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Бех-Романчук после Олимпиады может уйти в декрет

Легкая атлетика
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Украинская легкоатлетка задумалась о паузе в карьере.

Бех-Романчук после Олимпиады может уйти в декрет
Новина українською

Марина Бех-Романчук до приостановки мирового спорта из-за пандемии коронавируса выиграла общий зачет престижной серии World Athletics Indoor Tour и утвердилась в статусе одной из главных претенденток на медаль Олимпиады в Токио.

"Хотелось бы после Олимпиады взять небольшую паузу. Для меня семья – главное, в жизни нет абсолютно ничего важнее. И если проведение ОИ станет под вопросом, то для меня это будет огромный стресс. Каждый год в легкой атлетике на вес золота и не хочется его зря терять. Поэтому я очень надеюсь, что ситуация улучшится и переноса не будет.

Если пойду в декретный отпуск, то потом обязательно вернусь в профессиональный спорт. Считаю, что у меня еще будет достаточно много времени тренироваться, ездить на старты и показывать высокие результаты. Но это жизнь и спланировать все идеально невозможно. Тем не менее, хотелось бы пойди в декрет, спокойно родить и после этого вернуться", - отметила украинка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский каратист завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио.

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В статье: легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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Источник:
Sport.ua
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