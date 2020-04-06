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Бех-Романчук приняла челлендж Роналду и показала мощный результат
Украинская легкоатлетка в полном порядке.
Звезда мирового футбола Криштиану Роналду запустил челлендж в Instagram по количеству скручиваний на пресс за 45 секунд.
Марина Бех-Романчук одной из первых в украинском спорте протестировала свою готовность. Получилось весьма впечатляюще – вице-чемпионка мира в тройном прыжке с первой попытки сделала 127 скручиваний (у Роналду 142).
Теперь ждем, что покажут Евгений Коноплянка, Ольга Саладуха, Дарья Белодед, Марина Килипко и Анна Рыжикова.
Nike Living Room Cup - перший тиждень ???????? І ось мій результат ⏱45секунд - 127 повторень ???????? не погано як для першого разу ???? Передаю естафету @maryna_kylypko @konoplyanka.official @olga_saladukha @povoroznyuk_dmytro @grame90 @dariabilodid7 @anna_ryzhykova @viktoriya_400h бажаю успіху ???? Thank you @cristiano #nike #niketraining
Ранее UA-Футбол сообщал, что португальский защитник Бенфики превзошел Роналду в его челлендже по упражнению на пресс.