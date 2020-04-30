Легкая атлетика
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Любой футболист позавидует. Левченко на карантине научилась жонглировать мячом. ВИДЕО
Украинская легкоатлетка продемонстрировала футбольные навыки.
Отсутствие пространства для Юлии Левченко не проблема – киевлянка в домашней обстановке показала, какого прогресса добилась в жонглировании футбольным мячом. Не обращайте внимания на то, что мяч не совсем взрослый – зато таким точно ничего не разобьешь.
Ранее Юлия Левченко показала, как нужно разминаться по утрам.
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