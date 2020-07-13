Настоящая любовь: Супруги Романчук отдыхают на побережье реки. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Ромачук вместе со своим мужем, плавцом Михаилом Романчуком отдыхают на побережье реки. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Неделя вместе с моим любимым.

Это совсем не много, но для нас это прекрасное время вместе."

Напомним, что ранее Дарья Билодид удивила своих болельщиков новым загадочным фото.