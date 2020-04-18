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Марина Бех-Романчук: Я всегда стараюсь тренироваться и держать свое тело в форме
Волшебная украинка
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей официальной странице в Instagram выложила фото, на котором спортсменка проводит тренировки.
"Мой карантин - не ленивый. Я всегда тренируюсь и стараюсь держать свое тело в форме"
Напомним, что ранее Юлия Левченко готовила Пасхальный хлеб.
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