6 во всех турнирах, одолев дома Австрию (2:0). О сохранении титула в Лиге наций даже речь не шла - французы едва не вылетели в низший дивизион. Рисунок игры, ее качество падали долго, но хуже всего - инертность. Два поражения от Дании в Лиге наций случились именно из-за равнодушия. Может, травмы - это шанс?

Benjamin Pavard, Dayot Upamecano and Lucas Hernández are expected to start for France against Australia [@lequipe] pic.twitter.com/yGEmQwK1c3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2022

С Австралией обескровленной Франции простят посредственное качество футбола, но только не еще одну игру без "горящих глаз". Ну, и еще здесь обязательна победа, ведь соперник - Австралия - слишком слабый. В европейской Лиге наций сборные такого класса играют в дивизионе С.

Новости Австралии

Если Франции обязательно победить Австралию, то ключевая задача "Соккеруз" - не опозориться, как Иран в матче с Англией (2:6).

Сделать это будет сложно. Костяк австралийцев составляют игроки клубов, вроде "Хартс", "Миддлсбро", "Сток Сити", "Санкт-Паули", а почти все форварды выступают в домашней А-Лиге. Их уровень таков, что Австралия даже не прошла через слабый азиатский отбор и была вынуждена играть плей-офф.

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Команда Грэма Арнольда играет по схеме 4-5-1; атакует спорадически, а ее защитники неплохи в персональной опеке, но часто ошибаются позиционно. Если Мбаппе, Дембеле и Гризманн не забудут выйти на поле, они забьют не раз. Касательно шансов Австралии, то они в скорости флангов Мабиля и Леки, а также командной подстраховке в тылу. Если класса нет - надо брать количеством и давить физикой а-ля середняк Чемпионшипа, где большинство "Соккеруз" и играют.

Франция - Австралия: статистика личных встреч

Четыре года назад жребий уже сводил Францию и Австралию в одной группе на ЧМ, и тогда "Ле Бле" пришлось помучиться с желтым "автобусом" - 2:1. Вряд ли после той победы кто-то верил, что Франции под силу выиграть ЧМ.

Ну, а единственная победа "Соккеруз" над Францией датирована июнем 2001-го - тогда на Кубке конфедераций единственный мяч записал на свой счет Клейтон Зейн.

Последние матчи Франции

Последние матчи Австралии

Ориентировочные составы

Дидье Дешам после травмы Бензема наигрывал тройку хавбеков с Гризманном - похоже, именно Антуан дополнит Рабьо и Чуамени в центре поля. В то же время Дембеле и Жиру помогут Мбаппе впереди.

В обороне наиболее вероятна пара Конате - Упамекано. Оба защитники крепкие, уже закаленные, но все же такой центр защиты Франции выглядит несколько сенсационно.

Касательно Австралии, то здесь наиболее болезненная травма вингера "Хиберниана" Мартина Бойла - вероятно, его заменит Авер Мабель из "Кадиса".

Франция: Льорис - Павар, Конате, Упамекано, Люка Эрнандес - Чуамени, Рабьо, Гризманн - Дембеле, Жиру, Мбаппе

Австралия: Райт - Аткинсон, Райт, Роулз, Бехич - Мабиль, Муй, Хрустич, Ирвин, Леки - Макларен

Франция - Австралия: ставки и коэффициенты

Франция - Австралия: прогноз от UA-Футбол

Австралия не та сборная, которая сможет лишить суперзвезд пространства на 90 минут, и вы точно знаете, кто у французов наилучше умеет пользоваться свободными метрами перед собой.

Поставим на гол Килиана Мбаппе - БК предлагают ставку с коэффициентами 1,7-1,8.