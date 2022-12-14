Франция - Марокко. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Чисто французский полуфинал. Все уже видели, как марокканцы праздновали победу своей команды во Франции. Теперь они стремятся к еще большему. Да и многие игроки этой команды прошли в разной степени школу французского футбола. А тренер-сенсация этого чемпионата мира Валид Реграги является абсолютным продуктом французского футбола.

Самый сенсационный полуфиналист всех чемпионатов мира сборная Марокко стала еще и первой африканской командой, прошедшей так далеко на мундиалях. Марокканцы преодолели барьер восприятия африканских сборных и гарантировали максимально возможное количество матчей в Катаре. Это команда, которую будут изучать как мировое явление.

Она действительно стала большим трендом для национальных команд в защите. Она сыграла пять матчей и до сих пор не позволила ни одному сопернику попасть в свои ворота. Единственный пропущенный мяч был автоголом Наифа Агера в матче третьего группового раунда с Канадой и при счете 2:0.

Что же касается Франции, то тут все предельно понятно. Трехцветные уверенно идут по турниру, у них высококлассная атака и достаточно разноплановых игроков в центре поля. Есть определенные нюансы в оборонных действиях. Хотя смотреть чисто на статистику не стоит. Франция умеет генерировать игру и хорошо пользоваться чужими слабостями. На этом чемпионате – это самая сильная команда по всем показателям.

Марокко пишет свою историю и историю целого африканского континента, но следует говорить и об исторических нюансах выступления Франции. Впервые с 1998-го года действующий чемпион мира дошел до полуфинала турнира. Трехцветные сохраняют шансы замахнуться на что-то большее – впервые за почти шестьдесят лет защитить титул. Марокко выглядит посильным для французов соперником, но просто точно не будет. Многое будет зависеть от игры Килиана Мбаппе. Он – еще тот виртуоз, однако в матче с африканцами пригодится, прежде всего, реализация. Здесь еще может оказаться полезным Оливье Жиру, который проводит второй подряд выдающийся чемпионат мира, но, в отличие от 2018-го года, на этот раз и забивает, а не просто "таскает рояль".

Ставка и прогноз

Победа Франции с форой "-1" .

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