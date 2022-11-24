 Уэльс - Иран. Анонс и прогноз матча ЧМ-2022 на 25.11.2022 ᐉ UA-Футбол
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Уэльс - Иран. Анонс и прогноз матча ЧМ-2022 на 25.11.2022

Чемпионат мира
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Смогут ли валлийцы "похоронить" иранцев так, как это сделала сборная Англии?

Уэльс - Иран. Анонс и прогноз матча ЧМ-2022 на 25.11.2022

Фото: Soccer, football or whatever

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра в матче второго тура Чемпионата мира встретятся команды Уэльса и Ирана. Матч обещает быть совсем не скучным, если вспомнить недавний поединок, в котором азийская сборная встречалась с Англией. Что можно сказать о командах более детально - сейчас рассмотрим.

Содержание

Чемпионат мира 2022 года, второй тур

25.11.2022, 12:00, стадион "Ахмад Бин Али", Аль-Райан

Судья: М. Эскобар (Гватемала)

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Уэльс

Сборная Уэльса в группе квалификации на Чемпионат мира-2022 заняла вторую строчку в таблице. 15 очков в 8 поединках позволили валлийцам финишировать вторыми после бельгийцев, опередив всего на один зачетный пункт сборную Чехии. Также в группе с ними была Эстония и Беларусь, но ничего серьезного эти команды собой не представляли. В плей-офф Уэльс переиграл Австрию, а затем, как все мы помним, национальную сборную Украины.

В матче первого тура команда Роба Пейджа встречалась со сборной США. Сначала американцы смогли выйти вперед силами Тимоти Веа с паса Пулишича, но уже скоро стало видно, что Уэльс во многом опережает соперника. Результатом усилий валлийцев на протяжении конца первого и всего второго тайма стал гол Бэйла с пенальти на 82-й минуте. Таким образом, команды поделили очки пополам.

Ориентировочный состав: Хэннесси – Дэвис, Родон, Мефам – Уильямс, Рэмси, Ампаду, Робертс – Джеймс, Бэйл, Уилсон.

Иран

Азийская сборная уверенно прошла квалификацию, обеспечив себе путёвку в Катар за три тура до финиша отбора. Команда набрала 25 очков в 10 матчах, и этот результат стал лучшим показателем в истории Ирана. Персы по два раза обыграли Ирак, Сирию, Ливан и ОАЭ. Из этих 8 побед 7 были сухими, а в оставшемся поединке иранцы пропустили только один гол. Однако, во встречах с Южной Кореей такого успеха не было: Иран сначала сыгрыл вничью (1:1), а затем проиграл (0:2).

Азийская сборная показала себя очень плохо в матче первого тура ЧМ в Катаре. Иранцы были в пух и прах разгромлены сильной Англией (6:2). В этом поединке подопечные Драгана Скочича почти не имели шансов. Успеет ли коуч поработать над ошибками настолько, чтобы не допустить в завтрашнем матче аналогичного провала, мы увидим уже скоро.

Ориентировочный состав: Бейранванд, Пуралиганджи, Чешми, Хоссейни – Мохаррами, Нуроллахи, Карими, Хаджсафи, Мохаммади – Джаханбахш, Тареми.

Ставки и коэффициенты

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Прогноз от сайта UA-Football

Вряд ли можно прогнозировать успех Ирана в завтрашнем матче, но и полностью списывать персов со счетов не стоит. Подопечные Пейджа будут давить и идти вперед, но не спровоцирует ли это ошибки в обороне, которые можно было наблюдать в матче с США? В любом случае, валлийцы не будут завтра играть от защиты. Прогноз: победа Уэльса, обе забъют.

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В статье: Уэльс Иран ЧМ-2022
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