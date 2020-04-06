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Бех-Романчук приняла челлендж Роналду и показала мощный результат

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинская легкоатлетка в полном порядке.

Бех-Романчук приняла челлендж Роналду и показала мощный результат
Новина українською

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду запустил челлендж в Instagram по количеству скручиваний на пресс за 45 секунд.

Марина Бех-Романчук одной из первых в украинском спорте протестировала свою готовность. Получилось весьма впечатляюще – вице-чемпионка мира в тройном прыжке с первой попытки сделала 127 скручиваний (у Роналду 142).

Теперь ждем, что покажут Евгений Коноплянка, Ольга Саладуха, Дарья Белодед, Марина Килипко и Анна Рыжикова.

Ранее UA-Футбол сообщал, что португальский защитник Бенфики превзошел Роналду в его челлендже по упражнению на пресс.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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