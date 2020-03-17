Старт сезона в Бриллиантовой лиге перенесен

Бриллиантовая лига официально сообщила, что в связи с мировой пандемией коронавируса первые этапы сезона 2020 года перенесены на неопределенный срок.

Новый сезон в Бриллиантовой лиге должен был начаться 17 апреля в Дохе, а на 9 и 16 мая были запланированы два этапа в Китае. Новые даты соревнований на данный момент неизвестны.

Due to the ongoing challenges presented by the global spread of COVID-19, the first three meetings of the Wanda #DiamondLeague will be suspended.



More ????https://t.co/wpq7yGDLly pic.twitter.com/EFQseM1eK4 — Wanda Diamond League (@Diamond_League) March 17, 2020

Организаторы Бриллиантовой лиги предполагают провести этап в Шанхае 13 августа. Что касается еще двух этапов, то их могут перенести на начало сентября.

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за коронавируса приостановлен розыгрыш чемпионата Украины по волейболу.