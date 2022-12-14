Франция - Марокко. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 14.12.2022

Лионель Месси уже в финале Чемпионата Мира-2022. Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн желают дополнить картину звездного неба в решающем матче турнира. На пути стоит сенсационный нахальный Марокко, уже выбивший Бельгию, Испанию и Португалию и ставший первой африканской сборной в полуфиналах Мундиалей в истории. После таких достижений против бывшей метрополии "Львы Атласа" захотят проявить себя наилучшим образом.

14 декабря. 21:00. Чемпионат Мира. Полуфинал

Аль-Хор. "Аль-Байт Стадиум"

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Франция - Марокко

Телетрансляция - Суспільне (регіональні), MEGOGO

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Общее состояние

Французы идут по своему пути на турнире не без колебаний. Пропустили первыми от Австралии, победили Данию лишь голом на 86-ой минуте, проиграли Тунису. Англии в четвертьфинале они уступили по игре и статистике. 8:16 по ударам по воротам, 43:57 по владению мячом. Потеряли преимущество в счете, нашли новое, чуть не потеряли и его, спасшись от дополнительного времени благодаря неудачному пенальти Харри Кейна.

Восприняли "Ле Бле", впрочем, игру вполне спокойно. Прежде всего остались довольными своим характером, позволившим выйти победителем и из такого матча. Они уверены в своих силах, спокойны, чувствуют себя более чем способными выиграть турнир.

У марокканцев колебаний нет. Железная оборона лишь с одним пропущенным на турнире, да и тем - от своего игрока, полный отказ от мяча, зато опасные контратаки. Против Португалии они владели мячом 27 процентов времени, но в первом тайме отодвигали игру в центр поля, четко проходили его, пробивали по воротам чаще, чем соперник. А во втором, несмотря на потери двух главных центральных и главного левого защитника, удержали 1:0.

Сборную Валида Реграги несколько критикуют за такой оборонительный стиль игры. Он даже удивляется, что критики так много. Но для своих, для Марокко, Африки и всего арабского мира этот уроженец пригорода Парижа уже герой, эпохальный тренер без каких-либо оговорок.

Сегодня Реграги как раз и призывает играть за Африку и арабский мир. Уверяет, что поход Марокко вовсе не окончен. Называет его Рокки Бальбоа Чемпионата Мира. Заявляя, что владение мячом и XG не имеют никакого значения. По владению его команда предпоследняя из 32-ух на турнире, что ей совершенно не мешало. Франция по владению восьмая и также от него не в восторге. Но от нее все ожидают доминировать.

Удастся ли марокканцам удержать мощь своей обороны? Удастся ли французам взломать ее в позиционной атаке или же немного отдать ей мяч и поймать на перехватах и контратаках? Хватит ли аутсайдеру сил после изнуряющих оборонительных матчей, а фавориту - спокойствия, хладнокровия и внимательности? О терпении, например, говорит капитан Уго Льорис. Оно точно понадобится.

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Кадры

К концу турнира начинают накапливаться кадровые проблемы. Автор гола Англии Чуамени и его коллега по центру поля Рабио не совсем здоровы. В запасе Фофана, Камавинга, Верету и Гвендузи, игравшие крайне мало на турнире. У центрального защитника Упамекано также проблемы. Конате или Салиба может выйти. В четвертьфинале Дешам выполнил всего одну замену по ходу матча, здесь, похоже, понадобится больше.

Мбаппе неудачно отыграл против Англии и пожелает реабилитироваться и продолжить гонку за звание лучшего бомбардира турнира. Хотя ему придется противостоять одноклубнику Хакими, быстрому игроку и лидеру по попыткам отбора мяча на всем турнире. Антуан Гризманн связывает полузащиту с атакой. Он выдал два ассиста против Англии и теперь лучший ассистент в истории сборной. Оливье Жиру тогда забил решающий гол и уже с четырьмя на турнире.

У Марокко кадровые проблемы гораздо большие. Агер и Мазрауи пропустили матч против Португалии и сейчас под вопросом. Хотя их блестяще заменили Эль-Ямик и Аттият-Алла (последний отдал ассист к голу, а также к выходу Абухлаля один-на-один и сам выходил один-на-один). Капитан Саисс тогда выдержал лишь 57 минут и также под вопросом. Хотя и его уверенно заменил Дари, но постоянные потери в итоге должны ударить по команде.

Опорник Амалла и лидер команды в атаке Зиеш как раз будут готовы. Как и автор гола португальцам Эн-Несири. А вот запасной Сабири - вряд ли. Еще один запасной - Хеддира - точно пропустит матч из-за дисквалификации.

Кроме вышеуказанных, внимание следует обратить на дирижера центра поля Софьяна Амрабата. Топ-клубы уже думают о нем, и его противостояние с Гризманном должно стать чрезвычайно любопытным.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Т. Эрнандес, Камавинга, Рабио, Гризманн, Дембеле, Жиру, Мбаппе

Марокко: Буну, Хакими, Агер, Эль-Ямик, Аттият-Алла, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Статистика

Франция и Марокко встречались в признанных ФИФА матчах пять раз. Все - товарищеские. Трижды побеждала первая, дважды была зафиксирована ничья. В одном из ничейных случаев пробили послематчевые пенальти, и их выиграл Марокко. Это произошло в 1998-ом году, за несколько дней до начала Чемпионата Мира. Последний хронологически матч состоялся в 2007-ом, завершился со счетом 2:2, и тогда пенальти не пробивали

Показатели Франции против африканских команд на Чемпионатах Мира - победы над ЮАР, Того и Нигерией, поражения от той же ЮАР, Сенегала и Туниса

Франция третья на турнире на данный момент по ударам по воротам и восьмая по владению мячом. Марокко по этим показателям, соответственно, 28-ой и 31-ый

В последний раз какая-либо сборная выходила в два финала на Чемпионатах Мира подряд в в 1994-ом и 1998-ом годах. Речь о Бразилии. Европейская сборная в последний раз достигала такого в 1986-ом и 1990-ом. Тогда сборная ФРГ вышла даже в три финала подряд

Франция пропускала во всех пяти матчах на турнире и в целом пропускает на Чемпионатах Мира в шести подряд. Марокко не пропустил на турнире в четырех из пяти матчей. Последними двумя командами, не пропустившими в пяти матчах на ЧМ, были Испания в 2010-ом году и Италия в 2006-ом. Обе выиграли турнир

Шесть побед Франции подряд в матчах плей-офф Чемпионатов Мира - лучшая серия в ее истории

Килиан Мбаппе не забил Англии, но в последних 15-ти матчах за сборную, в которых получал игровые минуты, забил 16 раз. В двух матчах подряд за нее он не забивал с сентября 2021-го

Арбитр матча мексиканец Сесар Рамос уже судил Марокко на этом турнире, а именно - его победу над Бельгией в группе (2:0). Также он судил матчи Дания - Тунис (0:0) и Португалия - Швейцария (6:1). Францию он не судил никогда в карьере, не судил и Марокко до нынешнего Чемпионата Мира

Прямая речь

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции :

"Они не просто хороши в обороне. Они не дошли бы до полуфинала, если бы просто оборонялись. Они победили одни из лучших команд мира, свершили историю. И это не сюрприз, поскольку мы видели их выступления на высочайшем уровне. Они не украли победы, а заслужили их. Мы обязательно найдем решение, но факт, что они способны хорошо защищаться, и соперники еще не сумели взломать их оборону. Нужно создать им неприятности и играть надежно.

Предыдущие чемпионы плохо выступали на следующих турнирах, и мы рады, что прошли успешно этот вызов".

Валид Реграги, главный тренер сборной Марокко :

"Хосеп Гвардиола долго был моим героем, я хотел играть в футбол с владением мячом. Но это возможно, когда у тебя есть Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва. Многие в Европе критикуют наш стиль. Они не любят видет африканскую команду играющей умно. Они привыкли, что мы играем весело, но вылетаем. Эти дни прошли. У нас был 0.01 процента шансов выиграть Кубок Мира. Теперь 0.03. Но мы постараемся разрушить статистику.

Возможно, вы скажете, что я сумасшедший, но немного сумасшествия - это хорошо. Мы очень амбициозны и очень голодны и хотим переписать историю. Мы хотим вывести Африку на вершину мира".

Котировки букмекеров

Прогноз: Франция - Марокко 2:0

Уроженец Франции Реграги и вправду очень голоден, а также зол из-за критики. Его команда, как всегда, поборется яростно. Трибуны будут полностью за нее. Но вряд ли у нее осталось больше сил, чем у Хорватии. Тем более - после такой серии травм. А французы и сильнее, и умнее испанцев и португальцев. Скорее всего, им удастся выманить соперника, немного отдать ему мяч и поймать.