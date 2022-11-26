Франция – Дания. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Поединок Франции и Дании является наиболее статусным матчем группы D. После проведения жеребьевки финальной части Чемпионата мира 2022 именно эти команды были провозглашены фаворитами квартета и главными претендентами на выход в стадию плей-офф. Более того, Франция, несмотря на все огромные кадровые потери, остается в топ-списке фаворитов всего чемпионата. Данию очень часто называют наиболее интересной командой среди не грандов.

Подопечные Дидье Дешама свой статус подтвердили в стартовом матче против Австралии. Правда, все для них началось тогда плохо – они первыми пропустили и потеряли из-за травмы Люка Эрнандеса. Но, как выяснилось, это повреждение только помогло французам. Вместо Люки вышел его брат Тео, сначала выполнивший несколько неточных передач, а затем вошедший в игру и ставший автором голевой передачи на Адриена Рабио, когда счет стал 1:1. Затем забивали только "Ле Блё" – один гол Килиана Мбаппе и дубль Оливье Жиру. Больших выводов из этого матча делать не будем, ведь по индивидуальной силе игроков Австралия – среди самых слабых в Катаре.

Дания же начала соревнования с ничьей против Туниса, 0:0. Инициатива принадлежала Кристиану Эриксену и компании, но нельзя говорить, что они переигрывали соперника. Особенно датчанам не хватало остроты в финальной стадии атак.

Теперь они должны не проиграть действующим чемпионам мира или верить, что Австралия с Тунисом сыграют вничью, иначе шансы на выход из группы резко упадут.

Дания и Франция просто не могут жить одна без одной. На прошлом чемпионате мира они играли в одной группе (0:0), а также в одном квартете были в Лиге Наций. Кстати, в Лиге Наций датчане дважды выиграли у французов (2-1 и 2-0).

Ставка и прогноз

Дания не проиграет.

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