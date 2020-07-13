Легкая атлетика
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Настоящая любовь: Супруги Романчук отдыхают на побережье реки. Фото
Самая красивая пара отечественного спорта
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Ромачук вместе со своим мужем, плавцом Михаилом Романчуком отдыхают на побережье реки. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Неделя вместе с моим любимым.
Это совсем не много, но для нас это прекрасное время вместе."
Напомним, что ранее Дарья Билодид удивила своих болельщиков новым загадочным фото.
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