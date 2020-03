Старт сезона в Бриллиантовой лиге перенесен

Бриллиантовая лига официально сообщила, что в связи с мировой пандемией коронавируса первые этапы сезона 2020 года перенесены на неопределенный срок.

Новый сезон в Бриллиантовой лиге должен был начаться 17 апреля в Дохе, а на 9 и 16 мая были запланированы два этапа в Китае. Новые даты соревнований на данный момент неизвестны.

