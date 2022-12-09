Нидерланды – Аргентина. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

В контексте этой пары многие вспомнят "бергкамповский" матч на чемпионате мира 1998-го, когда очень крутая Аргентина была бита не менее крутыми Нидерландами. Однако был еще и легендарный финал 1978-го года, когда Ренсенбринк мог принести победу представителю Европы, а уже в экстра-таймах торжествовали латиноамериканцы. Был и матч-бойня между этими соперниками на чемпионате мира 1974-го года, когда победил Кройфф и партнеры.

Начнём же с определенных статистических моментов и истории. Нынешний наставник Нидерландов Луи ван Гал руководил "оранжевыми" на чемпионате мира 2014-го года, когда его подчиненные на стадии полуфинала проиграли аргентинцам в серии пенальти.

Всего эти команды провели девять матчей между собой. Их результат – четыре победы Нидерландов, одна победа Аргентины, четыре ничейных результата (с двумя победами аргентинцев в сериях пенальти).

Ныне нидерландская сборная продолжает свою беспроигрышную серию под руководством Луи ван Гала. Стартовала она сразу после Евро-2020 летом 2021-го года.

В Катаре в матчах против Сенегала, Эквадора и хозяев соревнований Нидерланды действовали очень осторожно. Более веселым был матч против США в 1/8-й финала, тот поединок стал бенефисом Дензела Думфриса.

Аргентина же начала этот турнир с ужасающего поражения от Саудовской Аравии, 1:2. После неудачной встречи Лионель Месси и компания переиграли Мексику, Польшу и Австралию на первой стадии плей-офф, но действительно легко было лишь в противостоянии с европейцами, которым команда Аргентины забила два мяча, а могла и гораздо больше голов.

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Тотал меньше 2,5 .

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