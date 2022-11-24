Криштиану Роналду вообще здесь? Португалия - Гана: Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 24.11.2022

В 2002-ом году Португалия не прошла групповой турнир Чемпионата Мира из-за поражения от Южной Кореи, в 2014-ом была в одной группе с Ганой и также не прошла, в 2018-ом вылетела в 1/8 финала от Уругвая. Со всеми этими соперниками она сейчас в одной группе. Шанс взять реванш? Или же повторение как фарс? Гану она тогда хотя бы победила. Криштиану Роналду забил победный гол. У него сегодня также шанс взять реванш. И все также может обернуться фарсом.

24 ноября. 18:00. Чемпионат Мира. Группа Н. Первый тур

Доха. "Стадиум 974"

Португалия - Гана

Главный арбитр: Исмаил Элфат (США)

В последние недели "Селесао" пытаются спастись от цунами, вызванного событиями и комментариями вокруг Криштиану Роналду и "Манчестер Юнайтед". Надеясь, что сообщение о его окончательном изгнании из английского клуба успокоит всех, и прежде всего его самого, и высвободит мысли и силы капитана для сборной. Он уже опубликовал твит с патриотическим призывом поднять флаг Португалии как можно выше и принести радость и гордость португальцам.

Шансы переключиться у КриРо и сборной немалы. Они уже не раз демонстрировали такое умение в предыдущих случаях. А сейчас главный тренер Фернанду Сантуш заявляет, что за все эти дни не слыхал ни от кого из игроков, ни в каких разговорах ни единого слова об этой теме. Все говорят о сборной, о Чемпионате Мира.

Тем более, что есть о чем говорить. Великолепный состав хотят назвать Золотым поколением, а для этого нужны подтверждения результатами. Таких пока что нет. Среди последних, вперемешку с 4:0 над Чехией и Швейцарией в Лиге Наций, и поражение от последней, а также 0:1 дома в решающем матче от Испании и невыход из группы ЛН. В целом скептицизма вокруг сборной немало, и 68-летнего Сантуша обвиняют в неумении использовать её атакующий потенциал.

Кульминацией подготовки к Чемпионату стала победа в товарищеском матче на переполненном лиссабонском "Жозе Альваладе" над Нигерией со счетом 4:0. Правда, игра была не слишком мощной, соперник не реализовал пенальти, и Сантушу не понравилась игры команды после того, как добыла большое преимущество в счете.

Гана эту же Нигерию в марте в плей-офф за выход на Чемпионат Мира переиграла с огромным трудом, благодаря гостевым голам (0:0, 1:1). С огромным трудом, по пенальти, переиграла её и в сентябре в плей-офф за выход на Чемпионат Африки. Правда, последнее можно не вспоминать, поскольку в таком Чемпионате участвуют лишь команды, составленные из игроков местных чемпионатов. Но в целом "Чёрным Звездам" в последние годы особо нечем гордиться.

На Чемпионате Мира-2018 Гана не играла, на ЧМ-2014 набрала лишь одно очко в трех матчах, в последних Кубках Африки также далека от лидеров. В последнем даже не вышла из группы. Поколение четвертьфинала-2010 ушло, а новое гораздо слабее.

Подопечные Отто Аддо, для которого это первая работа главным тренером в карьере (после долгих лет работы в клубах Бундеслиги игроком, скаутом, тренером молодёжи и помощником главного), в последние полгода играли очень активно. Хорошая практика для наставника, возглавившего сборную лишь в феврале. Побеждали слабые сборные своего континента, играли вничью с Чили, были разгромлены Японией и Бразилией. В ноябре же переиграли Швейцарию со счетом 2:0.

Играет команда Аддо обычно осторожно. И уж точно будет так играть против Португалии, которая часто доминирует, но часто застревает в позиционных атаках и не знает, что делать с мячом. Хотя Сантуш заявляет, что команда в фантастическом настроении, даёт ему все гарантии, собирается радоваться футболу и на сто процентов уверен, что будет играть интенсивно. Такое у нее далеко не всегда получается.

Интересно, что судить матч будет арбитр из США. Ещё одной страны, из-за которой Португалия не вышла из группы в 2002-ом и 2014-ом.

Кадры

Ганцам все же есть чем удивить соперника. Новичок сборной Иньяки Уильямс и новая сенсация "Аякса" Мохаммед Кудус будут убегать, Томас Партей из "Арсенала" - цементировать центр поля, тандем центральных защитников составят Салису из "Саутгепмтона" и Амартей из "Лестера". Одой из "Брюгге" может закрыть любую позицию в обороне. Из былых времен остались братья Айю. Андре против швейцарцев обошел Асамоа Гьяна и стал рекордсменом по матчам за сборную - 110.

У португальцев на турнир не приехал Жота, и за его место на левом фланге атаки борются лучший игрок Серии А Леау, не забивавший за сборную, и разочарование "Атлетико" и сборной Феликс. На противоположном выйдет Отавиу либо Бернарду Силва. Хотя последний, возможно, усилит центр поля. Бруну Фернандеш принес место на ЧМ дублем против Северной Македонии, но, кроме этого, ничего для сборной в карьере не сделал. Пора.

Отсутствующих нет, но Мендеш только вернулся после травмы и, возможно, уступит место на левом фланге обороны Геррейру. А Криштиану Роналду пропустил матч против Нигерии из-за болезни. Официально. Из последних своих девяти матчей за сборную он забил лишь в одном, и даже в Португалии уже позволяют себе крамольные мысли о том, что скорее мешает команде. Он вообще в Катаре в плане здоровья - физического, психологического? Или где-то далеко?

Прогноз: Португалия - Гана 2:1

Гана организована в обороне, а ее атака сильна по именам. Африканские сборные пока что выглядят на Мундиале очень прилично - Сенегал проиграл в концовке, Тунис и Марокко не проиграли вообще. А португальцы свои последние три Чемпионата Мира начинали без побед, одержали лишь три в 13-ти последних матчах на них. Не любят они этот турнир. И для их неудачи есть объективные причины - помехи Роналду, консерватизм в атаке. Но для их успеха причин больше.