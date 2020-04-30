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Любой футболист позавидует. Левченко на карантине научилась жонглировать мячом. ВИДЕО

Легкая атлетика
(2 голосов)

Украинская легкоатлетка продемонстрировала футбольные навыки.

Любой футболист позавидует. Левченко на карантине научилась жонглировать мячом. ВИДЕО
Новина українською

Отсутствие пространства для Юлии Левченко не проблема – киевлянка в домашней обстановке показала, какого прогресса добилась в жонглировании футбольным мячом. Не обращайте внимания на то, что мяч не совсем взрослый – зато таким точно ничего не разобьешь.

GOAAL⚽️

Публикация от YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

Ранее Юлия Левченко показала, как нужно разминаться по утрам.

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В статье: Юлия Левченко коронавирус
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