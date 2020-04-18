Марина Бех-Романчук: Я всегда стараюсь тренироваться и держать свое тело в форме

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram выложила фото, на котором спортсменка проводит тренировки.

"Мой карантин - не ленивый. Я всегда тренируюсь и стараюсь держать свое тело в форме"

Напомним, что ранее Юлия Левченко готовила Пасхальный хлеб.