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Аргентина – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
Аргентина – Хорватия: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.12.2022 ⋊ Чемпионат мира 2022 на UA-Футбол
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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022
В этом полуфинале встретятся финалисты двух предыдущих Мундиалей, и по крайней мере по вывеске он выглядит солиднее другого.
Этот чемпионат – чрезвычайно изнуряющий из-за аномального времени его проведения и отсутствия малейшей подготовки к нему у ведущих команд. Так что фактор усталости важен. Преимущества в свежести после изнурительных четвертьфиналов нет ни у одного из этих соперников.
Аргентина пережила большую драму в четвертьфинальном противостоянии с нидерландцами, когда пропустила гол на последних секундах основного времени, упустила возможность вырвать победу на последних секундах дополнительного, но взяла свое в серии одиннадцатиметровых послематчевых. Матч имени Эмилиано Мартинеса. По-прежнему слишком много в игре этой команды зависит от Лео Месси, однако гении футбола на то и созданы, чтобы тянуть на себя одеяло.
Победа хорватов над Бразилией стала неотъемлемой частью этого экстремального чемпионата. Подопечные Златко Далича, от которых перед турниром не ожидали повторения предыдущих достижений, готовы к новому чуду. Сборная Хорватии тоже на четвертьфинальной стадии играла экстра-таймы и тоже била послематчевые пенальти, как и Аргентина. Опыта таких драматических решений у нее больше, нежели у всех участников полуфиналов.
Хорватов часто "обвиняют" в отсутствии яркой игры. Некоторые из-за этого обстоятельства даже не желают видеть "шашечных" в финале. Хорватский футбол в матче с Бразилией многие характеризовали с приставкой "анти", хотя действующие вице-чемпионы, безусловно, имели свои козыри. Это и контроль мяча, и обостряющие передачи в финальной трети поля. Но главное – характер. Очень трудно отыграться за несколько минут до конца дополнительного времени, когда ты пропускаешь от главного фаворита турнира. Но Хорватия показала зубы и доказала, что у неё стальные нервы.
У Аргентины в этом компоненте – смешанные ощущения. С одной стороны, растерять преимущество в два гола, да еще на последних минутах матча – это плохой признак. С другой, нужно было собраться, взять себя в руки и не расклеиться в серии пенальти. Это у Месси и компании получилось отлично. Теперь обе команды и дальше готовы бороться не благодаря, а вопреки обстоятельствам.
Ставка и прогноз
Хорватия не проиграет.
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