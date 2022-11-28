Чемпионат мира, 2-й тур, группа H

28 ноября. Аль-Райян, "Эдюкейшн Сити Стэдиум"

Южная Корея – Гана 15:00

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Южная Корея

Южная Корея стартовала на мундиале с позитивного результата – ничьи с Уругваем, считавшегося фаворитом встречи. Это были довольно типичные и унылые для катарского ЧМ нули, но подопечных Паулу Бенту есть за что похвалить. "Воины Тэджу" владели игровой инициативой и показали приличные навыки позиционного футбола.

Другое дело, что сквозь Хименеса, Година и особенно Феде Вальверде с Бентанкуром пробиться очень сложно. Потому азиатская команда толком ничего из своего преимущества во владении выдавить не смогла.

Теперь Южной Корее предстоит сыграть с наиболее близким по силе оппонентом, и пожалуй только победа сможет позволить подопечным Паулу Бенту рассчитывать на осуществление мечты – первый выход в плей-офф мирового первенства за последние 20 лет.

Гана

Гану тоже есть за что хвалить в первом туре. Африканцы час катали зануднейшие нули с Португалией, и только сомнительный пенальти на Роналду лишил их положительного результата. Тренер африканцев дал самую чёткую характеристику случившемуся – подарок от судьи. Пропустив, Гана показала характер, и сначала сравняла счёт после яркой комбинации с голом Андре Айю, а затем едва не отыграла отставание в два мяча на последних минутах – Иньяки Уильямс был очень близок к этому на последних секундах.

После обидного поражения от фаворита Гане очень нужна победа. Доминирующая манера азиатов может сыграть африканцам на руку – в частности, быстроногому Уильямсу с Лэмпти, а также классно работающему на открытом пространстве Кудусу из "Аякса".

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П РМ Очки 1 Португалия 1 1 0 0 3-2 3 2 Южная Корея 1 0 1 0 0-0 1 3 Уругвай 1 0 1 0 0-0 1 4 Гана 1 0 0 1 2-3 0

Ориентировочные составы

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Тхэ Хван, Ким Мин Джэ, Ким Ен Гвон, Ким Джин Су – Чон У Ен – Ли Джэ Сон, Хван Ин Бом, Чун Ву Юн, Сон Хын Мин – Чо Гуэ Сон

Гана: Ати-Зиги – Лэмпти, Амартей, Салису, Баба, Самед – Партей, Сулемана – Уильямс, Кудус, Д. Айю

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Южная Корея – Гана от UA-Футбол

Встреча многолетних неудачников мундиалей – у Ганы 0 побед в 8 последних встречах на турнире, у Южной Кореи – лишь одна в последних 10. Слегка обнадёживает история личных встреч – в 4 последних дуэлях было забито не менее трёх голов. Гана должна оживить игру как ошибками в обороне, так и своим дерзким нападением. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 2.12.