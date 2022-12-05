Бразилия – Южная Корея. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 05.12.2022

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала

5 декабря, 21:00. "Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Мегого 1, Суспильне спорт

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Команды имели разный путь на групповом этапе этого ЧМ. В то время как Бразилия вышла из группы уже после второго тура, Южная Корея заработала путевку в плей-офф на последних минутах третьего матча. Но в одном они сходятся, ведь в них составе по одному звездному нападающему: у "селесао" это Неймар, а у корейцев – Сон. Правда, бразильцы имеют, кроме игрока ПСЖ, еще большую когорту качественных игроков, что о сегодняшних номинальных гостях сказать нельзя.

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Бразилия

Один из претендентов на победу в этом Чемпионате мира демонстрирует результат, но с достаточно ощутимой натяжкой. "Селесао" вышли из группы, забив в ней меньше всех четырех команд. В третьем туре они еще и не смогли отличиться в воротах Камеруна и впервые проиграли африканской команде на Мундиалях. Хоть там и играл второй состав, но история в большинстве своем помнит только результат.

В то же время бразильцы вошли в когорту из шести команд, пропустивших меньше всех на групповом этапе – по одному голу. Стоит отметить, что все-таки в первых двух турах пропустить было трудно: Сербия и Швейцария ни разу не нанесли удар в створ ворот Алиссона. Пока турнир для “селесао” складывается легким образом, а корейцы будут первыми соперниками, которые тоже будут навязывать свою атакующую игру.

К счастью для болельщиков бразильцев Неймар вернулся в общую группу. После полученной травмы в первом туре он все-таки вышел из лазарета. А вот до сих пор там находятся Сандро, Жезус и Теллес. Последние двое уж точно не сыграют на этом Мундиале. После вылета двух левых защитников больше у Тите их не осталось – придется на левый фланг обороны ставить центрбека.

Южная Корея

Главное для бразильцев, чтобы правый фланг обороны был закрыт – там будет играть Сон Хин Мин. Часто он в матчах группового этапа брал игру на себя, однако не всегда это приносило дивиденды. А в результат воплотилось вообще в третьем туре, однако очень вовремя: нападающий "Тоттенхэма" стал автором победной голевой передачи на Хван Хи Чхана.

Для таких игроков, как Сон вывести свою сборную, а плей-офф Чемпионата мира – это уже невероятное достижение. Да, многие корейцы выступают в европейских чемпионатах, однако даже по той же стоимости состава "азиатские тигры" занимают третье место сзади среди всех команд плей-офф, опередив только Японию и Австралию. Сон и защитник "Наполи" Ким Мин Дже составляют почти 65% этой стоимости. Да, есть хорошие исполнители типа Кан Ин Ли из "Мальорки" или Хван Чи Чхана из "Вулверхэмптона”, однако это не отменяет того факта, что семь игроков основного состава представляют чемпионаты Южной Кореи, Японии и Катара.

Кстати, участие того же Ким Мин Дже под вопросом. Защитник травмировался в матче второго тура против Ганы и с тех пор не играл. Он просидел весь матч с португальцами на скамейке для запасных.

Последние пять матчей Бразилии и Южной Кореи

Последние пять встреч номинальных хозяев

02.12. Камерун – Бразилия 1:0 (ЧМ-2022)

28.11. Бразилия – Швейцария 1:0 (ЧМ-2022)

24.11. Бразилия – Сербия 2:0 (ЧМ-2022)

27.09. Бразилия – Тунис 5:1 (ТМ)

23.09. Бразилия – Гана 3:0 (ТМ)

Последние пять встреч номинальных гостей

02.12. Южная Корея – Португалия 2:1 (ЧМ-2022)

28.11. Южная Корея – Гана 2:3 (ЧМ-2022)

24.11. Уругвай – Южная Корея 0:0 (ЧМ-2022)

11.11. Южная Корея – Исландия 1:0 (ТМ)

27.09. Южная Корея – Камерун 1:0 (ТМ)

Последние пять очных матчей между командами

02.06.22. Южная Корея – Бразилия 1:5 (ТМ)

19.11.19. Бразилия – Южная Корея 3:0 (ТМ)

12.10.13. Южная Корея – Бразилия 0:2 (ТМ)

20.11.02. Южная Корея – Бразилия 2:3 (ТМ)

28.03.99. Южная Корея – Бразилия 1:0 (ТМ)

Цифры и факты

Бразилия и Южная Корея никогда в свою историю не встречались в официальных матчах.

В общей сложности между ними было сыграно 24 разных поединка и только в двух побеждали корейцы.

"Азиатские тигры" три из четырех голов на текущем Мундиале пропустили в первом тайме.

Также впервые за последние 10 матчей на ЧМ Южная Корея забила до перерыва.

Ставки и коэффициенты на матч Бразилия – Южная Корея

Прогноз матча Бразилия – Южная Корея от UA-Fotball

Бразильцы однозначно на голову сильнее корейцев. Этот поединок должен продолжить тенденцию плей-офф, когда фаворит побеждает и шагает в следующий раунд. "Селесао" начнут это делать сразу со старта. Прогноз: победа Бразилии в первом тайме (КФ 1,8).