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Настоящая любовь: Супруги Романчук отдыхают на побережье реки. Фото

Легкая атлетика
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Самая красивая пара отечественного спорта

Настоящая любовь: Супруги Романчук отдыхают на побережье реки. Фото
UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Ромачук вместе со своим мужем, плавцом Михаилом Романчуком отдыхают на побережье реки. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Неделя вместе с моим любимым.

Это совсем не много, но для нас это прекрасное время вместе."

Настоящая любовь: Супруги Романчук отдыхают на побережье реки. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид удивила своих болельщиков новым загадочным фото.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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