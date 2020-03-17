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Старт сезона в Бриллиантовой лиге перенесен

Легкая атлетика
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Главная легкоатлетическая лига мира также столкнулась с коронавирусом.

Старт сезона в Бриллиантовой лиге перенесен
Новина українською

Бриллиантовая лига официально сообщила, что в связи с мировой пандемией коронавируса первые этапы сезона 2020 года перенесены на неопределенный срок.

Новый сезон в Бриллиантовой лиге должен был начаться 17 апреля в Дохе, а на 9 и 16 мая были запланированы два этапа в Китае. Новые даты соревнований на данный момент неизвестны.

Организаторы Бриллиантовой лиги предполагают провести этап в Шанхае 13 августа. Что касается еще двух этапов, то их могут перенести на начало сентября.

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за коронавируса приостановлен розыгрыш чемпионата Украины по волейболу.

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В статье: легкая атлетика Бриллиантовая лига коронавирус
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